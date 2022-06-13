Новости
Посол США: Мы поддерживаем кандидатуру Грузии в Евросоюзе
США поддерживают стремление грузинского народа стать частью Евросоюза и НАТО, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. «Мы поддерживаем кандидатуру Грузии в Евросоюзе, потому что хотим, чтобы Грузия преуспела в своих европейских устремлениях», отметила посол.
Она подчеркнула, что считает «стопроцентной российской пропагандой» разговоры о том, что США работают против Грузии или пытаются вовлечь ее в войну, открыв второй фронт, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Это абсолютная неправда. США делают все возможное, чтобы остановить эту войну. Мы абсолютно не хотим, чтобы Грузия была вовлечена в эту войну. ЕС и НАТО защищают мир и стабильность, процветание, это можно увидеть в любой стране Европы, в Северной Америке. Стабильность, процветание и мир исходят от принадлежности к евроатлантическому пространству. Мы хотим этого для Грузии», - сказала Дегнан.
Посол подчеркнула, что США 30 лет работали над полной интеграцией Грузии в евроатлантическое сообщество: «на это было направлено практически все, что США делали и делают в Грузии». Келли Дегнан отметила, что практически все, что США делали и делают в Грузии, направлено на поддержку стремления грузинского народа стать частью Евросоюза и НАТО.
- Сегодня проправительственая социологическая компания Gorbi распространила результаты ответов на вопрос: Кто больше всего заинтересован в том, чтобы в Грузии открылся второй фронт с Россией?
- Публикация вызвала острую критику и недоверие со стороны оппозиционно настроенных пользователей соцсетей - они обвинили компанию в фальсификации данных и пропаганде антизападных настроений.
- Согласно приведенным Gorbi данным, 28,5% опрошенных ею респондентов ответили, что больше всего в этом заинтересована самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение». На втором месте – 12,4% - Россия. На третьем – 12,4% - США. Затем идут правительство Украины – 8,6%, правительство Грузии – 2,1%, Евросоюз – 1,2%. «Никто не заинтересован» – ответили 12,6% опрошенных. Отказались отвечать – 22,2%.
Другие новости дня
Более 15 000 миллионеров могут покинуть Россию в этом году
Более пятнадцати тысяч граждан, чье состояние превышает один миллион долларов США, могут покинуть страну в этом году. Такую оценку приводит аналитическое агентство Henley&Partners в исследовании глобальной экономической миграции.
«Россия теряет миллионеров, - заявил аналитик Эндрю Амойлс, собиравший данные для исследования. - Состоятельные люди все больше эмигрируют из России каждый год в течение последнего десятилетия. Это раннее предупреждение о проблемах, с которыми сталкивается страна. Развалу крупных стран всегда предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства.»
Аналитики также отмечают, что США и Великобритания стали гораздо менее удобны для эмиграции россиян, к чьему богатству могут возникнуть юридические и этические вопросы. По их прогнозам, самой притягательной страной для эмиграции обеспеченных людей будут Объединенные Арабские Эмираты.
Другими направлениями миграции могут стать Австралия, Сингапур, Израиль, а также Мальта, Монако и Маврикий.
Украину, по оценке авторов исследования, до конца года могут покинуть примерно 2 800 миллионеров - это 42% всех граждан с миллионным состоянием.
Работники «Боржоми» отказались от акции протеста в Тбилиси и готовы к переговорам
Бастующие сотрудники заводов «Боржоми» отменили акцию возле дома правительства в Тбилиси и готовы к переговорам. Об этом сообщил глава Профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Георгий Диасамидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Решение отложить намеченную на среду акцию было принято после того, как премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил сегодня, что правительство берет на себя функцию контроля за ситуацией на производстве «Боржоми». Премьер обещал помочь сотрудникам, чтобы с ними «обходились по справедливости».
Диасамидзе говорит, что бастующие сотрудники завода были воодушевлены решением правительства: «Мы доверяем премьеру и переходим к процессу переговоров».
Правительство Грузии завершило переговоры по сделке с владельцами компании IDS Borjomi International и теперь получит от них часть акций - 7,73%, безвозмездно. Это снизит долю контролирующего акционера - российского миллиардера Михаила Фридмана, на которого были наложены западные санкции.
Ситуация с арестом активов Фридмана поставила «Боржоми» в тяжелую ситуацию – с конца апреля у компании не было средств, чтобы платить зарплаты и не было возможности получить кредит. Теперь у контролирующего акционера IDS Borjomi International больше не будет функций контроля. Правительство Грузии будет назначать собственного председателя Совета директоров компании. В компании уверены, что благодаря этому соглашению с правительством Грузии производство минеральной воды на заводах возобновится.
- Забастовка на двух заводах по розливу минеральной воды в ущелье Боржоми началась 31 мая. Работники – местные жители, требовали выплаты задолженности по зарплате за два месяца, улучшения условий труда, а также возвращения 50 уволенных сотрудников.
В Украине наложен арест на предприятие бизнесмена Михаила Фридмана
В Украине наложили арест на корпоративные права собственности российского бизнесмена Михаила Фридмана. Речь идет о предприятии «Моршинская», которым владеет IDS Group, принадлежащая предпринимателю. Арестованные активы оцениваются в 53 миллиона гривен (почти 2 миллиона долларов), сообщает агентство УНИАН.
Ранее Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины заявило о наложении ареста на корпоративные права собственности бизнесмена из России, но имя не называлось. В сообщении БЭБ сказано, что речь идет о предприятии, которое является «одним из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины».
Михаил Фридман – совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». 28 февраля Европейский союз ввел персональные санкции против бизнесмена, назвав его «близким к Кремлю» лицом. Он обжаловал это в суде ЕС.
Германия вложит до 10 миллиардов евро в спасение немецкой «дочки» «Газпрома»
Германия готовит инвестиционный пакет для поддержки бывшего немецкого дочернего предприятия «Газпрома», сообщает агентство Bloomberg. По словам его источников из финансовых кругов, размер кредита может составить от пяти до десяти миллиардов евро.
После того как Евросоюз наложил экономические санкции на Россию из-за вторжения в Украину, российский «Газпром» покинул европейский рынок, однако оператор газа GAZPROM Germania может сохранить важную роль на рынке газа в странах Евросоюза.
По словам собеседников Bloomberg, кредит должен выдать немецкий государственный банк KfW; подписание договора может состояться уже на этой неделе.
С момента своего основания в 1990 году GAZPROM Germania GmbH на 100% принадлежала российскому «Газпрому». После того как Россия начала вторжение в Украину и Евросоюз наложил на нее экономические санкции, «Газпром» отказался от дочерней компании.
Весной 2022 года она перешла во временное управление немецкого государственного регулятора энергетической отрасли – Bundesnetzagentur. В мае президент России Владимир Путин запретил российским бизнесам совершение любых сделок с иностранными дочерними компаниями «Газпрома», в том числе и с GAZPROM Germania GmbH.
Отец приговоренного к смерти в «ДНР» марокканца сообщил о его украинском гражданстве
У приговоренного в «ДНР» к смертной казни марокканца Брагима Саадуна есть украинское гражданство, сообщает Reuters со ссылкой на отца осужденного Тахара Саадуна.
По словам Саадуна-старшего, его сын стал гражданином Украины в 2020 году, после года службы в армии. В его планах было изучение аэрокосмических технологий в одном из киевских университетов.
Также отец осужденного заявил, что Брагим Саадун сдался в плен добровольно, поэтому должен содержаться в статусе военнопленного наряду с другими бойцами Вооруженных сил Украины.
9 июня власти так называемой Донецкой народной республики приговорили к смертной казни трех иностранных граждан, воевавших на территории Донбасса на стороне украинский войск: марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Все трое служили в ВСУ по контракту задолго до начала вооруженного вторжения в Украину российских войск. Тем не менее, суд в «ДНР», который длился всего два дня, признал их виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти. Осужденные, согласно судебному постановлению, должны быть расстреляны. У них есть месяц для подачи жалоб.
Ряд европейских стран, включая Великобританию, выразили протест в связи с приговором, потребовав его отмены. Руководители «ДНР» и ряд российских официальных лиц, включая представителя МИД РФ Марию Захарову, заявили, что не видят причин ни для пересмотра приговора, ни для предоставления осужденным статуса военнопленных, а следовательно - условий для их возможного обмена.
В пригороде Тбилиси Сагурамо ливень опять затопил дороги
Сегодня вечером ливень вновь затопил дороги в дачном поселке Сагурамо в Мцхетском районе близ Тбилиси. После сильного дождя вышли из берегов местные речки, вода несет щебень и грязь.
Потоки воды на дорогах в Сагурамо местные жители уже переживали на прошлой неделе – 7 июня. Тогда затопило дворы и подвалы жилых домов, приусадебные участки. Стихия повредила головное сооружение водохранилища и на следующий день в Тбилиси почти сутки не было воды.
В Сагурамо сейчас мобилизованы бригады пожарных-спасателей, которые оказывают помощь гражданам, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Глава Минэкономики Испании выразила обеспокоенность сближением России с Алжиром
Министр экономики Испании Надия Кальвиньо выразила озабоченность ухудшением отношений Испании с Алжиром. На прошлой неделе Алжир приостановил действие «договора о дружбе» с Испанией. Алжир - один из главных поставщиков в Испанию природного газа. Кальвиньо считает, что за спиной Испании и Евросоюза Алжир налаживает связи с Россией.
Кальвиньо сообщила, что алжирские власти никак не объяснили, почему выходят из договора, подписанного двадцать лет назад. Однако, по ее мнению, причиной могли быть недавние заявления Мадрида о поддержке независимости Западной Сахары - непризнанного государства, созданного при поддержке Алжира.
Алжир входит в тройку крупнейших поставщиков газа в Африке, Испания зависит от его поставок. Долгосрочные договоры о поставках алжирского газа в Испанию предусматривают цены намного ниже тех, что поддерживаются сейчас на газовом рынке. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун уверяет, что все договоры по поставкам газа останутся в силе; однако, как беспокоится Испания, цены на газ могут быть пересмотрены алжирской стороной. К тому же Алжир заявил, что любые договоры могут быть разорваны, если Испания будет потреблять алжирский газ не только у себя, но и перенаправлять его другим европейским странам.
Кальвиньо также считает, что Алжир «все более заметно становится союзником России» - еще одного ключевого поставщика газа в Европу. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил государство с официальным визитом. Поездка состоялась на фоне призыва нескольких высокопоставленных европейских чиновников развивать импорт газа из Африки, чтобы заместить российские поставки.
Под обстрелом на рынке в Донецке погибли трое, включая ребенка
Как минимум три человека, среди которых мать и ребенок, погибли в результате обстрела Донецка. Под обстрел попал центральный рынок «Майский». Восемнадцать человек получили ранения.
Штаб территориальной обороны непризнанной «ДНР» объявил, что артиллерийский обстрел вели вооруженные силы Украины из 155-миллиметровых артиллерийских орудий (такой калибр используется войсками НАТО). Киев этого не комментировал.
Поддерживаемые Россией сепаратисты регулярно обвиняют украинские власти в неизбирательных атаках на гражданские объекты. В мае Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ призывало все стороны войны соблюдать международное гуманитарное право, прямо запрещающее такие атаки.
13 июня международная неправительственная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором в регулярных неизбирательных атаках на гражданские объекты обвиняется Россия.
Глава МНЕС приветствует решение Цхинвали об открытии пунктов пропуска
Глава миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии Марек Щигель приветствует решение властей самопровозглашенной республики Южная Осетия о временном открытии пунктов пересечения в селах Одзиси, Кардзмани и Синагури.
«Открытие пунктов пересечения – это вопрос, который пользуется постоянной поддержкой сопредседателей формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Эргнети, в том числе на последней встрече 7 июня. Ограничения свободы передвижения негативно сказываются на повседневной жизни людей, пострадавших от конфликта», – заявил Щигель.
Решение открыть пункты пропуска на де-факто границе с Грузией с 13 по 17 июня было принято на заседании югоосетинского Совета безопасности под руководством нового президента Алана Гаглоева. В Цхинвали сообщили, что решение связано с празднованием религиозного праздника Ломисы дзуар (Ломисоба).
При этом воспользоваться инициативой можно как по спецпропускам, дающим право на пересечение де-факто границы; также по пропускам с истекшим сроком действия; по югоосетинским паспортам; a также по паспорту гражданина Грузии, предъявляемому лицом, проживающим в Ахалгорском и Джавском районах, не имеющим югоосетинского или российского гражданства.
В Абхазии активист объявил голодовку из-за повышения цен на бензин
В Абхазии общественный активист Джансух Адлейба объявил голодовку из-за поднятия цен на топливо в самопровозглашенной республике. Акция голодовки проходит на сухумской площади Свободы. Адлейба требует возвращения цен к показателям годичной давности.
«Я обратился к премьер-министру Абхазии с требованием опустить цены на бензин. Год назад 92-й бензин стоил 42 рубля, сейчас – 56-57 рублей. Жду три дня и дальше буду принимать решение», – сказал он.
При этом Адлейба подчеркнул, что понимает, что повышение цен на топливо обусловлено мировым экономическим кризисом, однако, по его мнению, в Абхазии они очень завышены.
Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», с Адлейба встретился глава сухумской администрации Беслан Эшба.
Украинское зерно прибыло в Испанию по новому маршруту
Судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы утром 13 июня прибыло в порт на северо-западе Испании. Это первая партия зерна с начала российского вторжения в Украину, прибывшая в страны ЕС морским путём, сообщает CNN. Маршрут пролегал через Балтийское море.
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам цифровизации Дмитрий Сеник 12 июня сообщил Reuters, что Украина создаёт новые маршруты для экспорта 22 миллионов тонн зерна через Румынию, Польшу и страны Балтии.
- Украина является четвёртым по величине экспортером зерна в мире. В 2021 году она экспортировала почти 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
- На данный момент украинские морские порты заблокированы. Турция заявила, что готова помочь Украине с деблокадой портов, но украинские власти опасаются, что Россия воспользуется морским коридором для нападения на Одессу, если подходы к портам будут разминированы. Представитель ООН Маурицио Мартина заявил, что российское вторжение в Украину может привести к увеличению числа голодающих в мире на 18 миллионов.
- Украинские власти обвиняют Россию в незаконном присвоении украинского зерна на оккупированных территориях. Россия это отрицает.
Россия с начала войны продала энергоносители на 98 млрд долларов
За первые 100 дней вторжения в Украину Россия заработала на экспорте ископаемого топлива 98 миллиардов долларов. Основной покупатель – страны Евросоюза. Об этом пишет Центр по изучению энергетики и чистого воздуха (CREA).
На ЕС пришелся 61% российского экспорта энергоносителей, что составило 60 миллиардов долларов. Основные страны-потребители – Германия (свыше 12 миллиардов) и Италия (свыше 7 миллиардов). Главный импортер российских нефти и газа вне Евросоюза – Китай (12,6 миллиарда).
В отчёте CREA сказано, что объёмы экспорта российских энергоносителей снизились в мае на 15% по сравнению с довоенными показателями, но увеличение спроса на ископаемое топливо принесло России "неожиданную прибыль": эскпортная стоимость российских энергоносителей на 60% выше, чем в прошлом году.
- 3 июня Совет ЕС официально утвердил шестой пакет санкций в связи с российским вторжением в Украину. Было принято решение отказаться от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в страны ЕС, которые в силу своего географического положения находятся в особой зависимости от поставок из России – речь идёт о Венгрии, Словакии, Чехии. Эмбарго на российскую нефть ранее ввели также США и Великобритания.
Мэр Святогорска перешёл на сторону «ДНР». Пушилин опять сделал его мэром
Мэр перешедшего под контроль российских войск города Святогорск в Донецкой области Владимир Бандура перешёл на сторону поддерживаемых Россией сепаратистов самопровозглашённой "ДНР".
Он продолжит руководить администрацией города - теперь уже по назначению лидера сепаратистов Дениса Пушилина.
Как отмечают украинские СМИ, ещё в мае Бандура называл россиян оккупантами, но, как утверждается в телеграм-канале Пушилина, уже долгое время он был "на связи" с сепаратистами, но "скрывал" свои убеждения.
Власти Украины ранее возбудили против главы Святогорска уголовное дело - после того, как тот выступил с обвинениями в адрес украинских солдат в поджоге Всехсвятского скита Святогорской лавры и призвал президента Владимира Зеленского к капитуляции. Украинские военные обвинили в обстреле лавры наступавшие российские войска.
Бандура был избран мэром в 2020 году от партии Оппозиционная платформа-За жизнь, которая считалась в Украине пророссийской, но действовала легально и на востоке страны была одной из крупнейших политических сил.
Ранее на сторону России перешёл мэр Купянска в Харьковской области. В других оккупированных городах, таких как Херсон, Мелитополь, Энергодар, мэры отказались сотрудничать с российскими войсками, и оккупационные администрации возглавили или местные депутаты от ОПЗЖ, или бывшие руководители.
После начала войны деятельность ОПЗЖ была приостановлена. Некоторые пророссийские партии по решению судов уже ликвидированы. В понедельник стало известно о запрете партии "Социалисты".
Правительство Грузии получит только 7.73% акций из пакета компании «Боржоми»
Правительство Грузии получит только 7.73% акций из пакета компании IDS Borjomi International. Благодаря этому власти Грузии станут контролирующими владельцами вместе с другими акционерами – семьей покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
Об этом сообщается в распространенном сегодня заявлении компании IDS BORJOMI International, владелец контрольного пакета которой, российский миллиардер Михаил Фридман, попал под западные санкции из-за ситуации в Украине. Это негативно отразилось на репутации, финансовых и кредитных возможностях компании. Кроме того, в Грузии уже два месяца остановлен розлив воды на двух заводах в Боржоми, его сотрудники бастуют и проводят пикеты с требованием выплатить задолженность по зарплатам, пишет агентство «Новости-Грузия».
Из сегодняшнего заявления компании по сделке становится ясно, что попавшая под санкции «Альфа-Групп» владела максимум 57.72% акций, из них 7.73% передала правительству Грузии.
«В результате пакет акций в 50.01% теперь уже принадлежит владельцам, которые не находятся под санкциями – это правительство Грузии и семья Патаркацишвили», – отмечает грузинское деловое издание BM.ge
Сегодня же компания IDS BORJOMI International распространила заявление, в которой благодарит правительство Грузии за возможность продолжать работу.
Текст заявления:
«13 июня 2022 года обладатель контрольного пакета акций IDS BORJOMI International безвозмездно передаёт правительству Грузии долю в 7.73%.
В результате соглашения:
- У контролирующего акционера не будет контролирующей функции в IDS BORJOMI International.
- С восьми до двух сократится число членов Совета директоров со стороны контролирующего акционера в IDS BORJOMI International.
- Председателем Совета директоров IDS BORJOMI International будет представитель правительства Грузии.
«Мы, IDS BORJOMI, выражаем благодарность правительству Грузии за поддержку в процессе достижения этого соглашения. В этой тяжёлой ситуации такое решение дает компании возможность продолжать долгосрочное развитие», – заявил член Совета директоров IDS BORJOMI International Элхан Алназаров.
- Консорциум «Альфа-групп» Михаила Фридмана приобрел контрольный пакет «Боржоми» в декабре 2012 года у прежних владельцев компании – семьи Бадри Патаркацишвили.
- Как следует из открытых источников, «Альфа-групп» тогда соглашалась приобрести 60% акций IDS Borjomi International за 460 миллионов долларов. Семья Патаркацишвили оставила за собой 40% акций
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня заявил, что государство станет совладельцем национального достояния, гордости страны – «Боржоми».
Премьер-министр Грузии упрекнул ЕС за торговлю с Россией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вновь исключил введение экономических санкций против России, заявив, что это противоречит национальным интересам страны.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», тем самым Гарибашвили ответил оппонентам правящей партии «Грузинская мечта» внутри страны, а также западным политикам, которые считают позицию Тбилиси по антироссийским санкциям недостаточно четкой.
«Евросоюз ежедневно платит России миллиард долларов. С начала войны 90 миллиардов долларов зашло в Россию в результате той торговли, которая до сих пор существует у Европы с Россией», – заявил премьер на заседании правительства.
По его словам, после введения санкций Грузии «фактически придется разорвать торгово-экономические отношения с Россией», что неизбежно затронет не только миллион грузин, проживающих в РФ, но и до четырех миллионов жителей Грузии.
«У нас что нет своих национальных интересов или у нас не живут люди? Может быть, грузинский народ снова хочет войны, угнетений, потери территорий, нашей государственности?», – сказал премьер.
Гарибашвили добавил, что ждет «справедливого решения» по предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
«Если кому и полагается статус кандидата, так это Грузии, а потом Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и поэтому ей должен быть предоставлен статус, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, то мы не хотим войны, друзья. Мы требуем заслуженного статуса, который заслужил грузинский народ на протяжении 30 лет борьбы и строительства демократии и благодаря осуществленным за последние девять лет реформам», – сказал Гарибашвили.
Раскритиковал глава Кабмина и грузинскую оппозицию.
«Секретарь Совета национальной безопасности Украины сказал, что они хотят открыть второй фронт в Грузии, добавив, что не только наши женщины и дети должны гибнуть, эта война должна переместиться в другое место, она должна переместиться в Грузию, согласно их плану. Вспомним, кто участвовал в этой кампании – конечно же, «Национальное движение» со всеми его сателлитами, эта пятая колонна, которая 24 часа в сутки борется против национальных интересов нашей страны, государственности. Вы, наверное, помните их согласованные действия, начавшиеся после того, как я сделал известные заявления вскоре после начала войны, которые, между прочим, начиная с американского лидера, и заканчивая европейскими лидерами, почти все сделали аналогичные заявления», – сказал Гарибашвили.
Грузинский премьер также рассказал о росте внешнеторгового оборота в стране.
«Внешняя торговля значительно улучшилась, эти тенденции продолжились и в мае. Рекордные объемы экспорта были зафиксированы не только по сравнению с прошлыми годами, но и по сравнению с последними месяцами в целом. Это нужно особенно отметить на фоне несчастий, происходящих в регионе. В Украине идет такая война, а у нас рост по всем направлениям – экспорт, туризм, общий двузначный экономический рост, что беспрецедентно», – заявил Гарибашвили.
Югоосетинский лидер проведет в Москве консультации по вопросу референдума
В Москве завтра, 14 июня пройдут консультации по вопросу референдума о присоединении самопровозглашенной республики Южная Осетия к России.
Делегация во главе с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым уже выехала в российскую столицу, сообщили в пресс-службе Гаглоева.
В состав делегации также входят председатель югоосетинского парламента Алан Тадтаев, председатель Верховного Суда Олеся Кочиева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, и.о. министра иностранных дел Дмитрий Медоев и государственный советник президента Константин Кочиев.
Алан Гаглоев впервые посещает Россию со дня инаугурации, прошедшей 24 мая.
30 мая он приостановил действие указа своего предшественника Анатолия Бибилова о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России – «до завершения консультаций с Москвой».
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала здравым решение Гаглоева отложить референдум.
На Сахалине участников страйкбольного клуба осудили на 18 и 19 лет
На Сахалине суд приговорил двух жителей Южно-Сахалинска к 18 и 19 годам заключения по делу о "террористическом сообществе". Основание для обвинения Александра Козина и Арсения Лесного - их участие в страйбольком клубе. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Козину суд назначил 19 лет заключения, 5 из которых он проведёт в тюрьме, а 14 в колонии строгого режима. Лесного приговорили к 18 годам заключения. 4 года он должен будет провести в тюрьме. По словам адвоката Александра Дыдо, представляющего интересы Лесного, сторона обвинения запрашивала у судьи срок на год меньше.
В 2020 году Александра Козина и Арсения Лесного арестовали на обвинению в участии в "террористическом сообществе". ФСБ утверждало, что они входили в группу под названием S.T.C.N. ("Сахалинский тактический клуб националистов"), целью которой якобы являлось "нападать на сотрудников правоохранительных органов, чиновников и попытаться захватить власть".
В результате Козина признали виновным по статьям об организации террористического сообщества, организации содействия террористической деятельности, двух эпизодах хранения взрывчатки, двух эпизодах покушения на хранение взрывчатки и изготовлении взрывчатки. Лесной признан виновным по статьям об участии в террористическом сообществе, хранении оружия и взрывчатки, приготовлении в хранении взрывчатки и изготовлении взрывчатки и прохождении обучения для совершения теракта. Оба осужденных вину не признали.
Адвокат Лесного сообщает, что на момент обвинения тот уже не состоял в страйкбольном клубе несколько месяцев. Дыдо настаивает, что его подзащитный "никаких преступлений террористического характера не совершал". В страйкбольном клубе, по словам адвоката, не было иерархии или обязательной дисциплины, и понятие террористического сообщества к нему применить нельзя.
На допросах, по словам защитника, следователь требовал от Лесного подписать признание в том, что он "планировал насильственным способом свергнуть действующую в России власть и изменить конституционный строй, атаковать и захватить оружие в оружейной комнате отдела полиции, захватить здание Думы города Южно-Сахалинска, удерживать здание и заложников".
Кинотеатры в России закрываются или работают только по выходным
После ухода из проката голливудских фильмов кинотеатры в некоторых регионах России закрываются, а также переходят на работу в выходные или сокращают рабочие часы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченных по делам предпринимателей.
По словам бизнес-омбудсмена Челябинской области Александра Гончарова, выручка кинотеатров в регионе в первом полугодии упала на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 70 процентов - по сравнению с 2019. Он отметил, что в регионе уже есть случаи закрытия кинотеатров у которых только один или два зала. "Пока это произошло в Златоусте, но если ситуация не изменится, то же самое произойдет и в других городах региона, включая Челябинск", - сказал омбудсмен.
По словам уполномоченного в Кемеровской области Елены Латышенко, в регионе пока нет кинотеатров, которые приняли решение закрыться, однако число кинозалов сокращается. При этом наибольшие трудности испытывают кинотеатры в небольших городах.
В Нижегородской области закрылся кинотеатр в Богородске, а в Сарове кинопрокатчики будут работать по выходным и праздничным дням. В Нижнем Новгороде владельцы сократили количество кинозалов. Репертуар сократился на 70 процентов, а восстановление на 10 процентов за счет российских фильмов "не позволяет держаться на плаву", рассказал бизнес-омбудсмен в регионе Павел Солодкий.
- К середине апреля в России закрылись чуть более 36 процентов кинозалов, их число составило 3633, говорится на сайте Ассоциации владельцев кинотеатров. "Критический недостаток репертуара в ближайшие 2 месяца повлечет за собой падение выручки кинотеатров более, чем на 80 процентов и приведет к закрытию минимум 50 процентов кинозалов", - говорилось в сообщении. Кинопрокатчики отмечают, что восстановить репертуар за счет российских фильмов в короткий срок невозможно, а возможность получить картину в прокат за счет параллельного импорта у владельцев кинотеатров отсутствует. К концу 2022 года прогнозируется совокупный убыток российских кинотеатров 11,1 миллиарда рублей.
- После начала военной агрессии России в Украине западные кинокомпании приостановили прокат фильмов в российский кинотеатрах. Лишь из-за отказа выпускать в прокат "Бэтмена" и "Морбиуса" российские кинотеатры потеряли около 5 миллиардов рублей.
Подоляк рассказал, сколько тяжёлого вооружения нужно Украине для победы
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 13 июня в своём твиттере заявил, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники, в частности 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО , 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.
По мнению Подоляка, поставки техники в таких объёмах обеспечат Украине победу.
Подоляк добавил, что ожидает положительного решения Контактной группы министров обороны, встреча которой состоится 15 июня в Брюсселе.
- Западные поставки вооружения Украине начались ещё до российского вторжения, однако после него их объёмы увеличились, некоторые страны начали поставлять тяжёлую технику.
- Президент США Джо Байден 9 мая подписал "Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года". Украина уже получила минимум 100 дронов-камикадзе Switchblade 300, 10 дронов-камикадзе Switchblade 600, несколько вертолётов Ми-17 и 108 артиллерийских орудий M777. Отправка четырёх реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS запланирована на июнь.
- 6 июня британский министр обороны Бен Уоллес заявил о поставке Украине РСЗО M270.
- Польша, Чехия и Болгария поставили Украине более 200 единиц танков Т-72М различных комплектаций.
- Германия анонсировала поставку современный системы ПВО IRIS-T. Она будет передана Украине в конце 2022 года.
- В Киеве призывают ускорить поставки и расширить их номенклатуру.
Генштаб ВСУ: войска РФ взяли под контроль центр Северодонецка
Российским войскам в ходе уличных боёв удалось вытеснить украинских военных из центра Северодонецка. Об этом сообщил Генштаб Украины. по словам главы администрации Луганской области Сергея Гайдая, под российским контролем сейчас около 70 процентов территории города.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о взятии жилых районов города ещё около 2-х недель назад, однако всё это время бои там продолжались.
Сейчас украинские военные контролируют главным образом территорию промзоны на востоке города. На заводе "Азот", как сообщается, находится несколько сот мирных жителей, которые укрываются там от обстрелов.
Накануне сообщалось о разрушении всех мостов, соединяющих Северодонецк и остающийся под контролем Украины Лисичанск.
Этот город также подвергается обстрелам. По словам Гайдая, за последние сутки там погибли трое мирных жителей, в том числе ребёнок.
Ещё один удар был нанесён по Бахмуту в Донецкой области.
Российские войска также пытаются окружить Лисичанск и Северодонецк. Кроме того, продолжается наступление на Славянск, однако, по данным украинской стороны, российские военные не могут продвинуться вперёд.
- Сепаратисты так называемой "ДНР" в понедельник заявили, что 3 человека погибли в результате обстрела одного из районов Донецка. Утверждается, что под удар попал крытый рынок, где находились люди.
В руководстве Украины заявляют, что России удаётся удерживать инициативу за счёт огневой мощи, главным образом превосходства в артиллерии. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник написал, что Украине для достижения паритета на фронте необходимы поставки с Запада - в частности, тысячи гаубиц, 300 РСЗО и 500 танков. По словам Подоляка, вопросы поставок Украине вооружений будут обсуждаться 15 июня на совещании в Брюсселе. Страны Запада после начала войны начали поставлять Украине тяжёлую технику, однако в Киеве называют темпы и объёмы поставок недостаточными.
Премьер Грузии: завершены переговоры о передаче государству акций «Боржоми»
Правительство Грузии завершило переговоры о передаче государству пакета акций компании, владеющей заводами по розливу минеральной воды «Боржоми». Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
«Мы успешно завершили переговоры с акционерами «Боржоми», и наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая владеет заводом «Боржоми». Акции нам будут переданы безвозмездно. После этого наше государство станет совладельцем нашего, как говорится, национального достояния, гордости – «Боржоми». Будут решены все проблемы, которые возникли у «Боржоми» и его сотрудников, – сказал Гарибашвили.
Он добавил, что вопрос передачи акций государству был обсужден с международными партнерами, в том числе в Великобритании.
В конце апреля IDS Borjomi заявила о финансовых проблемах и остановила розлив воды - компания попала под санкции из-за российской доли в капитале. На заводе при этом продолжается забастовка. Она началась после того, как компания попыталась перевести рабочих на новые условия оплаты и уволила часть сотрудников.
Грузия в мае установила рекорд по экспорту товаров
Грузия в мае текущего года установила рекорд по экспорту товаров — он достиг 504 млн долларов, что на 48% больше, чем в том же месяце 2021 года.
Таковы предварительные данные Национального статистического управления Грузии (Грузстат), пишет агентство «Новости-Грузия».
Грузинский экспорт в этом году распределился так:
- Январь — 331 млн долларов
- Февраль — 429 млн долларов
- Март — 411 млн долларов
- Апрель — 416 млн долларов
- Май — 504 млн долларов
Что касается импорта, то этот показатель с начала года вырос на 45% и в мае достиг 1,1 млрд долларов.
- Январь — 800,8 млн долларов
- Февраль — 1018,7 млн долларов
- Март — 925,6 млн долларов
- Апрель — 967,0 млн долларов
- Май — 1119.3 млн долларов
В целом внешнеторговый оборот Грузии (без учета незадекларированной торговли) в период с января по май 2022 года составил 6,91 миллиарда долларов. Показатель увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Грузстат.
При этом экспорт составил 2091,9 млн долларов (на 36,2% больше), а импорт — 4821,4 млн долларов (рост на 37,3%).
Дефицит торгового баланса, отражающий отрицательное сальдо торгового баланса, в котором импорт превышает экспорт, достиг 2,72 миллиарда долларов (39,6% от товарооборота).
В Абхазии надеются на установление дипотношений с Палестиной
Посол самопровозглашенной республики Абхазия в Сирии Баграт Хутаба встретился с послом Палестины в Дамаске Самиром Аль-Рифаи. Об этом сообщили в абхазском МИДе.
«Главы дипломатических представительств обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества, а также перспективы установления дипломатических отношений между двумя странами. Посол Палестины в Сирии выразил надежду на укрепление межгосударственных двусторонних отношений», – говорится в сообщении.
Ранее Хутаба заявил, что Йемен предложил Абхазии взаимное признание и установление дипотношений. Глава абхазского МИДа Инал Ардзинба при этом указал на сложную ситуацию, сложившуюся в Йемене.
«Мы будем двигаться по пути международного признания государственного суверенитета и международной правосубъектности нашей страны. Йемену благодарны за диалог. В стране, как известно, сложности. Мы договорились выждать, пока формируем базу для установления дипломатических отношений», – сказал Ардзинба.
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
Мария Захарова вновь раскритиковала деятельность тбилисской лаборатории Лугара
В интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь рассказала о работе тбилисского центра Лугара и «военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве».
В Москве в очередной раз утверждают, что в Грузии «проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций».
По словам Захаровой, в лаборатории Лугара на постоянной основе развернуто «Управление медицинских исследований сухопутных войск США-Грузия».
«Российские официальные лица, в том числе по линии МИД и Минобороны, и общественные деятели, а также грузинские эксперты и представители гражданского общества неоднократно указывали, что деятельность центра Лугара вызывает серьезные вопросы на предмет соблюдения США обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», – сказала Захарова.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, утверждения, что активность Пентагона и связанных с ним структур сфокусирована исключительно на вопросах здравоохранения, не соответствуют действительности.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
- Москва активизировала дезинформационная кампания против лаборатории Лугара после начала вторжения в Украину. При этом на аналогичных объектах в Украине, по заявлениям российских чиновников, шли и разработки биологического оружия.
- Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что в украинских биолабораториях, созданных и финансируемых США, «проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей».
- 8 марта сообщество выпускников биофака МГУ распространило в фейсбуке пост, в котором потребовало от ряда российских прокремлевских СМИ прекратить «лживую пропаганду, основанную на дезинформации и ненависти».
- Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов недавно сказал, что происходит «смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, из Грузии на территорию ряда субъектов Российской Федерации».
- В течение многих лет Россия обвиняет тбилисскую лабораторию Лугара и в распространении африканской чумы свиней (АЧС). Игорь Кириллов во время выступления в ООН представил на слайде распространение с 2007 года АЧС «из Грузии в Российскую Федерацию, страны Европы и Китай».
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.