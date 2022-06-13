Грузии посчитали долги перед Бидзиной Иванишвили

Накал политических страстей в Грузии приближается к кульминации в ожидании брюссельского ответа на заявку Тбилиси о членстве в ЕС. Усугубляет ситуацию все более антиевропейская риторика представителей «Грузинской мечты». Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня назвал «позорной» резолюцию Европарламента, в которой предлагаются санкции против Бидзины Иванишвили. Под огнем критики власти оказались президент Саломе Зурабишвили, Народный защитник Нино Ломджария, а также оппозиция и все те, кто сомневается в заслугах Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты».

Сорвать покровы, сказать «всю правду: что, зачем и почему», грозится премьер-министр Ираклий Гарибашвили все последние дни после принятой 9 июня резолюции Европарламента в преддверии ответа Брюсселя на заявку Тбилиси о членстве в ЕС. На этот статус претендуют также Киев и Кишинев. Последние заявления европейских политиков говорят о том, что, возможно, Тбилиси если и получит статус, то с оговорками и условиями. Исходя из содержания резолюции Европарламента, предусловия могут коснуться освобождения из заключения гендиректора оппозиционного ТВ «Мтавари» Ники Гварамия, отправки находящегося в тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили на лечение за границу и санкций против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили как пагубно влияющего на грузинскую демократию. Последнее и возмущает больше всех представителей «Грузинской мечты», в том числе и премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

«Если бы Бидзина Иванишвили не пришел к власти, сегодня, друзья, у нас не было бы страны. Почему? Потому что была бы втянута в войну, здесь устроили бы второй Мариуполь», – заявил сегодня премьер-министр Гарибашвили перед началом правительственного заседания.

Все хорошее, прогресс, реформы, сближение с ЕС – это заслуга Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты», уверял Гарибашвили и напоминал, что при власти «Нацдвижения» и Михаила Саакашвили все усилия шли на установление «диктатуры и авторитаризма, на пытки, угнетения и убийства людей». Потому Гарибашвили считает, что «Нацдвижение» и другие критикующие власть оппозиционные партии – пятая колонна, «убогие» оппозиционеры, враги народа, которые сделали все, чтобы в Европарламенте приняли «позорную» резолюцию и чтобы Тбилиси вместе с Киевом и Кишиневом не получил статус кандидата:

«Если кто и заслуживает (статус), друзья, так это Грузия, а потом Украина и Молдова. Сейчас говорят, что Украина в состоянии войны и за это она заслуживает присвоения (статуса). Извините, но если войной определяется присвоение статуса, – мы войны не хотим, друзья, мы требуем статуса, который заслужил грузинский народ своей 30-летней борьбой на пути демократии и осуществленными за последние девять лет реформами».

Премьер-министр на протяжении всей речи пытался убедить, что грузин обделяют, толкают к войне, пытался задеть эмоции, связанные с потерями во время пережитых войн, и все вплести в контекст отношений с ЕС. Касаясь санкций против РФ, которые отказались ввести грузинские власти, глава правительства отметил, что ЕС до сих пор сохраняет торговые связи с Россией с ежедневным оборотом в один миллиард долларов США:

«А с нами что происходит, у нас что, нет национальных интересов, или у нас не живут люди, или грузинский народ должен опять терпеть, страдать, ввязываться в войну, терять территории, нашу государственность? Я эти вопросы открыто задаю, и, конечно, мы ждем справедливого решения».

По поводу открытия второго фронта Гарибашвили вспомнил слова главы СНБО Украины Алексея Данилова. Он в конце марта в одном из интервью сетовал, что Украину устроило бы открытие второго фронта в Грузии и Молдове. Но говорить об этом в общеевропейском контексте, намекая на то, что в Брюсселе от Тбилиси тоже ждут открытия второго фронта, оппоненты и критики власти считают открытым популизмом и попыткой ввести общество в заблуждение. Все это связано с разговорами о введении санкций против Иванишвили, говорит оппозиционер из «Лело» Саба Буадзе:

«Появление в повестке дня вопроса о введении санкций против патрона Ираклия Гарибашвили привели к тому, что деструктивные заявления премьер-министра перешли на другой уровень. С этим связан тот агонический бред, который мы слышим из уст Гарибашвили. Если кто и есть сегодня деструктивный – это Иванишвили и «Грузинская мечта».

В «Грузинской мечте» продолжают считать «аморальным», как заявил сегодня депутат Георгий Хелашвили, разговор о введении санкций против Бидзины Иванишвили. В партии власти настаивают, что если будут «какие-то несправедливые условия» по предоставлению статуса, то Грузия откажется от этого. Что статус, как выразился накануне Гарибашвили, вовсе носит символический характер.

«История определит вам, бездельникам и временщикам, всем место», – написала в ответ эмоциональный пост в Facebook Народный защитник Нино Ломджария, напомнив, что Конституция обязывает все государственные органы делать все для евроатлантической интеграции. Об этом напоминают в совместном заявлении и правозащитные профильные НПО. За это они также были властями записаны в деструктивные силы. Особо досталось омбудсмену Нино Ломджария, которую назвали защитником «Нацдвижения».

Правда, против нее в «Грузинской мечте» решили ничего не предпринимать – у нее скоро и так истекает срок полномочий. В отличие от президента Саломе Зурабишвили. В пятницу она из Брюсселя раскритиковала позицию «Грузинской мечты» и сообщила, что возвращается в Тбилиси защищать европейское будущее страны. Между тем уже третий день президент находится в Тбилиси, но хранит молчание. Ей, скорее всего, придется защищать свое собственное будущее от «Грузинской мечты». Депутат Гия Цагареишвили, как и другие его однопартийцы, сегодня напомнил президенту, кому она должна быть благодарна за президентское кресло:

«Грузинская мечта» сделала все, чтобы Саломе Зурабишвили стала президентом. А теперь она выступает и говорит, что Грузия не должна страдать ради Саакашвили, Гварамия и Иванишвили. Она приравняла Иванишвили к преступникам из «Нацдвижения», что неприемлемо для меня, для многих людей. Этот человек должен помнить о миллионе человек, выбравших ее во втором туре президентом».

Среди них в 2018-м был и Бидзина Иванишвили, который с бесчисленных билбордов призывал голосовать за нее.

За критику власти против Саломе Зурабишвили правительством уже направлен один иск в Конституционный суд. Будет ли еще, покажет время.

Сегодня в правительстве больше сконцентрированы на 20 июня, когда общественное движение «Позор» и оппозиционные силы намерены устроить шествие в поддержку присвоения Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. Премьер- министр Ираклий Гарибашвили назвал мероприятие провокацией, пообещав, что не допустит беззакония. Первичный ответ по заявке от Еврокомиссии ожидают к 17 июня. Окончательный – к 23-24 июня.