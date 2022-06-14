Власть признала мнение телекомпании «Имеди» общественным

Грузинская телекомпания «Имеди» обнародовала итоги опроса общественного мнения, в рамках которого, в частности, спросила: «Что делать Грузии, если Запад потребует от нее участия в войне против России?» Из-за подобных формулировок некоторые политики и эксперты подвергли авторов опроса острой критике. Они обвинили исследователей GORBI, проводивших опрос, в намерении ввести людей в заблуждение с помощью методик, выдержанных в стиле российской пропаганды.

Помимо вопросов о внешнем курсе страны, социологи также спросили респондентов о находящемся в заключении экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили: «справедливо ли он отбывает наказание?» 64,4% опрошенных сказали, что это справедливо, 19,3% ответили отрицательно.

Но наибольший ажиотаж вызвал следующий вопрос: «Кто больше всего заинтересован в открытии второго фронта с Россией в Грузии?»

Судя по ответам, более всего в этом заинтересовано оппозиционное «Нацдвижение» – 28,5%; Россия и США получили равное количество ответов – 12,4%; Украина на третьей позиции – 8,6%.

Ответы на вопрос «Если Запад попросит Грузию присоединиться к войне против России, какой должна быть позиция Грузии» распределились так: 83,6% ответили, что Грузия не должна ввязываться в войну; 11,5% респондентов посчитали, что Грузия должна воевать.

«Согласны ли вы с политикой «Грузинской мечты» не втягивать Грузию в российско-украинскую войну?» 77,6% ответили согласием, 20,8% не согласились.

Последний вопрос касался вопроса санкций против России. Две трети (69,8%) респондентов посчитали, что «Грузинская мечта» поступила правильно, отказавшись от требования Запада объявить санкции против России, не согласились с этим 27,1%.

Примечательно, что публикации исследования GORBI предшествовали высказывания премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который 13 июня заявил на заседании правительства, что если предоставление статуса требует открытия второго фронта против России, то Грузия против войны, так как страна требует заслуженного статуса.

Обнародование результатов исследования вызвало бурную полемику в социальных сетях. Некоторые пользователи писали, что это является образцом российской пропаганды.

Социолог Яго Качкачишвили убежден, что данный опрос является хрестоматийным примером того, как не надо задавать вопросы в исследовании. По мнению эксперта, подобные манипуляции общественным мнением служат лишь демонстрации солидарности народа и правящей партии.

«Это обычный пропагандистский трюк, когда власти проецируют свои помыслы на общественное мнение, выдавая это как безусловную поддержку. Такие формулировки вопросов нарушают даже минимальные стандарты и являются манипуляцией, так как содержат ориентиры, то есть подталкивают респондента к соответствующему ответу, а также ставят гипотетические вопросы, ведущие к воображаемой, виртуальной реальности. Такое не позволяют себе даже студенты первого курса», – заявил социолог.

Георгий Мелашвили, основатель Европейско-грузинского института, считает, что опрос «Имеди» и GORBI в большей степени часть политтехнологии и не имеет никакого отношения к социологии:

«Это примитивная попытка манипулирования общественным мнением – аналогичный манипулятивный вопрос «Ты больше любишь маму или папу»? Конечная цель в том, что респондентам внушается слоган «Америка хочет войны», чем создается параллельная реальность для обывателя. По сути, это ментальный пресс – направленные вопросы, после осмысления которых ответ не имеет никакого значения, так как мозг усвоил постулат. Это простой и эффективный метод, который, как правило, применяется авторитарными, популистскими режимами».

В свою очередь, представители правящей команды посчитали, что результаты опроса в очередной раз подтвердили правильность избранного курса.

«Исследования ясно показали, что курс, выбранный правительством Грузии перед лицом агрессии в этой непростой геополитической ситуации, абсолютно правильный и адекватно воспринимается населением», – заявил член парламентского большинства Ираклий Кадагишвили.

«Исследование GORBI еще раз показало и подтвердило, что проводимая политика «Грузинской мечты» и нашего общества в выработке политики совпадают как с точки зрения внешней, так и внутренней политики», – сказал Давид Матикашвили, заместитель председателя парламентского комитета по правовым вопросам.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований и гражданского образования имени Ильи Чавчавадзе Гия Джапаридзе считает, что заданные телекомпанией вопросы можно рассматривать в качестве ложной пропаганды, поясняя почему.

«Вопрос, вступать ли Грузии в войну, неуместен, так как мы из нее и не выходили. У нас есть соглашение о прекращении огня от августа 2008 года, но нет мирного договора, и мы фактически находимся в состоянии войны с Россией. Каждый день Россия шаг за шагом захватывает все новые куски нашей земли, похищая и убивая наших граждан. Тезис властей Грузии о том, что Запад хочет втянуть нас в войну, является пропагандой. Напротив, вступление в ЕС является гарантией недопущения войны, так как в этом пространстве не было ни одной войны, война только в интересах России. Такие манипуляции общественным мнением можно считать прямой российской пропагандой, не иначе», – заявил бывший дипломат.

Многие пользователи соцсетей отреагировали на исследование «Имеди» своими шутливыми вопросами: