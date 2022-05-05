Глядя на Брюссель, оглядываться на Москву

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили принял участие в международной донорской конференции высокого уровня в Польше. Он рассказал о той посильной помощи, которую Тбилиси оказывает Киеву с начала войны, и неожиданно осудил с трибуны российское вторжение в Украину. В то же время президент страны Саломе Зурабишвили, находясь с визитом в Германии, пыталась объяснить в интервью Deutsche Welle, почему Тбилиси осторожничает в вопросе санкций против России.

Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии, в отличие от большинства участников международной донорской конференции высокого уровня в поддержку Украины в Варшаве, не смог рассказать о том, что он увидел своими глазами в этой стране. С начала войны он ни разу там не побывал, как это в знак солидарности сделали многие европейские лидеры.

Глава Евросовета Шарль Мишель, анонсируя европейский план Маршалла по восстановлению Украины, вспомнил памятник поэту Тарасу Шевченко, простреленный российскими солдатами. Он будет восстановлен, как вся Украина, пообещал Мишель.

И глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, перед тем как объявить о помощи в размере 200 миллионов евро Украине, рассказала, как своими глазами видела массовые захоронения мирных граждан в Буче. А под конец, тоже пообещав, что многомиллионная помощь ЕС и реформы восстановят Украину и выведут на путь в ЕС, она на украинском произнесла: «Слава Украине!»

У грузинского премьер-министра такой эмоциональной речи не было. И если модератор всех остальных просил уложиться в определенное время, Ираклию Гарибашвили такого замечания не понадобилось. За три минуты он успел осудить российскую агрессию, рассказать о том, что среди 191-й страны Грузия находится на первом месте по отсылаемым в Украину гуманитарным посылкам, и вкратце поведать, что собирается делать, как он сказал, «его правительство» дальше:

«Мы уже выделили семь миллионов долларов США, и мы продолжаем помогать пострадавшим в результате войны и находящимся в Грузии 28 000 украинцев. Воздушными и наземными путями в Украину были отправлены более 500 тонн гуманитарной помощи. Мое правительство помогает беженцам из Украины: мы обеспечиваем граждан этой страны кровлей, необходимыми продуктами, одеждой, питанием, медицинской помощью, а также делаем доступными детские сады и школы. Мы продолжаем помогать нашему братскому народу, и с этой целью до конца 2022 дополнительно выделим еще семь миллионов долларов США». Отметив необходимость международного единства и пожелав Украине и ее народу мира и процветания, Ираклий Гарибашвили завершил свое выступление.

Это было его первое появление за рубежом на международном мероприятии в поддержку Украины. Критикам в Грузии для этого пришлось немало потрудиться, поскольку Гарибашвили и другие члены правящей команды упорно отказывались поддержать санкции против России, называя это предательством национальных интересов. В начале марта в Тбилиси даже проводились многочисленные акции с требованием его отставки.

И хотя сегодня на варшавской конференции премьер-министр обещал продолжить тесные двусторонние отношения с Украиной, многие в Грузии считают такие перспективы весьма туманными. Полемика между Тбилиси и Киевом, основанная на подозрениях последнего в тайном стремлении Грузии помочь России обойти санкции, все еще продолжается. Украинские власти не понимают, почему Грузия отказывается открыть второй фронт с целью возвратить отколовшиеся регионы Абхазии и Южной Осетии. Киев находит этому одно объяснение – это влияние основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, как они назвали его, «пророссийского олигарха».

Почему грузинское правительство занимает такую позицию, попыталась разъяснить находящаяся в Германии с официальным визитом президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В интервью Deutsche Welle она пожаловалась на то, что украинцы в эти дни в очень жестких выражениях даже Госсекретарю США Энтони Блинкену сказали, что им «не нужен шоколад, им нужно оружие»:

«Да, они хотят получить оружие от Грузии, а также, чтобы она открыла второй фронт. Все это невозможно. Потому думаю, что наше правительство более реалистично с точки зрения того, что может сделать Грузия на данном этапе. Имея две оккупированные территории, одна из которых ведет речь о референдуме по присоединению к России, мы должны быть осторожны. У нас нет такой возможности, и никто не будет нам помогать так, как Украине. В то же время это не снижает уровень солидарности, который у нас есть».

Кроме этих слов, в Грузии многих задели и другие слова президента. Говоря о том, что для обороны Грузии необходимо скорейшее ее вхождение в ЕС и НАТО, она сказала:

«Война не в интересах нашей безопасности, потому что мы никогда не сможем выиграть войну с Россией».

Услышать такие слова от главнокомандующего страны было особенно досадно полковнику в запасе, советнику четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили – Акиа Барбакадзе:

«Когда верховный главнокомандующий делает такое заявление, она закладывает в голову своим воинам, защитникам страны, молодежи послание о том, что не имеет смысла противостоять России».

Так строго не судит президента специалист по международным отношениям, докторант ТГУ Константин Шубитидзе:

«Мы ведь и так знаем, что как бы ни ослабла Россия, мы не сможем ее победить. За рубежом она выбирает более осторожный язык, старается несильно отдаляться от курса правительства, подчеркивает, что Грузия не настроена на конфликт с Россией. Президент – единственная, кто говорит западным партнерам о необходимости помочь Грузии в этих условиях. И в этом ее позиция гораздо лучше, чем позиция Гарибашвили».

Что же касается премьер-министра, то, по мнению международника Шубитидзе, Ираклий Гарибашвили был вынужден поехать на эту конференцию. Тем более что она очень нейтральна, если сравнивать ее с собранием министров обороны 40 стран под эгидой США в Германии. «Гарибашвили постарается поймать двух зайцев, использует этот визит для «внутреннего потребления» и Москву в то же время не рассердит, говорит он. При этом Константин Шубитидзе уверен, что правительство «Грузинской мечты» и дальше не будет раздражать Москву.