Делегации из Абхазии и Южной Осетии принимают участие в Петербургском форуме

В Брюсселе 15-16 июня проходит встреча глав Минобороны Североатлантического альянса. В министериале НАТО также принимают участие представители Украины, Грузии, Швеции, Финляндии и ЕС.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед министериалом заявил, что участие Грузии во встрече – «важное выражение солидарности и тесного партнерства между НАТО и Грузией».

По словам Столтенберга, важно, чтобы союзники НАТО усилили поддержку партнеров, а Грузия является одной из таких стран.

«Думаю, что на фоне жестокой интервенции России в Украину еще более важно, чтобы союзники НАТО усилили свою поддержку других партнеров, которые уязвимы для российской агрессии. Конечно, Грузия является одной из таких стран.

Россия уже вторглась на территории Грузии, контролирует её части, поэтому я ожидаю, что союзники договорятся о конкретных шагах, которые еще больше укрепят практическое партнерство, то, как мы работаем вместе в плане учений, наращивания потенциала, реформ, направленных на повышение способности Грузии противостоять интервенции России и усилиям по подрыву стабильности и территориальной целостности Грузии», – сказал Йенс Столтенберг.

Сегодня же генеральный секретарь НАТО заявил, что страны НАТО продолжат оказывать помощь Украине, в том числе поставками вооружения, и на предстоящем саммите в Мадриде одобрят новый пакет помощи Киеву.