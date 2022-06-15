«С обеих сторон выстроились километровые очереди»

На время празднования Ломисоба Совет безопасности Южной Осетии открыл пункты пересечения «Раздахан», «Синагур» и «Перев» с 13 по 17 июня 2022 года. В этот раз люди получили возможность передвижения и по грузинским паспортам. В первые дни праздника число желающих воспользоваться открывшейся возможностью явно превышает пропускную способность пунктов пропуска, у которых выстроились километровые очереди.

В связи с празднованием праздника Ломисы дзуар (Ломисоба) Совет безопасности республики открыл пункты пересечения «Раздахан», «Синагур» и «Перев» с 13 по 17 июня 2022 года.

По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Меаракишвили, люди ждали этого решения и, к всеобщей радости, их надежды не были обмануты.

В Ленингорском районе Ломисоба празднуют в селении Павлиани, в церкви, в стену которой при строительстве был заложен камень из храма в Ломиси.

Из пяти дней, пока открыта граница, лишь один выходной. Это подпортило настроение жителям района, где 90% заняты в бюджетной сфере. Но многие все же рискнули поехать в Грузию на один день: выехать рано утром в понедельник и вернуться в тот же день до закрытия «Раздахана» в 20:00 часов. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Многие из моих знакомых заняли очередь у «Раздахана» с четырех часов утра, то есть за три часа до открытия, весь понедельник простояли в очереди до закрытия, но так и не смогли выехать. Люди были вынуждены вернуться домой. Те, кому не надо на работу, во вторник снова заняли очередь в надежде, что смогут выехать.

– Почему не смогли выехать?

– Пункт пропуска начинает работать в семь утра. Но в понедельник пограничники почему-то открыли окошко и начали работу лишь в половине десятого. «Раздахан» всегда работал до восьми вечера, но в этот раз его закрыли в шесть. Таким образом, работа пункта пропуска была сокращена на четыре с половиной часа. Понятно, что многие захотели воспользоваться возможностью выехать к родным в Грузию или, наоборот, навестить их в Южной Осетии. Раньше при такой ситуации открывали второе окно, по одному на каждое направление, и, таким образом, пропускная способность пункта увеличивалась. В этот раз второе окно не открыли. В результате с обеих сторон выстроились, без преувеличения, километровые очереди. В общем, это неорганизованное должным образом открытие пунктов пропуска».

Пока сохраняется запрет на проезд автомобилей, люди должны переходить границу пешком. За время правления предыдущего президента Анатолия Бибилова в районе не осталось внутреннего общественного транспорта. Поэтому люди добирались к «Раздахану» на такси или попутках, многие из отдаленных сел.

«Раздахан» находится за пределами населенного пункта, вокруг него нет ни навесов, ни туалетов, ни магазинов, где можно было бы купить воды. Люди тоже не готовились к тому, что их продержат до конца дня под солнцем, а в конце предложат занимать очередь на завтра. Так благое дело превратилось в источник общественного недовольства. По мнению Тамары Меаракишвили, весь сыр-бор из-за одной ошибки, допущенной организаторами:

«В этот раз увеличилось количество желающих пересечь границу за счет жителей Церовани, у которых нет югоосетинских паспортов или пропусков. Власти решили сделать благое дело и пропускать людей по грузинским удостоверениям личности и т.д. Многие из них не занесены в компьютеры, на их оформление уходило много времени. В этом ошибка – надо было открыть дорогу только для тех, у кого есть югоосетинские документы. На данном этапе надо именно так действовать. Когда «Раздахан» заработает в прежнем режиме, как до 2019 года, тогда другое дело. Но сейчас, когда пункты пропуска открывают по религиозным праздникам, в первую очередь необходимо учитывать интересы постоянных жителей района. Потому что это нас Бибилов взял в заложники, а не их, это мы находимся в изоляции, не жители Церовани.

– То есть если бы, как на Пасху, разрешили пересечение границы только по югоосетинским документами, то для местного населения праздник бы удался?

– Во всяком случае, такого недовольства уж точно бы не было. Мой дядя, который вчера приехал к «Раздахану» в четыре утра, до сих пор стоит в очереди и сегодня вряд ли сможет выехать. Такого еще никогда здесь не было».

Еще одна причина недовольства. На смену районным «единоосам» разруливать и крышевать полезли местные «ныхасовцы». Не прячась и не смущаясь осуждающих взглядов, они перетаскивали своих протеже через пункт пропуска без очереди. Такая демонстрация привилегированного положения со стороны новоявленных хозяев жизни, конечно, не осталась незамеченной измученными духотой и ожиданием людьми, среди которых хватало женщин и стариков.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия