Третий день голодовки, или Как снизить цены на горючее в Абхазии

Сегодня третьи сутки голодовки общественного активиста Джансуха Адлейба на главной сухумской площади – Свободы. Тут же, при входе в примыкающий к площади сквер стоит палатка, в которой он ночует. Днем он сидит на садовой скамейке и общается с друзьями и единомышленниками, которые его навещают. А еще собирает подписи граждан Абхазии, выступающих за снижение цен на ГСМ в республике. Ведь Адлейба объявил голодовку, требуя от правительства возвращения цен на топливо к показателям годичной давности.

Место это для Джансуха, можно сказать, «обжитое»: в марте 2020 года он принимал здесь участие в коллективной голодовке группы активистов, которые требовали внесения важных поправок в принятый парламентом закон антикоррупционной направленности. И продолжил голодовку даже тогда, когда остальные участники группы, удовлетворившись уступками им, ее прекратили.

На сей раз начало одиночной голодовки Джансуха Адлейба совпало с проведением в тот же день, в понедельник, президентом Абхазии Асланом Бжания рабочего совещания, на котором обсуждались причины повышения цен на топливо и возможность их снижения. Причем некоторые наблюдатели даже восприняли это как реакцию руководства страны на поступок активиста, о котором он предварительно сообщил в соцсетях.

Бизнес возможности снизить цены не видит

Совещание проходило с участием руководства администрации президента, членов правительства, представителей топливных компаний. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган отметила, что значительное повышение цен на горюче-смазочные материалы, импортируемые из России, обусловлено несколькими факторами, в том числе, в последние месяцы изменениями в международной обстановке после начала военной спецоперации РФ на Украине. Она сказала:

«Был период, когда у нас была информация о том, что цены на топливо могут превысить 100 рублей. В апреле нам удалось избежать такой ситуации. И участники рынка в значительной степени повлияли на процесс путем сдерживания цен на минимальном уровне. Сейчас ситуация на рынке нефтепродуктов РФ меняется, но автоматически, день в день зеркально изменение цен в Абхазии происходить не может, потому что топливо покупается оптом в определенном количестве, и наличие остатков нереализованной продукции имеет существенное значение в формировании цен».

Озган отметила, что по поручению главы государства ведутся серьезные переговоры с различными полномочными органами РФ. Когда президент поинтересовался, есть ли возможность снизить розничные цены на топливо при существующем положении дел, она ответила, что можно пойти на снижение цены только в случае, если компенсировать топливным компаниям выпадающие расходы. Если этого не сделать, то у них не будет средств для закупки новых партий топлива.

Генеральный директор госкомпании «Абхазтоп» Рамаз Джопуа отметил, что ГК с апреля снизила оптовую цену на топливо на 4 рубля.

«Сегодня оптовая цена у нас составляет 50 рублей за бензин АИ-92. Можем снизить ее и до 49 рублей. Мы просили тех, кто у нас покупает топливо для продажи потребителям, не добавлять к оптовой цене больше 4 рублей, но мало кто так сделал», – сказал он.

Представители топливных компаний на вопрос о возможных механизмах снижения цен отвечали так.

Генеральный директор ООО «Апсны-ойл» Олег Лакоба рассказал, что в конце марта, когда возникла ситуация с повышением цен, всем пришло предложение от «Роснефти» поставлять напрямую с заводов по 73 рубля за литр топлива. Стало понятно, что нужно найти другую схему, не прямой поставки в Абхазию, а через компанию-посредника. Олег Лакоба заявил, что сегодня невозможно снизить цену: «Паника среди экспортеров, вызванная кризисом двухмесячной давности, вынудила закупить определенный объем топлива по высоким на тот момент ценам. У нас есть запасы на месяц».

Генеральный директор ООО «АЗиД» Адамур Габуния отметил, что у них есть запасы топлива на два месяца, и подчеркнул: «Сегодня тот объем, который мы имеем, не позволяет нам произвести значительное снижение цены».

Аслан Бжания дал поручение Минэкономики обратиться в Минэнерго России и проработать вопрос доступа ко вторичному сырью. Он подчеркнул важность скорейшей выработки правовых принципов, таких как конфликт интересов: «Этот механизм у нас не работает. Надо сделать так, чтобы он работал. Здесь должна быть здоровая конкуренция и никакой монополии быть не должно».

Эксперты предлагают заняться разработкой антимонопольного законодательства

«Эхо Кавказа» побеседовало сегодня с сотрудником Института экономики и права АНА Ахрой Аристава. Он считает, что голодовка активиста и совещание у президента просто совпали по времени:

«Эта тема муссируется в обществе, потому что в ряде республик, которых, помимо нас, Россия признала: Южная Осетия, донбасские республики - там цены на ГСМ дешевле. И потому люди задают вопрос: почему там дешевле, а у нас дороже? И тут уже встает вопрос: справляется ли правительство с порученным?

– Так проблема еще и в том, что эти топливные компании – в основном частные. Как их можно побудить к снижению цен?..

– Я считаю, что президент поставил правильный вопрос об антимонопольном законодательстве. Оно не может касаться только нефтепродуктов. У нас антимонопольное законодательство практически отсутствует. Когда-то оно было в плане реформ. Нет органа, который может независимо провести расследование. Вот что я знаю: даже депутаты парламента прошлого созыва не могли получить доступ к информации… В связи с тем, что Республика Абхазия стратегический союзник, везде Россию поддерживает… И какая-то продукция из России…Это не только же по бензину. Посмотрите цены на газ у нас и в Сочи».

А общественный активист Астамур Какалия как раз убежден, что совещание у президента было реакцией на начало его другом Джансухом Адлейба голодовки:

«Это никакое не совпадение. Имя Джансуха Адлейба не было названо, но он незримо на этом совещании присутствовал».

При этом Какалия посетовал, что такой граждански активный человек, как Джансух, баллотируясь недавно на повторных выборах в парламент Абхазии по округу №8, где живет, занял последнее, пятое место среди кандидатов, набрав всего 73 голоса. «Ни в коем случае я не сторонник голодовок, риска для здоровья людей. Хотя всегда сочувствую проявлениям гражданской активности, Джансуха очень уважаю, считаю, что по большому счету он прав. Просто ценой здоровья – вот это плохо», – считает он.

А в ответ на вопрос, насколько здесь этически уместна такая крайняя форма протеста, как голодовка (ведь в данном случае действуют экономические законы, и сотрудники топливных компаний, рядовой их персонал, тоже должны жить, содержать семьи), Астамур Валерьевич сказал:

«Понятно, что у этих компаний свои интересы и они не могут работать себе в убыток и оставлять без зарплаты собственных сотрудников. Но в обществе существуют такие подозрения, что руководители их, грубо говоря, наживаются на чрезмерном «задирании» цен на бензин, и одной из целей того, на что пошел Джансух Адлейба, является устранение закрытости происходящего в топливном бизнесе… А если ссылаться на коммерческую тайну, то можно обозначить фирму, скажем, буквой Х. Вот у какой-то фирмы, которую мы не раскрываем, мы берем бензин. Добавляем цены столько-то, налогов платим столько-то, транспортировка и так далее. Расходы по персоналу, технические. И все становится ясно. Этой ясности нет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия