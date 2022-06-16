Паата Имнадзе: «Риск распространения обезьяньей оспы довольно низкий»

С 20 июня в Грузии отменяется режим обязательного ношения масок в общественном транспорте – это последнее ограничение из принятых ранее с целью сдержать распространение коронавируса в государстве. Тем временем в стране зафиксирован первый случай заражения обезьяньей оспой. Об эпидемиологической ситуации «Эхо Кавказа» поговорило с заместителем главы Центра по контролю заболеваний Паатой Имнадзе.

– Какова эпидемиологическая ситуация, можно ли сказать, что ковид-пандемия завершилась?

– Пандемия, к сожалению, не завершена. Но ситуация у нас сейчас следующая. Во многих странах ограничения сведены к минимуму или совсем отменены, поэтому и у нас тоже, в принципе. У нас ежедневное количество случаев заболевания – максимум 100 за последние несколько недель. К сожалению, люди погибают, но это один, а иногда несколько человек за неделю. Поэтому сейчас эпидемиологическая ситуация такова, что можно думать об отмене тех ограничений, которые были.

– Стоит ли опасаться возвращения болезни в больших масштабах?

Вероятность появления новой разновидности вируса существует. Может быть, он вернется осенью-зимой

– К сожалению, да, так как это представитель такого семейства вирусов, для которых характерны мутации, и они часто меняются. Вероятность появления новой разновидности вируса существует. Может быть, он (коронавирус) вернется осенью-зимой как сезонное заболевание, может появиться новый вариант, так что надо быть наготове.

– А что значит быть наготове, есть какие-то рекомендации?

– Сейчас существует вакцина, и она довольно-таки эффективна против тяжелых форм заболевания и особенно летальных исходов, она хорошо предотвращает от этого. Вакцина есть, у нас достаточное количество запасов, и, конечно, те, кто еще не вакцинировался, должны вакцинироваться. Насчет бустеров – у нас появилась возможность для определенных категорий граждан, чтобы они получили четвертую дозу.

– О каких категориях идет речь?

– Люди в возрасте, в первую очередь из-за их иммунной системы, для них высок риск тяжелого течения заболевания, поэтому они должны вакцинироваться. Остальные – люди с хроническими проблемами, которых может подвести иммунитет. Таким людям четвертая доза рекомендована.

– 20 июня отменяется режим обязательного ношения масок в общественном транспорте – это не последнее ограничение?

– Это, в принципе, последнее ограничение. Остались только медицинские учреждения, но там собираются больные, поэтому ношение масок в медучреждениях – это даже норма.

– Что касается обезьяньей оспы, вчера стало известно о первом подтвержденном случае заболевания в Грузии. В каком состоянии находится пациент?

– Больной выписался, течение (болезни) было довольно легким. Почти все случаи за пределами Африки, которые сейчас описывают, это официально около 1500 случаев, все они, к счастью, протекают довольно легко, а случаев смерти вне Африки не зафиксировано. У нашего больного тоже была история путешествия. Диагноз был поставлен достаточно быстро, вариант, который был обнаружен у него, – это тот же вариант, который циркулирует в Британии и Германии, он совпал с европейскими вариантами. Больной, как я уже сказал, выздоровел, все контакты, которые у него были в Грузии, остаются под наблюдением, пока не пройдет 21 день после последнего контакта. Никаких осложнений мы не ожидаем.

– А как протекает болезнь?

– В большинстве случаев болезнь проходит сама. Конечно, может быть температура, боли в мышцах, и что самое характерное – это высыпание, протекающее в разных фазах, в итоге образуются пустулы и папулы, которые вскрываются и высыхают, образуется корка, и после этого больной выздоравливает.

– Часто болезнь завершается летальным исходом?

– В самой Африке есть два варианта вируса – т.н. центральноафриканский и западноафриканский. Тот, который сейчас циркулирует за пределами Африки, в странах Европы, – это западноафриканский вариант. В Африке летальность от этого варианта – до 1%, у центральноафриканского летальность до 10% доходит. Но вне Африки летальных случаев пока не было.

– Какие превентивные меры должны соблюдать люди?

Вообще, эта вакцина существует. В крупных странах есть определенные запасы, в основном они для вооруженных сил. Но, конечно, если понадобится, производство вакцин можно будет расширить

– Вирус этот не передается от человека человеку так легко, как, допустим, коронавирус, – от одного человека могли заразиться восемь. Обычно необходим длительный и очень тесный контакт больного со здоровым человеком, чтобы вирус (обезьяньей оспы) передался. В основном это происходит контактным путем, однако возможно и с помощью каких-то предметов туалета. Поэтому в первую очередь соблюдение коммунальной гигиены: личная постель, личные туалетные принадлежности, личное полотенце – это все хорошо работает для профилактики. Ну а кто был вакцинирован, то есть родился до 80-х годов прошлого века, когда проводилась вакцинация против натуральной оспы, тоже защищены и от обезьяньей оспы. Вообще, эта вакцина существует. В крупных странах есть определенные запасы, в основном они для вооруженных сил. Но, конечно, если понадобится, производство вакцин можно будет расширить.

– На данном этапе такой необходимости нет?

– Нет, на данном этапе мировое сообщество, европейский Центр по контролю заболеваний, американский центр и Всемирная организация здравоохранения считают, что сейчас индивидуальный риск распространения для людей достаточно низкий.

– Что в целом можно сказать об этом заболевании, когда и как оно появилось?

Оспенные вирусы существуют, и у нас постоянный надзор над ними. Наша лабораторная сеть может все диагностировать

– В Африке вирус был обнаружен приблизительно в 50-х годах прошлого века, а человеческие случаи впервые описаны в 70-х. Просто, когда в 80-х прекратили делать прививки против натуральной оспы, другие ортопоксвирусы стали как бы более заметны. Стали регистрироваться случаи заражения людей уже не натуральной оспой, а, допустим, той же обезьяньей оспой, есть еще коровья оспа, а у нас в Грузии мы обнаружили «Ахмета вирус» – двоюродный брат этих вирусов, так сказать, который тоже вызывает определенные высыпания на коже и тоже передается человеку от животных. Но он еще легче протекает, чем коровья оспа и особенно обезьянья оспа. Так что эти оспенные вирусы существуют, и у нас постоянный надзор над ними. Наша лабораторная сеть может все диагностировать.

– Сейчас в Грузии есть люди с подозрениями на обезьянью оспу?

– Всего было три случая, из них два не подтвердились, и вот один, который подтвердился.