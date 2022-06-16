Российские деньги в Грузии вызвали украинские подозрения

Денежные перечисления из-за рубежа в Грузию, объем которых побил все рекорды, неожиданно стали поводом для международного скандала. Давид Арахамия, один из главных участников переговоров Украины с Россией, заявил, что россияне и связанные с ними компании обходят западные санкции, используя для этого грузинские организации.

В мае в Грузию из-за рубежа было перечислено более полумиллиарда долларов. Две трети из них пришлись на Россию. В целом после 24 февраля российские транзакции в Грузию вышли на рекордные показатели, за апрель и май из этой страны перечислено около 500 миллионов долларов. Это больше, чем за весь прошедший год.

В связи с этим лидер правящей фракции Верховной Рады Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что российские граждане и компании обходят западные санкции, используя грузинский банковский сектор через подставные фирмы. Об этом сообщает издание Reuters.

«Они (россияне) сейчас активно используют… грузинские банки, грузинскую финансовую систему, грузинские компании и так далее», – заявил Арахамия журналистам на мероприятии немецкого фонда Маршалла.

«Если вы находитесь под санкциями в России, вы через интернет регистрируете грузинскую компанию, дистанционно открываете банковский счет и начинаете процессинг», – подчеркнул он.

В ответном заявлении посольства Грузии в США говорится, что Грузия полностью соблюдает ограничения, введенные в отношении России, и потребовала у украинских официальных лиц доказательств, но не получила их.

С заявлением сегодня выступил Нацбанк Грузии. Центральный банк исключил вероятность того, что подсанкционное лицо сможет осуществлять какие-либо финансовые операции с использованием грузинского банковского сектора.

«Напомним, что на следующий день после начала войны Национальный банк Грузии дал указание финансовому сектору Грузии полностью исполнять санкции. Как регулятор, мы соблюдает все стандарты и международные резолюции, тем самым исключая вероятность проведения каких-либо санкционированных операций в банковском секторе Грузии», – говорится в заявлении регулятора.

В грузинской оппозиции призывают правительство дать исчерпывающий ответ о законности этих перечислений.

«Для объективности следует сказать, что из более чем трехсот банков, действующих в России, только около двадцати банков подверглись санкциям, поэтому маловероятно, что большая часть переводов осуществлялась незаконно, но необходимо учитывать резко возросший объем перемещения денег из России в Грузию. Необходим аргументированный ответ, чтобы развеять подозрения в том, что Грузию используют для обхода санкций», – написал в Facebook представитель политсовета «Нацдвижения» Роман Гоциридзе.

Глава правления НПО «Общество и банки» Георгий Кепуладзе считает рост переводов из-за рубежа логическим продолжением массового переезда россиян в Грузию, что вынуждает их переводить средства для обустройства на месте, говорит эксперт:

«Сначала россияне занимались наличными сбережениями, а сейчас, после смягчения режима переводов из России, начали выводить подешевевшую валюту с российских банков. Куда идут эти деньги? В первую очередь на аренду или покупку жилья, на открытие малого бизнеса, и я не думаю, что коммерческие банки замешаны в каких-то черных схемах, это легко перепроверить. Поэтому считаю, что украинской стороне стоит конкретизировать свои доводы. С другой стороны, и правительству Грузии необходимо аргументированно пояснить, что местные компании не способствуют обходу санкций, а не разбрасываться обвинениями».

Согласно обновленному обзору рынка жилья Colliers Georgia, в мае 2022 года наблюдался резкий рост количества сделок с жилыми квартирами в Тбилиси и Батуми.

Объем продаж новых квартир в приморском городе увеличился на 69%, на вторичном рынке – на 74%.

Похожая ситуация в Тбилиси: по новым проектам количество сделок увеличилось на 66%, что в основном связано со значительным ростом среднего и премиального сегментов. В старых проектах показатель вырос на 39% по сравнению с маем 2021 года.

Наибольший объем транзакций из России пришелся на систему переводов «Золотая корона» – $208 миллионов, через Contact прошли $78 миллионов.