«Ценители лягушек, ливера и макарон»…

Киевский визит глав правительств Германии и Италии, а также президентов Франции и Румынии может ускорить получение Украиной тяжелого вооружения. Европейские лидеры пообещали своему коллеге Владимиру Зеленскому не оставлять Украину один на один с Россией и способствовать вступлению страны в Евросоюз. В Москве обещания европейцев пришлись не по вкусу.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис – в Киеве, чтобы выразить поддержку Европе и обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским насущные вопросы – от европейского будущего Украины до получения необходимого количества вооружений, чтобы та могла победить в войне с Россией.

Сама встреча в Киеве оказалось весьма символичной – украинский президент, как и европейские лидеры, был одет в строгий деловой костюм, хотя с начала войны появлялся на публике исключительно в футболке цвета хаки. Воздушная тревога, встретившая прибывших, тоже была дополнительным напоминанием высоким гостям, что страна находится в состоянии войны.

Сразу по прибытии Драги, Макрон, Шольц и Йоханнис отправились в Ирпень – пригород украинской столицы, несказанно пострадавший в результате наступления российской армии. Канцлер Германии поделился своими впечатлениями от увиденного:

«Разрушения, которые вызывает эта война, ужасны. Еще хуже, когда вы видите, насколько ужасно, бессмысленно то насилие, которое мы видим здесь. Целью стали невинные гражданские лица. Дома разрушены. Целый город разрушен. Это многое говорит о жестокости войны, развязанной Россией, которая просто направлена на уничтожение и завоевание. И мы должны помнить об этом во всех своих решениях. Это ужасная война. Россия продвигается вперед с величайшей жестокостью, не считаясь с человеческими жизнями, и это должно закончиться при помощи наших действий, мобилизованной нами помощи, а также при помощи санкций. Все это вместе должно способствовать тому, чтобы международная солидарность создавала возможности для украинских граждан восстановить свою страну».

Ранее, по пути в Киев Олаф Шольц подчеркнул: «Мы хотим не просто продемонстрировать солидарность, но внести ясность по поводу наших намерений продолжать посылать помощь – финансовую и гуманитарную, а также и оружие». А выступая на пресс-конференции по итогам переговоров в столице Украины, Шольц подтвердил свою позицию:

«Нападение на Украину означает смену эпох. Россия пытается силой передвинуть границы внутри Европы, и это неприемлемо. Германия с первого дня стала на сторону Украины. Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности. Германия сломала свою государственную традицию, мы стали поставлять Украине оружие, и мы будем делать это и дальше, сколько Украине потребуется. Мы учим украинских военных пользоваться современным вооружением. Мы также пообещали, что поставим установки IRIS, которые будут защищать целые города от воздушных налетов, также договорились с США и Великобританией о том, что будем поставлять установки залпового огня».

Заявление прозвучало как ответ тем западным политикам и комментаторам, которые все громче и громче говорят о том, что поддержка Украине не может продолжаться вечно и что нужно завершить войну путем переговоров, даже ценой территориальных уступок со стороны Киева.

Выступающий со схожих позиций, во всяком случае, в том, что касается неизбежности переговоров с Москвой, французский президент Эммануэль Макрон в своих высказываниях предпочел более осторожную риторику:

«Я всегда был последователен, Франция всегда стояла рядом с Украиной, с первого дня. И сам президент Зеленский всегда хотел поговорить с президентом Путиным. Сегодня Украина должна уметь противостоять и побеждать. И поэтому мы стоим рядом с украинцами без какой-либо двусмысленности, и мы добиваемся прогресса в этом».

Примечательно, что еще в начале июня Эммануэль Макрон предостерегал Запад от «желания унизить или оскорбить» Россию или ее лидера. «Переговорную» позицию занимал и премьер-министр Италии. Марио Драги, в частности, заявлял, что в Европе хотели бы «обдумать возможность заключения перемирия и возобновления продуктивных переговоров». А Олафа Шольца и вовсе не устают обвинять в том, что именно он является главной тормозящей силой обещанных поставок оружия в Украину.

Но президент Зеленский дал понять: он доволен позицией европейских партнеров:

«Я очень доволен нашей встречей, доволен, что наше объединение – это начало нашей победы, и сегодня я это объединение увидел».

В Москве к европейскому политическому десанту отношение неоднозначное. В Кремле дали понять, что надеются на то, что Шольц, Макрон и Драги объяснят Зеленскому бесполезность вооруженного сопротивления.

«Хотелось бы надеяться, что лидеры этих трех государств, а также президент Румынии, который будет там вместе с ними, уже находится… хотелось бы надеяться на то, что они не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем дальнейшего накачивания ее оружием. Это абсолютно бесполезно, это продлит страдания людей, просто нанесет новый ущерб этой стране. Наоборот, будем надеяться, что они используют контакты для того, чтобы сподвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А вот заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, недавно признавшийся в личной ненависти к Западу, предпочел оскорбительно-пренебрежительный тон.

«Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают…» – написал Медведев в своем Twitter.

В одном Медведев прав, часики тикают, и киевский визит европейских лидеров важен не только для самой Украины. Это проверка политических позиций самих представителей крупнейших экономик Европы. В частности, для Олафа Шольца это шанс опровергнуть обвинения со стороны оппонентов в попытке балансирования между поддержкой Украины и желанием сохранить отношения с Россией.

Шольц ранее пообещал Украине артиллерию и тяжелое вооружение, но эти обещания пока не материализовались. Германия отправила другую военную технику и помощь, однако, учитывая объем ее национального ВВП, германские поставки выглядят бледно на фоне того, что делают для Украины те же страны Балтии или Польша.

Шольц утверждает, что после того, как Россия развязала войну в Европе, он ввел свою страну в новую эру, в которой вопросы обороны имеют первостепенное значение. Но, помимо обещаний увеличить расходы на немецкую армию, многие наблюдатели задаются вопросом, что политик на самом деле имеет в виду. Так что киевский визит для Шольца оказался возможностью внести ясность в свою позицию.