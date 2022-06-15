НАТО обещает оружие, Москва – «новую надежду»

НАТО продолжит поставлять Украине оружие и помогать ей всеми возможными способами одержать победу в войне с Россией. На повестке сегодняшней встречи контактной группы по Украине в Брюсселе главный вопрос – как ускорить предоставление военной и гуманитарной помощи Киеву. Украинские власти считают, что Запад недостаточно быстро реагирует на преступные действия России, и требуют как можно скорее предоставить обещанное тяжелое вооружение. В Москве винят Вашингтон и его союзников в подрыве европейской системы безопасности, но намекают на возможность диалога в будущем.

Украина находится в критической ситуации, поэтому ей срочно требуется поддержка. Чтобы замедлить продвижение российской армии, западным странам необходимо как можно скорее активизировать поставки в страну тяжелых вооружений. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пояснив, что только так можно обеспечить Киеву победу над Москвой:

«Союзники обязуются продолжать поставлять военную технику, которая необходима Украине для победы, включая тяжелое вооружение и системы большой дальности. Я ожидаю, что на саммите 29-30 июня союзники по НАТО согласуют всеобъемлющий пакет помощи для Украины в более долгосрочной перспективе для перехода от оборудования советской эпохи к современному оборудованию альянса и для улучшения оперативной совместимости с НАТО».

По словам Столтенберга, Россия, вторгнувшись в Украину, нарушила Основополагающий акт Россия – НАТО, который стороны подписали в 1997 году в Париже. В нем, в частности, говорилось, что Россия и страны альянса «будут совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в евроатлантическом регионе». При этом генсек добавил, что соглашение 1997 года не ограничивает НАТО в возможности расширения своего присутствия в Восточной Европе.

В Брюсселе 15 июня прошло заседание контактной группы по Украине, в которой приняли участие представители 50 стран. Председательствовал на встрече американский министр обороны Ллойд Остин. В Twitter оборонного ведомства появилось обещание шефа Пентагона безотлагательно обсудить требования Украины, которая продолжает борьбу против России:

«Российское вторжение – это пример того, что происходит, когда крупные державы решают, что их имперские аппетиты важнее, чем права их мирных соседей. Это взгляд в возможное будущее хаоса и беспорядка, в котором никто из нас не хотел бы жить».

Остин намерен координировать свои действия с контактной группой, чтобы по мере необходимости доставлять в Украину необходимое ей оборудование. Если придется, по частям из разных стран.

В Киеве в связи с этим напоминают, что западные партнеры поставили Украине лишь около 10% обещанных вооружений. Об этом, в частности, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр. По ее словам, какой бы профессиональной и самоотверженной ни была украинская армия, без помощи партнеров Украина не сможет выиграть эту войну.

В Киеве настаивают, что Запад должен ускорить оказание военной помощи, поскольку каждый день промедления – это «жизни украинских бойцов, гражданского населения, это разрушенные украинские города и оккупированные территории». Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна не располагает достаточным количеством современных систем противоракетной обороны, а задержка в их поставках дорого обойдется стране:

«Несмотря на то, что современных ракет в России с каждым днем войны все меньше, потребность Украины в таких системах сохраняется. Ибо и в России сохраняется еще достаточно советских типов ракет, которые даже опаснее. Они в разы менее точны, а значит, в разы больше угрожают именно гражданским объектам и обычным жилым домам».

В Киеве призывают Запад обозначить наконец конкретные сроки поставок вооружений. Как отметил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, «мы держимся, только скажите: когда ждать оружие?»

В Москве же, в свою очередь, настаивают на том, что вина за войну в Украине лежит на США и их союзниках. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, Россия оказалась в ситуации, когда у нее не осталось другого выхода:

«Наше отношение к западным так называемым партнерам было стабильным. Мы понимали их действия конъюнктурного плана. Это не значит, что мы это принимали, но мы понимали, мы это знали. При этом мы все время предлагали нормальные, стабильные, взаимовыгодные отношения. И в общем-то от этого партнерства взаимовыгодного, сотрудничества, взаимодействия отказался сам Запад, разрушая планомерно всю ткань наших отношений. В экономике, финансах, не знаю, энергетике… ну, наверное, про вопросы безопасности мне говорить не стоит в принципе, потому что были разрушены все основополагающие, – это к вопросу о международном праве, – документы, на которых эта самая стратегическая стабильность и безопасность зиждилась. Все в одностороннем порядке было Западом разрушено».

Впрочем, окончательно сжигать мосты в Москве не собираются. Правда, отныне Кремль обещает говорить с Западом только при условии учета своих интересов:

«Могут быть новые надежды, и это будет уже совсем другой режим общения. Но общение необходимо. В будущем все равно нам придется общаться. Америка никуда не денется, Европа никуда не денется, поэтому как-то нам с ними общаться придется. Но это будет общение, основанное исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учета взаимных обеспокоенностей и взаимной выгоды. Только», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Европе тоже далеко не все готовы к окончательному разрыву. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что рано или поздно с Москвой все же придется договариваться:

«Мы хотим строить мир, а это значит, что в какой-то момент мы все захотим, чтобы боевые действия прекратились и чтобы переговоры возобновились. География упряма, а Россия была там вчера, есть сегодня и будет там завтра. Я никогда не соглашался с мнением о том, что сегодня мы воюем с русским народом, а завтра уничтожим его, этого не будет».

Позиция французского лидера не раз вызывала критику со стороны Украины и ее восточноевропейских союзников. В Киеве считают, что подобные заявления Макрона лишь распаляют аппетиты Москвы, которая всеми силами пытается внести разлад в и без того хрупкое единство западного мира.