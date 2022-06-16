Польша просит перевести заключенного Михаила Саакашвили в Варшаву

Официальная Варшава просит перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на оппозиционную телекомпанию «Пирвели».

В Тбилиси находится Малогажата Госевская - заместитель маршала Сейма Польши. По данным телекомпании, она собирается убедить первых лиц правительства Грузии отпустить заключенного Саакашвили для продолжения лечения в Варшаву.

Заместитель председателя парламента Польши завтра собирается навестить Саакашвили в тбилисской клинике «Вивамеди», где его лечат от анорексии. Родственники и соратники экс-президента заявляют, что его состояние не улучшается и ему требуется более квалифицированное лечение, которое в Грузии обеспечить не могут.

«Эта встреча для Саакашвили может стать решающей», - отмечает телекомпания.

Малгожата Госевская еще несколько месяцев назад заявляла, что Польша готова принять Саакашвили, однако, несмотря на многочисленные просьбы, правительство Грузии до сих пор не реагировало на официальные запросы.

«Завтра у меня будет пресс-конференция в «Вивамеди» в связи с Михаилом Саакашвили. Я бы хотела встретиться с ним, мы обсудили вопрос о том, чтобы я в ближайшее время смогла навестить Саакашвили» - сказала Госевская.

В резолюции от 9 июня Европарламент призвал власти Грузии перевести заключенного Саакашвили на лечение за границу. Нынешние власти Грузии обвиняют третьего президента в превышении служебных полномочий и нецелевых расходах бюджетных средств. Он приговорен к шести годам лишения свободы. Сам Саакашвили и его сторонники считают экс-президента политическим заключенным.