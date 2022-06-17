Саломе Зурабишвили: Мы не получили статус кандидата, но получили европейскую перспективу

«Мы не получили статус кандидата, но получили европейскую перспективу, о которой мы бы и не мечтали, если бы не Украина и новые обстоятельства последних месяцев», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении на Тбилисской международной женской конференции «Лидеры о конфликтах, мире и безопасности», сообщает Общественный вещатель Грузии.

По словам Саломе Зурабишвили, несмотря на то, что Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, получила лишь европейскую рекомендацию, это не должно вызывать разочарования в обществе. По ее словам, при этом Еврокомиссия четко прописала, что нужно сделать до конца 2022 года, чтобы Грузия получила статус кандидата.

«Примем то, что нам говорят, а не то, как нам удобнее, исходя из разных политических интересов. Зададим себе вопрос, что нам нужно делать», - заявила Саломе Зурабишвили.