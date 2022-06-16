Макрон указал Грузии на ее особый путь

Меньше суток остается до решения Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС Киеву, Кишиневу и Тбилиси. Тем временем в Грузии с тревогой восприняли слова французского президента Эммануэля Макрона. В Кишиневе после встречи с молдавским президентом Майей Санду Макрон упомянул Грузию отдельно от Украины и Молдовы, отметив, что у Тбилиси другая геополитическая ситуация.

«Я не думаю, что мы можем отделить Молдову от Украины в тех перспективах, которые мы открываем», – сказал Эммануэль Макрон после встречи с молдавской коллегой Майей Санду в Кишиневе 15 июня. Его последующие слова восприняли в Грузии с еще большей тревогой:

«Существует несколько категорий стран, которые являются членами Восточно-европейского партнерства, но их безопасность, геополитическая ситуация отличается. Грузия, Армения, Азербайджан – очень близкие дружественные государства, но, если хорошо понаблюдаете, как геополитически, так географически, они сегодня не в той же ситуации, что Украина и Молдова» (перевод ОВГ).

Упоминание Грузии отдельно от Украины и Молдовы за считанные часы до объявления решения Еврокомиссии по почти одновременной заявке трех стран многие в Грузии сочли плохим предвестием – возможно, вопрос Тбилиси в Брюсселе рассмотрят в отдельном от Киева и Кишинева контексте. Многим наблюдателям непонятно, почему президент Макрон решил сейчас разделить страны по признакам географической и геополитической близости. Изначально в состав Восточного партнерства в 2009-м входили Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан. Из них трое – Киев, Кишинев и Тбилиси – за эти годы проявляли интерес к сближению с ЕС и заключили почти одновременно и с некоторыми различиями договора об Ассоциации с ЕС. Тогда же укрепилось за этим странами название «Ассоциированное трио».

Если Украине и Молдове предоставят одинаковый статус с «оговорками», а Грузии нет, ответственность за это ляжет на грузинскую власть, убеждены в оппозиции. Тому причина – неясная позиция «Грузинской мечты» с самого начала российской интервенции в Украину, потом нападки на европарламентариев за критику, в частности, за резолюцию с предложением ввести санкции против Бидзины Иванишвили, говорит депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Было бы хорошо, если бы Грузия была сейчас лучше подготовлена. Потому что, как становится ясно из заявлений европейских лидеров, в том числе и президента Макрона, Грузия – отстающая в этом списке. «Грузинская мечта» не сделала ничего для того, чтобы быть впереди. Ее цель в том, чтобы Грузия оставалась задним двором Бидзины Иванишвили».

В «Грузинской мечте» вновь обвинили оппозицию в деструктивности и попытке срыва предоставления Грузии статуса кандидата. Депутат Гиви Миканадзе утверждает, что власть сделала все возможное и что она обивала пороги западных столиц:

«Мы за эти два месяца были во многих столицах, и больше всего мы вели переговоры в Брюсселе, в который нанесли не один визит. Их цель состояла в том, чтобы ответить нашим партнерам на возникавшие у них вопросы».

Однако среди вопросов, которые задает грузинская власть, один вызывает особое раздражение у западных партнеров: «Что мы еще должны были сделать?» Об этом говорила и президент Саломе Зурабишвили 14 июня, когда заявила, что «Грузинская мечта» своим бездействием «испортила дело в Брюсселе».

«На этот вопрос (что еще мы могли сделать?) есть простой ответ: хотя бы то, что сделала Молдова. Она больше, чем мы, санкции не вводила, от нее, как и от нас, никто не требовал вовлечения в войну. Но Молдова смогла сделать то, что, как видно, нам сделать трудно – смогла молча работать во всех столицах Европы. Чего мы не то что не смогли, – не сделали. Все это вызывает вопросы о нашей политической воле и готовности (к статусу кандидата). Все это за очень короткое время, за несколько месяцев, привело нас к сегодняшней ситуации, когда у нас не осталось ни друзей, ни союзников, которые до конца могли бы разделить и защитить нашу позицию».

Есть еще один вопрос, особенно после слов президента Макрона, который настораживает многих в Грузии: «Почему за это время ни один высокопоставленный чиновник из ЕС или европейских лидеров не посещал Тбилиси?» На него отвечает бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели:

«Обычно приезжают с хорошими новостями, поэтому посещают Киев и Кишинев. А в адрес Грузии, видимо, им нечего сказать хорошего, потому и нет визитов. Надеюсь, в Брюсселе по-прежнему будут исходить из того, что это политическое решение – сказать России, что «Ассоциированное трио» – не ее задний двор».

Специалист по вопросам евроинтеграции Вано Чхиквадзе настроен оптимистично. В своем Twitter он обращает внимание на другие слова президента Франции:

«Посетивший Молдову Эммануэль Макрон сказал, что на предстоящем заседании Европейского совета «тема Грузии также будет присутствовать на столе (переговоров) в качестве обсуждения статуса потенциального кандидата».

Призвали Брюссель учесть европейские стремления грузинского народа сегодня участники акции, прошедшей по инициативе президента Саломе Зурабишвили в Тбилиси. Более масштабное мероприятие запланировано на 20 июня.