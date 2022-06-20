Гаглоев готов делиться властью

В Цхинвале обсуждают заявление югоосетинского президента, с которым он выступил в пятницу, когда представлял депутатам кандидатуру премьер-министра Константина Джуссоева. В частности, Алан Гаглоев сказал, что является сторонником смешанной президентско-парламентской формы правления и готов поделиться с законодательной властью частью своих полномочий.

Начало информационной недели в Южной Осетии сделало заявление Алана Гаглоева на заседании парламента в минувшую пятницу. В частности, он сказал, что заинтересован вернуть в нормальное русло отношения исполнительной и законодательной ветвей власти:

«Более того, как сторонник идеи перехода на смешанную систему правления, я считаю необходимым делать поступательные шаги по передаче парламенту части контрольных и иных полномочий президента. Одной из первых инициатив администрации президента будет возврат в Конституционный закон «О Правительстве Республики Южная Осетия» нормы закона об обязанности каждого министра представлять отчет о проделанной работе парламенту. Я думаю, что постепенно мы выстроим нормальную систему сдержек и противовесов в государстве, что обязательно скажется на состоянии законности в Республике Южная Осетия».

Это заявление президента едва не затерялось. Его опубликовали лишь на следующий день, в субботу, а между тем, считает политолог Вячеслав Гобозов, это самый значимый сюжет парламентской сессии. По сути, Гаглоев заявил о намерении отказаться от так называемой президентской монархии в пользу демократического государства.

В югоосетинском обществе запрос на реформы встал ребром вскоре после признания Россией и наступления прочного мира. Но с того времени это первый серьезный сигнал главы государства о готовности откликнуться на общественный запрос, говорит Вячеслав Гобозов:

«На самом деле, реформы назрели давным-давно, и каждый кандидат на президентских выборах, как и каждая партия на парламентских выборах, – все говорили именно о том, что систему надо менять, нужно проводить охватывающие все сферы государственной и общественной жизни реформы. Но вся беда в том, что сразу после оглашения итогов избирательной кампании об этих разговорах благополучно забывали. Систему продолжали консервировать дальше, не понимая, что ее недостатки обусловлены не только и даже не столько личностными факторами. Если выразиться образно, машина уже в таком скверном состоянии, что замена водителя ничего не решает. Необходим ремонт машины. Я поэтому отдаю должное Алану Гаглоеву. Этим нынешний президент отличается от своих предшественников: он сделал заявление о необходимости передачи части своих полномочий парламенту, уже будучи избранным главой государства, то есть у него не было необходимости раздавать обещания, чтобы прибавить несколько сотен голосов избирателей. Это вызывает оптимизм. Надо сказать, весьма примечательное заявление».

При этом, подчеркивает Вячеслав Гобозов, какие-то одномоментные шаги, уступки некоторых полномочий парламенту ничего не дадут. Необходима последовательная перенастройка государственной системы, отношений между государством и обществом.

Алан Гаглоев говорит о переходе к смешанной системе правления в самом начале президентского срока, и этот факт делает его заявление декларативным, провозглашающим основополагающие принципы внутренней политики на ближайшие пять лет. Во всяком случае, именно это хочет слышать избиратель в словах президента.

Он говорит об этом в сложной для него политической ситуации, когда бывший президент готовится к реваншу и демонстрирует готовность применять недопустимые методы борьбы, как это было с назначением референдума исподтишка уже после официально объявленного поражения на выборах. Сюда же можно отнести информационные провокации, будто в Цхинвале пришли к власти прогрузинские силы. Местные наблюдатели не исключают и провоцирование кризисных ситуаций.

Наверное, для президента сейчас не лучшее время ограничивать свои возможности влиять на происходящее, сокращать административный ресурс? Вячеслав Гобозов, наоборот, считает, что сейчас самое время:

«Укрепление власти, как показывает опыт нашего государства, в конечном счете приводит к сокращению той базы поддержки, которая бывает у президента. Те шаги, которые Гаглоев будет предпринимать, будут расширять базу его поддержки. Избиратели, которые поддержали его на выборах, голосовали за перемены, в том числе за децентрализацию и деконцентрацию власти. И те, кто не голосовал за оппозицию и за Гаглоева, также понимают, что система зашла в тупик, и вот эта попытка назначать всех и вся, включая уборщиц, уже вызывает смех и неприятие во всех общественных слоях. Поэтому шаги по сокращению объема своих властных полномочий, наоборот, будут укреплять его позиции и его власть, каким бы парадоксальным это кому-то ни казалось. Если он дальше продолжит в этом направлении, то общественная поддержка будет только возрастать. Следовательно, и угрозы, которые существуют (а они реально существуют, в том числе и реваншистские тенденции), будут ослабевать и иметь меньше шансов для реализации.

– То есть, по вашему мнению, централизация власти не спасет от угроз.

– Централизация власти приводит к тому, что вокруг него остаются только люди, готовые постоянно говорить «да». А потом внезапно обнаруживается, что есть еще очень много людей, которые ему «да» не говорят. Но это обнаруживается, когда они уже стоят на площади и исправить ничего нельзя».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия