Москва предлагает провести Женевские дискуссии в «более нейтральном месте»

Москва может потребовать изменить место проведения Женевских дискуссий. Об этом стало известно по итогам встречи заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко с сопредседателями дискуссий. Встреча с представителями ООН, ОБСЕ и ЕС прошла в онлайн–режиме.

«С российской стороны подчеркнута деструктивность шагов США, Евросоюза, ОБСЕ, а также Швейцарии, создающих серьезные препятствия для нормального функционирования Женевского формата. В нынешних условиях объективно встает вопрос о необходимости переноса заседания из Женевы в приемлемое для всех участников более нейтральное место», – сказано в заявлении российского МИДа.

В Москве утверждают, что решение отложить запланированный на март 56-й раунд Женевских дискуссий было принято сопредседателями в одностороннем порядке без консультаций с государствами-участниками.

В заявлении МИДа также говорится о «попытках стран Запада перенести логику конфронтации и на Южный Кавказ». В Москве считают, что в этих условиях приоритетом должно оставаться заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы (документ, по версии РФ, должны заключить Грузия и самопровозглашенные республики – Абхазия и Южная Осетия), а также запуск процесса делимитации де-факто границ (между Грузией и этими республиками).

«Без решения этих принципиальных вопросов цели обеспечения устойчивого мира и стабильности в Закавказье не достичь», – сказано в заявлении.

Отметим, что ранее сопредседатели Женевских дискуссий посетили Тбилиси, Цхинвали и Сухуми. В Абхазии выразили надежду на проведение очередного раунда дискуссий в июне, в Южной Осетии заявили, что «для проведения 56-го раунда Женевских дискуссий на данный момент нет непреодолимых препятствий».