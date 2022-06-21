Южная Осетия начнет работу над референдумом о вступлении в РФ «с чистого листа»

Российская сторона не была проинформирована о намерении провести в Южной Осетии референдум по вопросу объединения с РФ. Об этом по итогам проведенных в Москве переговоров заявил президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев.

«С российской стороной у нас есть Договор о союзничестве и интеграции, первая статья которой предполагает координирование и согласование всех шагов внешнеполитического вектора. Тут получалась такая ситуация, что мы объединяемся с Российской Федерацией, но они пока об этом сами не знают. Мы нашу позицию обозначили, что мы все за референдум, хотим, чтобы Южная Осетия вошла в состав России», – сказал он.

Югоосетинский лидер добавил, что с российской стороной было проработано несколько шагов в развитии данного вопроса.

«Серьезные вопросы вызывает и формулировка проведения референдума: Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России? Договорились разработать конкретную формулировку, потому что в состав России можно войти как отдельный субъект или отдельный субъект с последующим объединением с Северной Осетией. Поэтому будем обсуждать вопрос в парламенте республики, с участием общественности, после чего приступим к консультациям с российской стороной», – подчеркнул Гаглоев.

Как пишет агентство «Рес», глава югоосетинского МИДа Дмитрий Медоев на брифинге высказал сожаление по поводу того, что инициаторы проведения референдума не обратились в МИД.

«Проведение референдума – это вопрос взаимных интересов и должен проводиться через МИД. К сожалению, никаких документов предварительно в МИД не подавались», – сказал Медоев.

Глава президентской администрации Алан Джиоев заявил, что работа над проведением референдума начнется «с чистого листа».