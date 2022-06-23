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Мишель: Украина, Грузия и Молдова получат «четкую европейскую перспективу»
Глава Европейского совета Шарль Мишель уверен, что лидеры Европейского Союза официально предоставят статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.
Об этом Мишель сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».
«Это решающий момент для Европейского Союза. Это геополитический выбор, который мы сделаем сегодня. Я уверен, что мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, а также четкую европейскую перспективу Украине, Грузии и Молдове», – сказал Мишель.
Ранее стало известно, что Европейский Совет уже подготовил проект решения по предоставлению статуса кандидата в ЕС Украине, Молдове и Грузии. В документе говорится, что «Европейский совет готов предоставить Грузии статус страны-кандидата после того, как будут учтены приоритеты, указанные в заключении Комиссии по заявке Грузии на членство». В отличие от Грузии, Украина и Молдова получат статус стран-кандидатов, предположительно, уже по итогам саммита 23-24 июня .
Другие новости дня
Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов
В Подмосковье умер бывший солист популярной в СССР в конце 1980-х годов группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. Смерть Шатунова подтвердил РИА Новости и другим СМИ его представитель.
Причиной смерти называется обширный инфаркт. По одним данным, он умер в больнице в Домодедово, по другим - ещё в карете скорой помощи.
Юрий Шатунов рос в детском доме в Оренбурге. В 13 лет он стал солистом подростковой поп-группы "Ласковый май", созданной под руководством Сергея Кузнецова. В 1988 году группа записала первый альбом. В конце 1980-х годов группа и сам Шатунов приобрела огромную популярность в Советском Союзе - это был один из первых музыкальных проектов в подобном жанре. Под руководством продюсера Андрея Разина, с которым Шатунов впоследствии поссорился, группа совершала многочисленные турне по стране. Среди наиболее известных хитов - "Белые розы" и "Седая ночь".
После ухода из "Ласкового мая" в 1991 году Шатунов уехал в Германию, затем вернулся в Россию, занимался сольной музыкальной карьерой, но уже не достиг прежней популярности.
В ФРГ объявлен второй уровень режима тревоги из-за сокращения запасов газа
На фоне сокращения поставок газа из России власти Германии объявили вторую ступень аварийного плана. Об этом заявил в Берлине 23 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Первая ступень аварийного плана - режим раннего предупреждения был объявлен ещё в конце марта в связи с военным вторжением России в Украину.
Второй уровень режима тревоги вводится при возникновении перебоев в газоснабжении либо чрезвычайно высокого спроса на газ. В то же время на этом этапе предполагается, что рынок способен справиться с этими проблемами самостоятельно, без принятия мер нерыночного характера. Например, когда поставщики газа получают право перекладывать резко растущие цены прямо на потребителей
Как пишет сегодня Financial Times со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, под предлогом летнего технического обслуживания газопровода "Северный поток" "Газпром" может полностью прекратить поставки газа в Германию. Подобная ситуация, по мнению собеседников издания, может зимой спровоцировать в стране энергетический кризис.
Несмотря на то, что это регулярная техническая процедура и ранее "Газпром" компенсировал простой "Северного потока" на время ремонта ростом поставок по другим трубопроводам, пока российский концерн не бронирует свободные мощности и не увеличивает прокачку через Украину.
Сокращение поставок ФРГ по "Северному потоку", объемы которого в среднем оцениваются в 50–60 процентов , было объявлено "Газпромом" в середине июня. Снижения экспорта в российской копании объяснили проблемами с турбинами для перекачки газа концерна Siemens, которые из-за санкций не могут забрать после ремонта с завода в Канаде.
В Берлине считают решение политическим и говорят о давлении на ЕС.
Россия уже год постепенно урезает поставки газа в ЕС, но на этой неделе они упали до невиданного за последние десятилетия уровня - около 100 миллионов кубометров в сутки. Еще в мае "Газпром" поставлял 250 миллионов в сутки, а три года назад – 500 миллионов.
Перед лицом крупнейшего с 1970-х годов энергетического кризиса европейские потребители российского природного газа разрабатывают планы возобновления работы угольных электростанций, а также собираются нормировать потребление газа - сначала добровольно, а потом принудительно. По оценкам европейских и немецких чиновников, дефицит энергоносителей будет ощущаться по меньшей мере три года.
Кремль отрицает роль в энергетическом кризисе и называет четырехкратный рост цен на газ в Европе за последний год последствием реформы энергетического рынка ЕС и западных санкций против России.
Боррель: Грузия не должна негативно воспринимать отказ ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Грузию не разочаровываться из-за непредоставления статуса кандидата на вступление и продолжать выполнять задачи, чтобы присоединиться к Евросоюзу.
Об этом Боррель сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».
«Это (признание европейской перспективы – ред.) шаг вперед для них. Они не должны воспринимать это в негативном ключе. Теперь у них есть путь и то, что они должны сделать, график. Так что это важный прогресс. Продолжайте работу, вы на хорошем пути», – сказал Боррель.
Грузия подала заявку на вступление в ЕС вместе с Украиной и Молдовой, однако получила отказ от Еврокомиссии в предоставлении кандидатского статуса. При этом ЕС согласился официально признать европейскую перспективу Грузии.
Окончательное решение о предоставлении статуса будет принято Европейским советом на саммите, однако глава Евросовета Шарль Мишель уже дал понять, что кандидатами станут только Украина и Молдова.
Российские войска наступают к югу от Лисичанска
Российские войска продолжают наступление к югу от Лисичанска в Луганской области Украины. Они накануне заняли посёлки Лоскутовка и Рай-Александровка примерно в 20 километрах от города.
По сообщениям генерального штаба ВСУ и главы администрации Луганской области Сергея Гайдая, российские войска атакуют поселок Волчеяровка, к северо-западу от Лоскутовки, а также Золотое - выступ украинской обороны дальше к югу. К западу от него пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового.
Российские телеграм-каналы накануне сообщили об окружении украинских сил в Горском и Золотом - двух населённых пунктах к югу от Лисичанска, где украинские военные удерживают позиции с 2014 года. Украинская сторона об окружении не сообщает.
Общая цель российского наступления - охватить с юга Северодонецк и Лисичанск, два соседних города, оставшиеся последним крупным оплотом украинской обороны в Луганской области, и в дальнейшем выйти к реке Северский Донец, чем завершится окружение Лисичанска и Северодонецка. Форсировать реку после провала операции под Белогоровкой российские войска пока не пытаются.
По оценке британского министерства обороны, за последние три дня российские войска, вероятно, продвинулись более чем на пять километров к югу от Лисичанска, усилив группировку и используя высокую концентрацию артиллерийского огня, а некоторые украинские подразделения отошли, чтобы избежать окружения: "российские силы усиливают давление на выступ украинской обороны Лисичанск-Северодонецк, используя ползучее продвижение по окраинам жилой застройки".
Американский Институт изучения войны, отслеживающий ситуацию на поле боя, считает российские войска, вероятно, достигнут Лисичанска в ближайшие дни, хотя вряд ли смогут быстро захватить район Северодонецка-Лисичанска.
Продолжаются бои в самом Северодонецке и поселке Сиротино на его юго-восточной окраине.
«Этот парень сошел с рельсов» – экс-премьер Швеции ответил Гарибашвили
Бывший глава правительства и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт ответил на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сделанное во время его выступления в парламенте.
Гарибашвили назвал экс-премьера Швеции среди лоббистов, «подкупленных» в годы правления «Единого национального движения». По его словам, тогда Бильдт и компания его жены «брали миллионы из бюджета» Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Этого парня, я имею в виду премьер-министра Грузии, уже ничто не спасет. Когда во время своего выступления в парламенте он обвиняет мою жену в краже миллионов долларов из Грузии, это говорит о том, что он сошел с рельсов. Это трагедия для очень хорошей страны», – написал Бильдт в Twitter.
В Казани, Перми, Уфе и Кирове созданы батальоны для отправки в Украину
В Татарстане, Башкортостане, Пермском крае и Кировской области сформированы добровольческие батальоны для участия в боевых действиях в Украине, сообщает издание "Вёрстка". В батальоны принимали мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, с опытом службы в армии и без судимостей. Набор шёл через местные военкоматы и мобильные пункты по приёму на контрактную службу. Численность батальонов - до 400 человек.
По данным "Вёрстки", идея создания добровольческих батальонов в Башкортостане принадлежит председателю регионального отделения организации "Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ", старшему лейтенанту ВМФ в запасе и подполковнику полиции на пенсии Алику Камалетдинову. По условиям набора, бойцы обязательно должны были быть уроженцами республики и проживать там же. Информационную поддержку Камалетдинову оказывают республиканские провластные СМИ. Одному башкирскому батальону присвоили имя генерал-майора Минигали Шаймуратова, который во время Великой Отечественной войны командовал 112-й башкирской дивизией, второму - имя Героя России, майора Александра Доставалова - уроженца Уфы, погибшего во время Второй чеченской войны.
В Пермском крае и Кировской области набором добровольцев в батальоны занимались региональные отделения ветеранской организации "Боевое братство". Название пермского батальона - "Парма" (так на Урале называют хвойные леса), кировского - "пушечный артиллерийский батальон "Вятка" - дивизион имени Героя Советского Союза лейтенанта Широнина П. Н." (Вятка - прежнее название города Киров).
В Татарстане в создании боевых формирований участвовали представители военного комиссариата республики. В батальонах, которые названы "Алга" и "Тимер" (в переводе на русский - "вперёд" и "железный"), служат только уроженцы региона.
В ближайшее время добровольцев должны отправить на обучение, или "восстановление военных навыков". Эти мероприятия будут длиться месяц. После этого батальоны, как утверждается, переправят на фронт.
В расследовании "Вёрстки" утверждается, что за созданием добровольческих формирований стоят региональные власти, включая губернаторов. По данным издания, один из башкирских батальонов напрямую формируется и снаряжается за счёт средств бюджета республики, а необходимое обмундирование для батальона "Парма" закупает правительство Пермского края. Также добровольцам обещают выплатить компенсации, если с ними что-то случится, из бюджетных средств: при ранении - от 3 миллионов рублей, при гибели - от 12 миллионов (деньги получит семья погибшего).
Кроме того, все добровольцы заключают официальные контракты сроком от четырёх месяцев до года с Министерством обороны России. Участникам батальонов, в зависимости от их региональной принадлежности, обещают за боевые действия от 200 до 350 тысяч рублей ежемесячно. "За лето вы легко сможете заработать около миллиона рублей!", - цитирует издание "Вёрстка" объявление, которое распространяется в СМИ и пабликах Татарстана. Отмечается, что зарплаты добровольцев в пять-шесть раз выше средних зарплат их земляков.
С начала вооружённого вторжения российских войск в Украину многие военные эксперты отмечают, что достичь поставленных Владимиром Путиным перед армией задач невозможно без дополнительной мобилизации. В Кремле подготовку подобного мероприятия не подтверждают. При этом в России идёт создание добровольческих батальонов из резервистов и контрактников - эксперты называют это "скрытой" мобилизацией. До последнего времени было известно о таких мероприятиях в Чечне, Бурятии и Туве.
Опрос: Путин стал самым непопулярным лидером в мире
Президент России Владимир Путин стал самым непопулярным лидером в мире. Социологический опрос, проведенный исследовательским центром Pew Research в восемнадцати странах от Польши до Австралии, показал, что лишь 9% респондентов относятся к российскому президенту одобрительно; 90% выразили полное неприятие его политики. Это максимальное падение международной поддержки Путина за двадцать лет проведения опросов. В России общественное мнение не исследовалось.
Так, в Соединенных Штатах позитивно оценивают Путина только 6% опрошенных, а 77% - крайне негативно. В Германии речь идет соответственно о 14 и 85 процентах.
Упал и рейтинг России в целом: 85% опрошенных заявили о своем отрицательном отношении к ней. Особенно ярко антироссийские настроения выражены в Польше: там о негативном или крайне негативном отношении к России заявили 97% опрошенных. Негативно по отношению к России настроены 92% американцев (69% - крайне негативно). В такой стране, как Италия, уровень доверия к России рухнул с 48 процентов в 2020 году до 14 в нынешнем. Наименее негативно к России оказалась настроена Малайзия, где в отрицательном отношении к стране призналась лишь половина участников исследования, причем рейтинг Путина там выше, чем самой России.
Уровень доверия к президенту США Джо Байдену тоже снизился: в Германии его политику одобряют лишь 64% населения против 78% в прошлом году. Поддерживающие Байдена европейцы все равно сохраняют большинство. Во всех странах-участницах исследования, за исключением Израиля, нынешний уровень поддержки Байдена продолжает оставаться выше, чем поддержка предыдущего президента США Дональда Трампа в годы его правления.
Из европейских лидеров 62% опрошенных одобряют деятельность президента Франции Эмманюэля Макрона и 59% - канцлера Германии Олафа Шольца, хотя он менее популярен, чем его предшественница Ангела Меркель. Китайского лидера Си Цзиньпина положительно оценивают только 18% .
Депутаты Европарламента прокомментировали обвинения Гарибашвили в адрес оппозиции
Депутат Европарламента Маркета Грегорова обвинила во лжи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который утверждает, что оппозиция посещала Брюссель и просила не предоставлять Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.
«Вы были в Брюсселе? Я не видела вас там. Но я участвовала во встречах с оппозицией и почти все из них просили нас присвоить статус кандидата. Так что не врите. Приезжайте в Брюссель, и мы сможем поговорить. Не будьте проблемой, а будьте выходом», - написала Маркета Грегорова в Twitter.
Ее коллега, депутат Европарламента Виола фон Крамон высказалась по теме в том же духе. Она сообщила, что просила Гарибашвили встретиться с ней на полях Братиславского форума по внешней политике, однако не получила ответа, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Я даже попросил его лично встретиться на Форуме по внешней политике в Братиславе. К сожалению, нет ответа. Я действительно сожалею об этом. Но что еще мы могли сделать?», - написала в Twitter Крамон.
«Фейки грузинского правительства» – Арахамия ответил Гарибашвили
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия обвинил во лжи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Гарибашвили утверждает, что Арахамия вместе с грузинской оппозицией добивался того, чтобы Грузии не предоставили статус кандидата на вступление в ЕС.
«Не обращайте, пожалуйста, внимания на откровенные вбросы и фейки грузинского правительства, в частности премьер-министра, распространяющего недостоверную информацию просто по заказу одного олигарха», - заявил Арахамия в обращении в Telegram.
По словам украинского политика, Европу в последнее время он не посещал, однако находился с визитом в США.
«Там Арахамия конкретно занимался тем, что обосновывал концепцию о том, что Иванишвили является олигархом российского плана, который имеет марионеточное правительство и, по сути, подставляет обычный грузинский народ, который хочет в Европу», – отметил депутат.
Финляндия готова сражаться с Россией в случае ее нападения
Главнокомандующий вооруженными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что армия Финляндии готова дать отпор России, если та решит напасть. По его словам, Финляндия десятилетиями поддерживала готовность к войне именно того типа, что происходит сейчас в Украине. Кивинен также подчеркнул, что даже после вступления в НАТО основная ответственность за оборону страны все равно будет на самой Финляндии.
Как заявил Кивинен, Финляндия обладает значительным военным арсеналом, но главным фактором, позволяющим отразить удар любого агрессора, является высокая мотивация финских бойцов. «Украина оказалась слишком жестким куском, чтобы Россия смогла его пережевать, - сказал Кивинен. - Финляндия будет таким же».
Генерал рассказал, что Финляндия планомерно наращивает свою обороноспособность: страна уже запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 км, заказала четыре новых боевых корабля, 64 истребителя F-35 у американской компании Lockheed Martin. Кроме того, Финляндия планирует закупить до 2 тысяч беспилотников, средства ПВО, и строит ограждение на границе с Россией.
В 1940-х годах ХХ века Финляндия дважды сражалась с Советским Союзом: в «зимней войне» 1939-1940 годов, в результате которой она потеряла пятую часть своей территории, однако сумела отстоять независимость, затем во Второй мировой войне. В результате этих боевых действий погибло около 100 000 финнов. По итогам Второй мировой войны Финляндия стала нейтральным государством и поддерживала нейтралитет до нынешнего года - когда после российского вторжения в Украину ее руководство приняло решение вступить в НАТО. Сейчас идут переговоры об этом.
Сейчас Финляндия ежегодно выделяет на нужды обороны около 2% своего национального бюджета.
Представители российских властей выступали с осуждением стремления Финляндии вступить в НАТО, но подчеркивали, что для Москвы это более приемлемо, чем гипотетическое принятие в НАТО Украины.
Саломе Зурабишвили впервые наложила вето на закон, принятый парламентом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые наложила вето на закон, принятый парламентом. Об этом она сообщила на брифинге.
Речь идёт об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии, которые касаются правил и сроков прослушки по уголовным делам. В частности, поправки предусматривают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев.
Ранее наложить вето на закон президента призвали НПО.
Зурабишвили считает, что новые изменения дополнительно ограничивают права человека. При этом президент уверена, что парламент сможет преодолеть её вето и утвердить закон.
Она предупредила депутатов, что в течение шести месяцев, когда Грузия будет под пристальным контролем Еврокомисии, наложит вето и на другие законы, с которыми будет несогласна.
Германия не присоединится к договору о запрете ядерного оружия
Германия не присоединится к договору о запрещении ядерного оружия, пока сохраняется угроза его применения против самой Германии и других стран НАТО. Так правительство ответило на запрос депутата от оппозиционной партии "Левых".
Ранее депутат Бундестага от "Левых" Севим Дагделен обратилась к правительству с вопросом о присоединении Германии к договору о ядерном разоружении. В ответ кабинет министров заявил, что поддерживает идею безъядерного мира, но на данный момент такой такой шаг исключен. "Разоружение должно осуществляться с учетом ситуации в сфере политики безопасности. До тех пор, пока в отношении Германии и её союзников исходит угроза применения ядерного оружия, сохраняется необходимость убедительного ядерного сдерживания в рамках НАТО," - считает немецкое правительство.
В кабинете также отметили, что нападение России на Украину говорит об угрозе, которую Россия с её ядерным потенциалом представляет не только для Украины, но и для Европы и мира, поэтому отказ от ядерного сдерживания будет ошибкой.
Собственного ядерного оружия у Германии нет, но в рамках сотрудничества с НАТО на ее территории находятся американские ядерные боеголовки.
Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу в январе 2021 года. Под этот запрет подпадают разработка, испытание, хранение, приобретение, транспортировка и использование ядерного оружия. К договору уже присоединились 65 стран, однако среди них нет стран-участниц "ядерного клуба", в который входят США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль (власти этой страны официально не признавали наличие у неё ядерного оружия). В эти дни проходит первая конференция стран-участниц договора в Вене.
Более 20% крупнейших иностранных компаний перестали работать в России
После российского вторжения в Украину пятая часть крупнейших иностранных компаний, работавших в России, остановила свою деятельность на территории страны. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок, председателем совета которого является глава Минэкономразвития России.
Согласно исследованию, из 600 крупнейших иностранных компаний 126 заявили о приостановке своей деятельности в России, ещё 150 – каким-либо образом ограничили работу. Аналитики отмечают, что компании останавливали свою деятельность не только, чтобы "минимизировать репутационные издержки от работы в России", но и "по объективным причинам", появившимся в конце февраля: из-за санкций, волатильности рубля, логистических проблем и дефицита сырья.
В иностранных компаниях, остановивших или ограничивших свою работу, заняты более 350 тысяч россиян, около 40% из них сейчас находятся в фактическом простое. При этом для 35-40 тысяч работников существует прямая угроза сокращения. Больше всего уход и приостановка иностранного бизнеса задели работников розничной торговли и автопрома. Сильнее всего это ощущается в Калужской области: 11% её работающих жителей трудятся в компаниях, решивших ограничить свою деятельность в России.
Также исследователи подсчитали, что среди иностранных компаний, продолживших работу в России, около 20% отказались от инвестиций в российскую экономику. Значительную их долю составляет фармацевтический бизнес.
- 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. После этого более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, из них 297 полностью покинули страну. США и страны Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями.
Гарибашвили: Арахамия требовал не давать Грузии статус кандидата в члены ЕС
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия требовал от США и европейских стран, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС. Грузинский премьер говорит, что получил информацию об этом от европейских и американских партнеров.
«Одним из главных инициаторов, партнеров (оппозиции), который в Европе и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата, был представитель украинской власти, господин Арахамия. Он – ваш друг», – обратился Гарибашвили к оппозиционерам.
«Они практически ультиматум выдвинули Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», – добавил премьер.
По словам Гарибашвили, «господин Арахамия, носящий грузинскую фамилию, выступает с позорными обвинениями». Речь идёт о заявлениях Арахамия о том, что российский бизнес использует Грузию для обхода международных санкций.
Заявление Гарибашвили уже прокомментировал Арахамия. Он обвинил грузинского премьера в распространении фейков.
Во Франции не разрешили носить буркини
Высший административный суд Франции не разрешил женщинам носить буркини – купальные костюмы, закрывающие тело с головы до лодыжек. Суд обосновал это нарушением "светскости" Франции – принципа государственного нейтралитета по отношению к религии. Об этом сообщает агентство Associated Press.
В мае 2022 года французский город Гренобль, прислушавшись к местным активистам, проголосовал за смягчение дресс-кода в бассейнах, в том числе разрешил женщинам купаться в буркини и топлес. Мэр Гренобля настаивал, что у женщин должно быть право носить, что они хотят, а также выражать свои религиозные взгляды в бассейнах и на улице.
Правительство Франции в лице префекта оспорило решение Гренобля в суде. Во вторник, 21 июня, Высший административный суд Франции подтвердил, что разрешение буркини незаконно. Согласно решению суда, голосование в Гренобле было проведено "для удовлетворения религиозного требования" и "наносит ущерб нейтралитету государственных служб".
Разрешение плавать женщинам топлес в суде не оспаривалось.
Министр внутренних дел Франции назвал постановление суда "победой светскости". Мусульманские правозащитные организации во Франции заявили, что запрет на ношение буркини ограничивает основные свободы и дискриминирует женщин-мусульманок.
- В 2016 году около тридцати прибрежных курортов Франции запретили женщинам носить на своих пляжах буркини. Запреты были введены после череды исламистских нападений на Францию. ООН призвала Францию отменить запрет, так как он является "серьёзным и незаконным нарушением основных свобод".
- В 2010 году Франция запретила женщинам носить никаб и паранджу, закрывающие лицо, в общественных местах. Во Франции проживает более 5 миллионов мусульман – больше, чем в любой другой европейской стране.
Режиссёра Сокурова не выпустили из России в Финляндию
Российские пограничники не пропустили через границу с Финляндией кинорежиссёра, члена Совета по правам человека Александра Сокурова.
Об этом сообщила в фейсбуке журналист Ксения Ларина со ссылкой на самого Сокурова. Она же приводит фрагмент обращения самого режиссёра.
Сокуров направлялся на конференцию в Милан. Как утверждается, его продержали несколько часов на границе с Финляндией и в конце концов отказались пропустить. Режиссёр, как утверждается, уже вернулся в Петербург.
Комментариев погранслужбы пока нет. Сам Сокуров в своём обращении пишет, что начальник смены заявил ему, что речь идёт об исполнении распоряжения главы правительства Михаила Мишустина.
В России сейчас официально ограничен выезд из страны через сухопутные погранпереходы, поскольку по-прежнему не отменено постановление правительства, принятое в 2020 году в связи с пандемией. При этом по ряду уважительных причин выезд возможен. Связан ли отказ в выезде Сокурову с этими ограничениями, или же с другими причинами, пока не ясно.
В декабре на заседании СПЧ с участием Владимира Путина Сокуров публично поспорил с президентом, в частности, о Северном Кавказе и других проблемах России.
Британия не выдала визы российской делегации для участия в сессии ОБСЕ
Великобритания отказала в выдаче виз российской делегации для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.
"С учетом нахождения всех членов постоянной делегации Федерального собрания России в санкционных списках Великобритании мы своевременно запросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи нашим парламентариям въездных виз в Великобританию для участия в этом важнейшем межпарламентском мероприятии", – сказал Джабаров.
По его словам, Великобритания ответила, что не может выдать визы членам российской делегации, с какой бы целью они ни посещали страну. Джабаров добавил, что считает решение британского правительства возмутительным.
В конце марта Россия заблокировала продление миссии ОБСЕ в Украине. С 1 апреля миссия прекратила работу, которую вела в Донбассе с 2014 года. В середине апреля от сотрудников организации потребовали покинуть территорию самопровозглашённых республик.
- 21 июня Великобритания направила России дипломатическую ноту касательно британских военнослужащих, приговорённых властями самопровозглашённой "ДНР" к смертной казни. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что у Москвы нет желания сотрудничать с Лондоном и добавил, что "отношениям Москвы и Лондона падать некуда, дальше только разрыв".
В Азербайджане решили не открывать сухопутные границы
Кабмин Азербайджана продлил особый карантинный режим в связи с пандемией коронавируса еще на два месяца – до 1 сентября 2022 года. Это означает, что сухопутные границы страны с соседними государствами останутся закрытыми. Как пишет портал JAMnews, решение вызвало недовольство пользователей местного сегмента соцсетей.
- «Уже два года не можем с семьей посещать родственников в Грузии. Раньше как было? Сел в машину и через несколько часов у родни, в своем селе. Теперь это можно только на самолете, а цены огромные. С семьей точно не полетишь. а там еще добираться до своего села надо. Кошмар!».
- «Откройте уже эти чертовы границы. Во всех нормальных странах открыли. Ладно, с туризмом, но люди по своим делам не могут ездить. правильно говорят, что это дела монополиста под названием AZAL. Кроме этой авиакомпании все в проигрыше от этого решения».
- «Ну что тут поделаешь? В Нахичевань невозможно найти билета на самолет. Говорят, раньше 5 июля не полетите. Я бы мог поехать туда через Грузию и Турцию, но границы закрыты. Не могу никак цензурно выразиться по этой ситуации».
Сухопутные границы Азербайджана остаются «на замке» уже свыше двух лет. Это создает большие трудности для людей, которые хотят посетить соседние страны. Другого пути, кроме авиасообщения, не существует.
Гарибашвили: «Грузию должны наказать за то, что в стране нет войны?!»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте, вновь заявил, что Украина получает статус кандидата на членство в ЕС потому, что находится в войне.
При этом многим гражданам Грузии, по словам премьера, обидно из-за решения Брюсселя по грузинской заявке.
«Грузию должны наказать за то, что в стране нет войны?! Как это понять?» – сказал Гарибашвили, вызвав возмущение оппозиционеров.
Премьера, выступающего на тему евроинтеграции, несколько раз прерывали депутаты от оппозиции.
- 17 июня стало известно о рекомендациях Еврокомиссии по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС Грузии, Украине и Молдове. Еврокомиссия рекомендует лидерам стран-членов ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС с обязательными условиями, а Грузия сначала должна выполнить конкретные условия, после чего будет решен вопрос о предоставлении ей статуса. Согласно рекомендации Еврокомиссии, для получения статуса кандидата Грузия должна будет выполнить 12 требований, одним из которых является деолигархизация.
Журналиста Макса Левина убили российские военные – «Репортеры без границ»
Украинский фотограф и документалист Макс Левин и его друг – боец ВСУ – Алексей Чернышев, предположительно, были убиты российскими военными в марте в лесу под Киевом.
К такому выводу пришли в организации "Репортеры без границ" после тщательного изучения обстоятельств гибели журналиста и найденных улик.
По версии расследователей, Левин пошел в лес, чтобы вернуть свой дрон. Там его заметили российские военные, оккупировавшие часть территории в Киевской области. В организации считают, что убийству журналиста мог предшествовать допрос с пытками.
"Анализ фотографий с места преступления, наблюдения на месте и изъятые вещественные доказательства однозначно указывают на расстрел, которому могли предшествовать допросы или даже пытки", – заявил генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар.
Сотрудникам организации "Репортеры без границ" удалось определить место убийства Левина благодаря представителям сил безопасности Украины. На месте гибели документалиста до сих пор находится обугленный "Форд Маверик", принадлежащий Левину. "Репортеры без границ" обнаружили в машине 14 отверстий от пуль, а также нашли на месте несколько пуль и удостоверение личности Чернышева.
Левин три недели числился пропавшим без вести. 13 марта он вместе с Алексеем Чернышевым, военным и в прошлом фотографом, отправился в район села Гута-Межигорская, чтобы задокументировать последствия российского вторжения. Вскоре в этом районе возобновились боевые действия, и связь с фотографом прервалась.
Как сообщал офис генпрокурора Украины, Левин мог быть убит двумя выстрелами. Фотожурналист, подчеркивается в сообщении, был без оружия.
Вышгородская окружная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 438 УК Украины, "Нарушение законов и обычаев войны".
Макс Левин снимал документальные фильмы о конфликте на Донбассе, также сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Его фото публиковали The Wall Street Journal, Time, The Moscow Time, Vatican news, Радио Свобода и многие другие международные СМИ и агентства. У него остались жена, четверо детей и пожилые родители.
Андрей Лошак снял фильм "Разрыв связи" о том, как рушатся семьи из-за разных взглядов на войну. Смотрите премьеру на телеканале "Настоящее Время":
В Афганистане в результате землетрясения погибли по меньшей мере 920 человек
В результате землетрясения на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 920 человек, еще около 620 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Ранее The Guardian со ссылкой на афганское информагентство "Бахтар" сообщило о 225 погибших.
По сообщениям Геологической службы США, землетрясение произошло рано утром 22 июня с эпицентром в районе города Хост к югу от столицы Афганистана Кабула и недалеко от границы с Пакистаном. Магнитуда колебаний составила 6,1 балла. Служба присвоила землетрясению желтый уровень опасности, что говорит об относительно локальном воздействии.
На пострадавшие территории были направлены вертолеты со спасательными группами.
По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, "сильные и продолжительные толчки" ощущались в Кабуле, в 200 километрах к северу от эпицентра. Землетрясение почувствовали и в столице Пакистана Исламабаде, в 300 километрах от Хоста.
Метеорологическое управление Пакистана оценило магнитуду землетрясения в 6,1.
Срок погашения долга Абхазии перед Россией продлевается до 2034 года
Срок погашения кредита, полученного Абхазией в 2010 году на восстановление железной дороги, продлевается до 2034 года.
Закон о ратификации протокола №3 к российско-абхазскому межправительственному соглашению о предоставлении Абхазии государственного экспортного кредита одобрили сегодня депутаты парламента самопровозглашенной республики.
Как пишет агентство «Апсныпресс», документ предоставила представитель абхазского президента в парламенте Нателла Ломия.
Протокол устанавливает новый график погашения консолидированной суммы основного долга за кредит. Срок погашения продлевается до 2034 года.
Сумма основного долга, не считая проценты, составляет 1.2 млрд рублей.История одного кредита. Версия дополненная и электрическая
- В 2010 году Абхазия получила от РФ государственный экспортный кредит в размере 2 млрд рублей на восстановление железной дороги.
Бывшие лидеры Грузии призвали ЕС предоставить стране статус кандидата
Экс-президенты Грузии Георгий Маргвелашвили и Михаил Саакашвили призывают ЕС предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС. Обращение также поддержали экс-спикеры парламента: Акакий Асатиани, Нино Бурджанадзе, Давид Бакрадзе и Давид Усупашвили. Письмо главе представительства Евросоюза в Грузии Карлу Харцелю передал Георгий Маргвелашвили.
«Содержание письма следующее – мы согласны с требованиями Еврокомиссии, целесообразностью их выполнения, но в связи со сложной ситуацией и вызовами в регионе просим не расформировывать тройку – Украина, Молдова, Грузия. Дайте нам статус кандидата и оставьте требования для последующего выполнения», – сказал журналистам четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Ранее стало известно, что Европейский Совет уже подготовил проект решения по предоставлению статуса кандидата в ЕС Украине, Молдове и Грузии. В документе говорится, что «Европейский совет готов предоставить Грузии статус страны-кандидата после того, как будут учтены приоритеты, указанные в заключении Комиссии по заявке Грузии на членство». В отличие от Грузии, статус стран-кандидатов уже 23-24 июня могут получить Украина и Молдова.
В крупнейшей партии Италии произошел раскол из-за поставок оружия Украине
В крупнейшей партии итальянского парламента "Движение 5 звёзд" произошёл раскол из-за вопроса о поставках оружия Украине. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо покинул фракцию. Об этом сообщает Il Post.
Итальянские СМИ сообщают, что большинство членов партии, которую возглавляет бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, считают, что поставки оружия в Украине только затягивают конфликт. С этим не согласен Ди Майо, который, по мнению Il Post, является одним из самых убеждённых сторонников украинского президента Владимира Зеленского среди европейских политиков.
Министр иностранных дел Италии назвал своё решение "выстраданным". По его словам, члены партии должны были определиться "на какой стороне истории быть - с пострадавшей Украиной или с Россией-агрессором". Вместе с Ди Майо "Движение 5 звёзд" могут покинуть ещё 62 парламентария, в том числе 11 сенаторов.
- Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германскому изданию Bild am Sonntag не исключил, что война может затянуться на годы, и призвал союзников "не останавливаться в поддержке Украины", даже несмотря на рост издержек для стран Запада. По словам Столтенберга, на предстоящем саммите в Мадриде союзники по НАТО официально назовут Россию не партнёром, а угрозой безопасности, и одобрят очередные поставки Украине оружия.
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