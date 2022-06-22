Деолигархизация Грузии: как ее осуществить?

Деолигархизация страны – термин, который в течение последних дней укоренился в политической повестке дня Грузии. Для получения статуса кандидата в члены ЕС среди прочих стране потребуется выполнение и этого условия. Но власти и оппозиция, как всегда, трактуют его по-разному.

В рекомендациях Еврокомиссии для получения статуса кандидата в члены ЕС Грузия должна будет выполнить ряд требований, одним из которых является деолигархизация.

В оценках Еврокомиссии не названы конкретные персоны, однако, говоря о сильном неформальном влиянии на политическую жизнь Грузии, многие европарламентарии упоминали имя миллиардера Бидзины Иванишвили, основателя «Грузинской мечты», а в поправке к резолюции Европарламента, предшествующей рекомендациям, содержался призыв ввести в отношении миллиардера санкции за связи с Кремлем.

Двум другим странам «Ассоциированного трио» – Украине и Молдове тоже рекомендовано поднатореть в этой области. Тем не менее на сегодняшний день больше других в борьбе с олигархией преуспела Украина – единственная страна, где создана правовая база против этого явления. В ноябре 2021 года с целью ограничения чрезмерного влияния олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь Украины был принят т.н. антиолигархический закон. Однако развязанная Россией война приостановила этот процесс.

Некоторые успехи на этом поприще наблюдаются и у Молдовы. Экс-президент Игорь Додон находится под домашним арестом. Ему инкриминируется получение взятки от молдавского олигарха, бывшего лидера «Демократической партии», ушедшего из власти летом 2019 года, Владимира Плахотнюка, известного в качестве «серого кардинала» Молдовы.

Что касается Грузии, несмотря на значительные успехи в борьбе с коррупцией, ей предстоит сделать многое для укрепления эффективных антикоррупционных процессов, в частности, «борьба с коррупцией на высоком уровне, включая устранение частных интересов олигархов, требует дальнейших решительных действий», – говорится в оценочном документе Еврокомиссии.

По словам главы «Центра стратегических инициатив» конституционалиста Левана Алапишвили, на этом этапе основным критерием определения формы олигархического правления является концентрация в одних или нескольких руках чрезмерных финансовых или иных рычагов воздействия на власть:

«Это можно интерпретировать по-разному, впрочем, по общепринятому мнению, олигархом считается тот, кто подминает под себя государственные институты, создавая для себя тепличные условия и устраняя конкуренцию. Любые попытки по проведению реформ наталкиваются на активное сопротивление нанятых чиновников, депутатов, работников силового блока, разнообразных СМИ и подставных экспертов».

Впрочем, власть «Грузинской мечты» не раз исключала участие ее основателя в политической жизни страны. В сегодняшнем докладе премьер-министра Ираклия Гарибашвили прозвучал тезис о том, что Бидзина Иванишвили является меценатом и филантропом, а стремление оказать влияние на власть исходит от засевших в оппозиции миллионеров.

«По крайней мере, вы даже не знаете определение понятия «олигарх»... Это просто фантастика, что вы считаете олигархом того, кто не заработал и одного лари в Грузии. Человек нажил имущество в других странах своим трудом, своим талантом, потратил свое время на нашу страну, в том числе и во время вашего правления. Реформа полиции, реформа армии, их зарплаты, зарплаты государственных служащих – все связано с именем этого человека», – обратился премьер к оппозиции.

В своем выступлении Гарибашвили перечислил фамилии миллионеров, которые, по его мнению, пытаются с помощью оппозиции захватить власть, используя неограниченные финансовые ресурсы: это экс-президент Михаил Саакашвили, бывший глава Минобороны Давид Кезерашвили, который владеет рядом СМИ в Грузии, а также бывший глава попечительского совета банка ТВС Мамука Хазарадзе – его премьер обвинил в «ограблении народа».

По мнению Левана Алапишвили, эти постулаты изначально неверны, так как финансовые центры оппозиции не могут выступать в роли олигархов:

«Да, оппозиция также представлена в законодательной власти, но у нее нет никаких эффективных рычагов по принятию решений. Мы видим, что правящая сила намерена по-своему интерпретировать термин «деолигархизация», перевернуть его с ног на голову, чтобы взвалить всю вину на оппозицию. Однако хочу предостеречь власти, что, если они рассчитывают принять закон, апеллируя к размытым формулировкам Европейской комиссии, у них ничего не выйдет. Нетрудно предугадать, какой вердикт вынесут европейские институты».

Более прямолинейно высказались в оппозиции. По мнению Зураба Джапаридзе, лидера «Гирчи – больше свободы», объявленный правящей командой план деолигархизации является примитивной попыткой обмана.

«На мой взгляд, это очень примитивная попытка пустить пыль в глаза европейским партнерам, которые четко осознают суть проблем в нашей стране. Кто на это клюнет, кого они пытаются обмануть? Все знают, о ком именно идет речь, включая конкретную фамилию в резолюции Европарламента. Конечным результатом будет то, что мы не получим никакого статуса через шесть месяцев. И за все это ответ будет держать Иванишвили», – подытожил Зураб Джапаридзе.

Напомним, что, согласно поправке к тексту резолюции, принятой 9 июня в Страсбурге 308 голосами, депутаты Европарламента призвали ввести персональные санкции в отношении основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Кроме того, Европейский парламент выразил обеспокоенность по поводу разрушительной роли, которую «олигарх Бидзина Иванишвили единолично играет в грузинской политике и экономике». Это отмечено в тексте резолюции о нарушении свободы СМИ и защите журналистов в Грузии.