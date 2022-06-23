Голодающий активист Адлейба призвал премьера Анкваба прийти на площадь Свободы

На сухумской площади Свободы собрались люди, требующие снизить цены на нефтепродукты в Абхазии. Они поддерживают активиста Джансуха Адлейба, голодающего уже 12-е сутки. Под его требованием к правительству о снижении цен на топливо подписались более семи тысяч человек.

Адлейба призвал премьер-министра самопровозглашенной республики Александра Анкваба прийти сегодня на площадь и встретиться с людьми, недовольными ситуацией с топливом.

«Мое требование переросло в массовое требование. Здесь собралось общество, граждане Абхазии, которые хотят услышать вас. Мы вас ждем в пять часов, для того чтобы вы смогли рассеять наши сомнения. Будьте любезны прийти на площадь свободы», – обратился Адлейба к Анквабу.

Адлейба также призвал присоединиться к собранию «всех неравнодушных граждан».

Как пишет «Нужная газета», здоровье Джансуха Адлейба вызывает опасения у медиков. Рядом с местом его голодовки дежурит бригада скорой помощи.

Накануне пресс-служба абхазского правительства выступила с комментарием «в связи с тиражированием необоснованных, политически мотивированных и провокационных заявлений по вопросу ценообразования на топливо» в Абхазии. В заявлении власти призвали «всех участников политических дискуссий более ответственно и аргументированно относится к любой публично обсуждаемой теме».

«Цены на нефтепродукты, поставляемые в Республику Абхазия, складываются из биржевой стоимости в Российской Федерации, экспортных таможенных платежей и расходов на поставку в республику», – сказано в заявлении.