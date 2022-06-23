Топливный протест в Абхазии

Сегодня в столице Абхазии прошел митинг против повышения цен на топливо. Его участники поддержали акцию голодовки, которую проводит на площади Свободы отец шестерых детей Джансух Адлейба. Он обратился к премьер-министру Александру Анквабу с просьбой прийти на площадь и поговорить с протестующими. Ближе к вечеру глава кабмина вместе с вице-президентом прибыли на митинг. Бурная полемика на площади продолжается, пока нет информации о том, были ли достигнуты какие-либо договоренности.

На площади Свободы в Сухуме сегодня весь день продолжался митинг, участники которого требовали снижения цен на топливо. Сегодня оно в Абхазии на 10-15 рублей выше, чем в России и примерно на десять рублей выше, чем в Южной Осетии.

Люди стали стекаться на центральную площадь столицы с утра. К середине дня собралось уже более пятисот человек. Один из участников митинга Батал рассказал о том, что привело его на площадь и почему он не согласен с доводами правительства, которое уже несколько недель убеждает граждан, что увеличение цен на топливо в Абхазии диктуется ростом цен на российской бирже:

«Повышение отразилось очень разительно, как, я думаю, и на многих семьях в Абхазии, потому что из моей зарплаты 24 тысячи рублей, значительная часть, уходит на топливо.

– Насколько обоснованным вы считаете то повышение цен, которое сейчас произошло?

– Абсолютно кажется необоснованным, потому что в России идет такая тенденция по снижению цен на топливо. Так что этот митинг и волеизъявление народа считаю обоснованными. На сегодняшний день цена одной тонны топлива АИ-92 на бирже в Санкт-Петербурге стоит 38 тысяч рублей, в одной тонне топлива 1300 литров бензина. Получается, что цена одного литра бензина – 29 рублей. Мы слышали, что с доставкой в Абхазию цена одного литра бензина около 32 рублей – с транспортными расходами. Все остальное – это маржа наших чиновников, мы так считаем. Мы можем просто сопоставить те факты, что с появлением новой сети АЗС «Подорожник», так называемой, произошло очень резкое повышение цены на топливо в Абхазии. До этого на протяжении всего послевоенного периода мы помним, что всегда цена бензина за литр была в среднем на шесть рублей дешевле, чем на аналогичный бензин в Российской Федерации, а сегодня она на 12-15 рублей выше, чем в Российской Федерации.

– Какое решение должно быть найдено?

– Обязательно государство должно регулировать цены. Так как у нас есть государственная компания «Абхазтоп», пусть тогда передадут не частым компаниям, а государственным продажу бензина. Вчера было выступление гендиректора «Абхазтопа» Рамаза Джопуа. Он сказал, что возможно понижение цены до 49 рублей за литр, вице-премьер его прервал и сказал, что это невозможно сделать. Но мы все-таки верим этому человеку, верим, что все-таки это возможно урегулировать.

– Вы сегодня что планируете? Как долго будете стоять и чего ждете?

– Планируем, что высшие чиновники приедут сюда и услышат глас народа и как-то резюмируют то, что услышат, какие-то выводы сделают. Они должны все-таки пойти навстречу простому народу, потому что здесь стоят простые люди, неравнодушные к происходящему».

Экс-депутат парламента Гиви Кварчия считает, что общество не доверяет правительству и его решению повысить цену на топливо. Чтобы снять напряжение в обществе, надо пожертвовать коммерческой тайной и позволить экспертам и специалистам изучить документы:

– Гиви, что у нас происходит с топливом? Как вы видите эту ситуацию?

– Ну, что здесь происходит, сначала давайте охарактеризуем. Человек, Джансух Адлейба, в такой форме выражает чаяния народа в связи с ситуацией по топливу. Сейчас я не готов экономическими терминами с вами говорить, буду изъясняться чисто логическими. Южная Осетия и Абхазия – это две республики, которые, на мой взгляд, имеют одинаковое расстояние до России, то есть они равноудалены и равно приближены. Я общался с бывшими осетинскими коллегами, они также говорят, что у них цены поднялись в прошлом году очень высоко, то есть 92-й бензин стоит 48-49 рублей. Здесь логически вывод: там на заправках у тех, кто по 48 и по 49 рублей продает бензин, маржа присутствует, люди зарабатывают, а не гуманитарной раздачей топлива занимаются. На мой взгляд, если Южная Осетия нашла способы для своего народа продавать бензин по такой цене, в связи с повышением в самой России ставок и пошлин, то, наверное, здесь тоже можно было бы найти какие-то способы сделать цену ниже. А для этого нужна прозрачность всей документации, и в этом случае, мне кажется, можно было бы ради этой ситуации пожертвовать некоторыми правовыми моментами в сфере коммерческой тайны. И хотя закон охраняет коммерческую тайну, видимо, из-за этого и не разглашается так публично документация по ценообразованию. Давайте честно скажем, Джансух – не специалист в области экономики, и поэтому, чтобы предоставленная документация была оценена, нужны специалисты и эксперты в этой области. Можно было бы пожертвовать коммерческой тайной и обеспечить прозрачность, раз идет такое напряжение у большой части нашего населения в связи с повышением цен, и независимые эксперты и специалисты разобрались бы спокойно.

Главный человек топливного протеста, который уже двенадцать дней не сдается и держит голодовку, Джансух Адлейба считает, что его личный протест за время акции перерос в массовый. Он надеется на то, что все ветви власти откликнутся и сделают шаг навстречу людям:

«Мое недоверие к правительству превратилось в массовое недоверие. Теперь будем надеяться на то, что они смогут развеять наши сомнения. Будем ждать руководства. Пока мы здесь, никого не видим кроме депутатов парламента, одна треть депутатского корпуса приходит сюда активно, большая часть из них здесь не присутствует. Это говорит лишь о том, что надеяться на законодательную власть мне не приходится. Я хочу обратиться к ним, чтобы они пришли сюда, и исполнительную власть хочу попросить, и законодательную. На мой взгляд, все они находятся в одной лодке, в том числе, и судебная власть тоже».

В четыре часа дня начался ливень, мощный поток воды двадцать минут поливал центр города, но люди продолжали стоять. Джансух Адлейба через СМИ обратился к премьер-министру Александру Анквабу с просьбой прийти на площадь Свободы и поговорить с участниками митинга.

Около пяти часов вечера на площади появился премьер-министр Александр Анкваб и вице-президент Бадра Гунба. Вокруг них собрались участники митинга и в бурной и эмоциональной форме высказывали им претензии к действующей власти, на которые отвечал премьер-министр. В частности, он заявил, что не имеет никакого отношения ни к АЗС «Подорожник», ни к топливному бизнесу. Ему пеняли на то, что власть не способна руководить страной и за тридцать послевоенных лет пенсии и пособия практически не сдвинулись с места: как была пенсия пятьсот рублей, так и остается такой же. Премьеру припомнили и решение повысить тарифы на электроэнергию, и обещание отменить ввозной НДС, и 188 тысяч гектаров в Восточной Абхазии, на которых «Апсны-Ойл» намерена добывать нефть при теневой поддержке министра экономики Кристины Озган. Премьеру прямо был задан вопрос, какое отношение Кристина Озган имеет к компании «Апсны-Ойл», ответ Анкваба: «Никакого», вызвал у присутствующих смех.

Чем завершилась встреча и были ли достигнуты какие-либо договоренности, пока не известно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия