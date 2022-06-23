Ираклий Гарибашвили закрывает Грузию на замок?

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили продолжает будоражить грузинское общество своими резкими высказываниями. Не успела страна отойти от его вчерашних выпадов в парламенте против оппозиции и европейских политиков, как Гарибашвили снова выступил с шокирующими заявлениями, которые откровенно ставят под сомнение дальнейшую интеграцию страны в ЕС.

На этот раз обошлось без оскорблений и громких беспочвенных обвинений в адрес конкретных представителей оппозиции и европейских политиков, как это было накануне в грузинском парламенте. Но жаждущих услышать конструктивную речь или хотя бы что-нибудь утешительное от главы правительства Ираклия Гарибашвили хотя бы за считанные часы до окончательного ответа Брюсселя по предоставлению Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС снова ждало разочарование. Ираклий Гарибашвили упорно продолжает следовать курсу, который для многих в Тбилиси и Брюсселе указывает не на Европу, а к изоляционизму или к России. В противном случае зачем нужно было сегодня премьеру, который посетил реабилитационный центр в Церовани, выстроить свою речь так, что она наталкивала на единственную мысль: кровь, пролитую грузинами во время службы в международных миссиях и в войнах с Россией, в Европе недооценили.

«Аргумент, почему Грузия заслуживала большего и почему так нельзя было поступать, – это те факты, которые я перечислил. Это – пролитая нами кровь, наша борьба. Мы трижды воевали против России с тех пор, как страна восстановила свою независимость», – заявил Гарибашвили.

В своей короткой речи к военным глава правительства напирал на чувство обиды за то, что с Грузией поступили несправедливо:

«Конечно, я не завидую ничьим успехам, напротив, рад успехам украинцев, молдаван и всех остальных. Но Грузия заслуживала большего. Если кто и заслуживал большего в этих трех странах, то это мы!»

И ни слова о рекомендациях, в результате выполнения которых, как сегодня перед началом саммита лидеров ЕС говорил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, Грузия «автоматически получит статус кандидата». Напротив, Ираклий Гарибашвили, обойдя призывы европарламентариев к деполяризации, единению для достижения евроинтеграции, вообще не упомянул ни ЕС, ни НАТО. Он предложил военным и всем представителям общественности объединиться вокруг следующей идеи:

«Продолжим укрепление нашей страны, армии – для ее защиты, чтобы достичь исполнения главной мечты, – в один прекрасный день (и чтобы этот день как можно скорее наступил) обрести единую и сильную Грузию. Вот это должно быть главной объединяющей идеей для нашей нации и народа».

И, как заметили критики, в этом вопросе Гарибашвили тоже обошел стороной тему деоккупации, без которой мало кому представляется возможным восстановление территориальной целостности Грузии.

Тем не менее больше всего сегодня в Грузии всех волнует вопрос интеграции с ЕС, поскольку нет никакой уверенности в том, что «Грузинская мечта» будет проводить необходимые для этого реформы. В это трудно поверить и потому, что в течение целого дня представители «Грузинской мечты» хвалили вчерашнее выступление Ираклия Гарибашвили и продолжали выпады против политических оппонентов. Председатель партии Ираклий Кобахидзе сегодня сравнил с оппозиционным лидером Саломе Самадашвили президента Саломе Зурабишвили из-за ее критики и вето, наложенного на закон «О прослушках»:

«Саломе Зурабишвили сама ведет кампанию против того, чтобы Грузия получила статус кандидата. Ее заявления о том, что страна отстала в реформах, этому и служит. Мы считаем, что это не Грузия, а Саломе Зурабишвили отстала кое от чего. Саломе Зурабишвили в своей риторике дошла до уровня Саломе Самадашвили».

Последнюю с трибуны парламента накануне премьер-министр назвал предателем родины.

Оппоненты власти убеждены, что из-за вчерашних и сегодняшних заявлений представителей власти у Грузии не осталось ни малейшего, даже теоретического шанса получить вместе с Украиной и Молдовой статус кандидата.

Теперь у организаторов многотысячной акции «Домой, в Европу», которая прошла 20 июня, другая задача – как заставить власть следовать рекомендациям европарламентариев и убедить Европу, что она выполнит их до конца года. Говорит глава НПО «Ассоциация молодых юристов» Ника Симонишвили, который, как и многие представители других НПО, активисты и общественники, является членом созданного 20 июня нового Всеобщего движения за евроинтеграцию:

«Важно, чтобы общество консолидировалось и донесло до власти: или она выполняет условия ЕС, или ей придется брать на себя политическую ответственность. Фактически власть не желает выполнять выдвинутые Евросоюзом условия. Делает непонятные, неадекватные, выходящие за все рамки заявления, чтобы не выполнить эти требования».

Организаторы завтрашней акции дожидаются окончательного решения саммита Евросовета. Среди них пока нет единого мнения, как быть дальше. Есть сторонники мирных действий, но радикальных требований. Этой позиции придерживается и бывший глава Нацбанка, декан бизнес-школы Университета Ильи Георгий Кадагидзе:

«Нас ждут тяжелые шесть месяцев, когда мы будем или у дверей ЕС, или окунемся в российское болото. Нас ждут шесть месяцев, за которые мы должны победить олигархию, сменить власть, провести свободные и справедливые выборы, избрать коалиционное правительство и повернуться лицом к нашим европейским партнерам, чтобы сказать о том, что Грузия достойна быть членом европейской семьи, что Грузия выполнила их главное послание: «Грузия без олигарха!»

Эти слова Кадагидзе 20 июня на митинге у многих вызвали одобрение. Однако часть наблюдателей, обращая внимание на незрелость всего политического спектра, сомневаются, что за оставшиеся 180 дней до конца года власть и оппозиция смогут деполяризовать ситуацию и совместно начнут принимать необходимые для реформ законы.