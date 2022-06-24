В «Грузинской мечте» исключают, что Бидзину Иванишвили можно считать олигархом

Лидеры «Грузинской мечты» исключают, что основателя правящей партии, бывшего премьер-министра и миллиардера Бидзину Иванишвили можно считать «олигархом».

Пункт по «деолигархизации» Грузии содержится в требованиях Еврокомиссии, которые страна должна выполнить, чтобы получить статус кандидата в ЕС, сообщает агентство «Новости-Грузия». Кроме того, Европарламент в своей резолюции от 9 июня прямо призвал принять санкции в отношении Иванишвили, назвал его «олигархом», указал на его связи с Кремлем и негативное влияние на развитие демократии в Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что для оценки роли Иванишвили нужны «обоснованные аргументы, а не политические оценки».

«Господин Бидзина Иванишвили является основателем нашей партии, он был премьер-министром. Его личный авторитет и роль, которую он сыграл в политике, огромны с точки зрения развития нашей страны. Господин Бидзина Иванишвили - не олигарх. Олигарх – это человек, который обогащается за счет ресурсов государства, влияет на бизнес, политику и партии в Грузии. Господин Бидзина Иванишвили не получал никаких доходов от Грузии – напротив. Все, что этот человек заработал, он привозил и тратил в Грузии. То есть он меценат, благотворитель и потом основатель политической партии», - сказал премьер-министр на сегодняшнем брифинге.

Гарибашвили отметил, что конкретное условие было изложено Европейской комиссией для всех трех стран Ассоциированного трио - Украины, Молдовы и Грузии.

Несмотря на то, что он считает, что «деолигархизация» «на самом деле» не является проблемой в Грузии, премьер обещал провести консультации с органами Европейского союза по этому вопросу, чтобы «получить больше подробностей и объяснений».

«Мы проконсультируемся с Брюсселем, чтобы получить больше деталей и разъяснений, а также как реализовать этот закон. Нам сказали, что в Украине принят аналогичный закон, но также упоминалось, что он несовершенен. Мы, конечно, углубимся в эту тему», - сказал Гарибашвили.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе также считает, что даже если в Грузии примут закон об олигархах, Иванишвили под него не подпадет. По его словам, обсуждение пока не началось, но есть «три теоретических варианта»: можно написать грузинский закон, можно прямо скопировать украинский закон об олигархах, либо «не принимать никакого закона, если он не нужен».