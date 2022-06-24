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В «Грузинской мечте» исключают, что Бидзину Иванишвили можно считать олигархом
Лидеры «Грузинской мечты» исключают, что основателя правящей партии, бывшего премьер-министра и миллиардера Бидзину Иванишвили можно считать «олигархом».
Пункт по «деолигархизации» Грузии содержится в требованиях Еврокомиссии, которые страна должна выполнить, чтобы получить статус кандидата в ЕС, сообщает агентство «Новости-Грузия». Кроме того, Европарламент в своей резолюции от 9 июня прямо призвал принять санкции в отношении Иванишвили, назвал его «олигархом», указал на его связи с Кремлем и негативное влияние на развитие демократии в Грузии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что для оценки роли Иванишвили нужны «обоснованные аргументы, а не политические оценки».
«Господин Бидзина Иванишвили является основателем нашей партии, он был премьер-министром. Его личный авторитет и роль, которую он сыграл в политике, огромны с точки зрения развития нашей страны. Господин Бидзина Иванишвили - не олигарх. Олигарх – это человек, который обогащается за счет ресурсов государства, влияет на бизнес, политику и партии в Грузии. Господин Бидзина Иванишвили не получал никаких доходов от Грузии – напротив. Все, что этот человек заработал, он привозил и тратил в Грузии. То есть он меценат, благотворитель и потом основатель политической партии», - сказал премьер-министр на сегодняшнем брифинге.
Гарибашвили отметил, что конкретное условие было изложено Европейской комиссией для всех трех стран Ассоциированного трио - Украины, Молдовы и Грузии.
Несмотря на то, что он считает, что «деолигархизация» «на самом деле» не является проблемой в Грузии, премьер обещал провести консультации с органами Европейского союза по этому вопросу, чтобы «получить больше подробностей и объяснений».
«Мы проконсультируемся с Брюсселем, чтобы получить больше деталей и разъяснений, а также как реализовать этот закон. Нам сказали, что в Украине принят аналогичный закон, но также упоминалось, что он несовершенен. Мы, конечно, углубимся в эту тему», - сказал Гарибашвили.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе также считает, что даже если в Грузии примут закон об олигархах, Иванишвили под него не подпадет. По его словам, обсуждение пока не началось, но есть «три теоретических варианта»: можно написать грузинский закон, можно прямо скопировать украинский закон об олигархах, либо «не принимать никакого закона, если он не нужен».
Другие новости дня
Депутат Самадашвили решила подать в суд на Гарибашвили и Кобахидзе
Депутат парламента Грузии, политический секретарь оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили намерена подать в суд на премьер-министра Ираклия Гарибашвили и председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Самадашвили возмущена тем, что лидеры «Грузинской мечты» назвали ее «предателем» - премьер-министр сделал это во время выступления в парламенте.
«После выступления Гарибашвили мне звонили из разных посольств и спрашивали, чувствую ли я себя в безопасности. Считается, что объявление кого-либо предателем страны – это поощрение насилия. Мне посоветовали обратиться в суд. То же самое сегодня повторил Кобахидзе. Я хотела бы сообщить общественности, что я решила официально подать в суд на обоих подчиненных Иванишвили.
Я не знаю, в каких норах они будут прятаться в то время, когда этот иск будет удовлетворен, так как суд Иванишвили явно отложит иск на полку. Однако рано или поздно правосудие до них доберется», - написала Самадашвили на своей странице в Facebook.
Выступая с трибуны парламента, 22 июня Гарибашвили назвал «предателями» нескольких представителей оппозиции, среди них и Самадашвили.
«Что касается госпожи Саломе Самадашвили, то она очень нервничает, поэтому я расскажу о ней. Саломе Самадашвили лично ездила в Брюссель и просила не давать Грузии статус кандидата в ЕС. Надо знать тех, кто является предателем страны!», — заявил Гарибашвили.
В Тбилиси напали на съемочную группу телекомпании «Пирвели»
На съемочную группу оппозиционной телекомпании «Пирвели» сегодня снова напали – на этот раз это произошло на улице Долидзе в центре Тбилиси.
Как сообщает «Пирвели», неизвестные молодые люди напали на репортера Нануку Каджая и ее оператора Папуну Хачидзе.
Они обругали журналиста и оператора, вырывали из рук камеру и угрожали физическим насилием после того, как заметили лого телекомапании на микрофоне.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», специальная следственная служба уже начала следствие по факту незаконного вмешательства в журналистскую деятельность.
Расследование ведется по части второй статьи 154 УК Грузии (незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста путем угрозы применения насилия или использования служебного положения).
Неделю назад на группу ТВ «Пирвели» напали в Батуми — 18 июня телеоператор подвергся нападению — словесным и физическим оскорблениям со стороны двух человек при исполнении служебных обязанностей. Оба они позже были задержаны специальной следственной службой.
Премьер-министр Грузии назвал «абсурдом» предположения о своей отставке
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил на вопрос журналистов, собирается ли он в отставку после того, как Грузии накануне было отказано в получении статуса страны-кандидата в ЕС. Такой статус получили Украина и Молдова, напоминает агентство «Новости-Грузия».
«Я не собираюсь в отставку, это полный абсурд. Напротив, наша обязанность – до конца выполнить все те условия, которые взяла на себя наша команда. Я стал премьер-министром в феврале прошлого года. После этого мы, наша команда заслуженно выиграли выборы, в восьмой раз выиграли, и я получил от народа утвержденный мандат, чтобы служить людям и стране», – заявил Гарибашвили.
Generation Cancellation: Little Big сняла антивоенный клип и уехала из РФ
Российская группа Little Big выпустила антивоенный клип на песню Generation Cancellation и объявила, что уехала из России. Об сама группа сообщила в пресс-релизе.
Группа называет песню "антивоенным манифестом". По словам участников коллектива, в клипе они "критикуют войну, пропаганду и политику… с помощью подборки визуальных сцен, наполненными отсылками и пасхалками на текущую социо и геополитическую ситуацию". Участники группы отметили, что "обожают свою страну, но полностью не согласны с войной в Украине".
"Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить всё и уехать из страны", – сообщил лидер Little Big Илья Прусикин, также известный под сценическим псевдонимом "Ильич".
Сейчас группа базируется в Лос-Анджелесе в США.
- Little Big – российская панк-поп-рейв-группа, созданная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Она приобрела популярность и за пределами России, получая миллионы просмотров в ютьюбе. Группа должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020" с песней Uno, однако фестиваль отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. В следующем году группа отказалась участвовать в отборе на "Евровидение-2021".
Германия может национализировать участок «Северного потока-2»
Власти Германии рассматривают возможность национализации проложенного по территории страны и в её территориальных водах участка не вступившего в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
По данным издания, план разрабатывает министерство экономики. Речь идёт об отделении германской части трубопровода и её подключении к мобильному терминалу для приёма сжиженного природного газа.
Как пишет Spiegel, технически это возможно, однако реализация плана требует повторных экологических согласований. Кроме того, в Германии не исключают возможных ответных мер России, в частости, экспроприации активов германских компаний. Осложняет национализацию и тот факт, что газопровод формально принадлежит не "Газпрому", а зарегистрированной в Швейцарии компании Nord Stream 2 AG.
Альтернативный план - строительство газопровода, параллельного трассе "Северного потока-2".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал в пятницу, что пока не готов комментировать сообщения Spiegel, а в случае, если германские власти предпримут какие-то действия, это станет заботой юристов.
Газопровод "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию был достроен, несмотря на противодействие США и ряда стран ЕС, однако не вступил в эксплуатацию - власти Германии после российского вторжения в Украину остановили процесс его сертификации.
Накануне в Германии был введён второй уровень режима тревоги из-за угроза дефицита газа. Россия в последние дни резко ограничила экспорт газа через газопровод "Северный поток". В Германии не исключают, что Россия может полностью перекрыть поставки на фоне обострения отношений в связи с войной в Украине. В этом случае роль поставок сжиженного газа крайне возрастёт.
Цхинвальский мэр Алан Кочиев подал в отставку
Глава цхинвальской администрации Алан Кочиев подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба мэрии, не назвав причину отставки.
«Мэр города собрал коллектив и поблагодарил их за совместно проделанную работу. В своём выступлении он пожелал сотрудникам Администрации всего самого доброго», – сказано в сообщении.
Алан Кочиев занимал должность главы администрации югоосетинской столицы с 2017 года.
Как сообщалось ранее, новый президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев продолжает формировать исполнительную власть. На этой неделе были назначены главы двух из четырех районов и три министра.
В Абхазии двух россиян приговорили к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков
Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении граждан России Вадима Ботиева и Елены Синельниковой. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия.
Ботиева приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей, Синельникову – к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей.
По информации следствия, Ботиев 7 февраля получил в мессенджере Telegram сообщение от неустановленного лица о месте хранения наркотического средства «метадон». Вместе с Синельниковой он приобрел наркотическое средство с целью последующего сбыта, в количестве 57 полиэтиленовых свёртков, сказано в заявлении прокуратуры.
Сообщается, что Ботиев и Синельникова разместили в различных местах сухумского микрорайона Маяк 11 тайных закладок. В тот же день их задержали. У Ботиева обнаружили 46 свертков с метадоном.
«Осужденные в ходе судебного следствия признали свою вину в полном объеме», – сказано в заявлении.
Российские танкеры плавают под флагом Либерии и сертифицируются в Индии
Нефтяные танкеры российской компании "Совкомфлот" продолжают ходить в порты Европы, несмотря на западные санкции. Для обхода ограничений "Совкомфлот" разместил дочерние компании на Кипре и в ОАЭ, его танкеры плавают под флагом Либерии, а их безопасность сертифицируется в Индии. Об этом рассказывают Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и агентство Reuters.
В мае 2022 года OCCRP обнаружил более 18 танкеров "Совкомфлота", которые продолжали совершать рейсы, несмотря на санкции, введённые против компании из-за вторжения России в Украину. В среднем каждый из них перевозит нефть на 240 миллионов долларов. Расследователям удалось отследить шесть танкеров "Совкомфлота", которые направлялись в США, Италию, Данию и Нидерланды или находились в их портах.
Расследователи выяснили, что "Совкомфлот" обходит санкции, осуществляя операции через дочерние компании на Кипре и в ОАЭ и плавая под флагом Либерии, которая является налоговой гаванью. Таким образом, по мнению специалиста по международной политике и финансам Рикардо Соареса, "Совкомфлот" продолжает зарабатывать иностранную валюту, "в которой отчаянно нуждается Россия".
Пресс-служба Евросоюза не объяснила, почему после введения санкций "Совкомфлот" по-прежнему может заходить в европейские порты. "Совкомфлот" не ответил на запрос о комментарии.
По информации Reuters, после введения санкций западные компании отказались сертифицировать безопасность нефтяных танкеров "Совкомфлота". Теперь суда, находящихся под управлением дубайской дочерней компании "Совкомфлота", подтверждают свою безопасность в Индии. Согласно данным индийской сертификационной компании IRClass, она подтвердила безопасность более 80 судов "Совкомфлота". В апреле и мае 2022 года большая часть его танкеров была переведена под IRClass.
Сертификация подтверждает, что суда безопасны и мореходны, она необходима для обеспечения страхования и доступа в порты.
- После российского вторжения в Украину США и страны Евросоюза ввели санкции против "Совкомфлота" – крупнейшей судоходной компании России. В полную силу они вступили в конце марта в США и в середине мая в Евросоюзе.
- В начале июня Евросоюз принял шестой пакет санкций в ответ на российское вторжение в Украину. Он предусматривает запрет на ввоз нефти из России морским путём.
- Китай и Индия в разы увеличили закупки российских энергоносителей после решения США и Евросоюза о введении эмбарго на российские нефть и уголь. Как утверждают трейдеры, Россия продаёт ископаемое топливо азиатским странам со скидкой до 30%.
Соединённые Штаты направят Украине ещё 4 системы HIMARS
Соединённые Штаты выделили Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 450 миллионов долларов. Об этом в четверг вечером заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
Новый пакет военный помощи включает в себя 4 ракетные системы залпового огня HIMARS, 18 катеров, 36000 артиллерийских снарядов, а также гранатомёты и пулемёты.
Как отметил Кирби, общая сумма помощи Украине с начала войны составила 6,1 миллиарда долларов. Конгресс ранее одобрил выделение Украине помощи на сумму до 40 млрд долларов, не все эти деньги предназначены на военные расходы. Был также одобрен механизм ленд-лиза, по которому США могут передавать Украине вооружения.
Накануне министр обороны Украины официально подтвердил прибытие в страну первых четырёх систем HIMARS, выделенных ранее. В пятницу украинское Минобороны опубликовало кадры, как утверждается, их первого боевого применения. На каком участке фронта это произошло - не сообщается.
Американские реактивные системы залпового огня HIMARS, как мы уже писали ранее, могут поражать цели на расстоянии до 80 километров, что больше, чем радиус действия российских систем залпового огня. Считается, что поможет украинской армии, в частности, в артиллерийском противостоянии, где сейчас значительное преимущество у России.
Власти: украинские военные могут покинуть Северодонецк
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что в ближайшее время украинским войскам придётся оставить Северодонецк, "потому что находиться на разбитых позициях не имеет смысла: растет число погибших". По его словам, в городе, который российские силы ежедневно обстреливают вот уже четыре месяца, разрушено или повреждено 90 процентов зданий.
В Северодонецке в течение последних недель шли тяжёлые бои между наступающими российскими войсками и украинскими военными. К 24 июня украинские военные удерживали промзону в западной части города.
Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что военные уже оставили город. Официального подтверждения этого пока нет.
В последние дни российские военные усилили натиск в Луганской области, после чего группировка украинских войск в Северодонецке и соседнем Листичанске оказалась под угрозой окружения. Генштаб Вооружённых сил Украины сообщает, что к утру 24 июня российские войска прорвали украинскую оборону к югу от Лисичанска -на правом берегу реки Северский Донец, однако армия Украины смогла отбить атаку с юго-запада. По данным экспертов американского Института изучения войны (ISW), российские войска, вероятно, уже достигли южной границы Лисичанска и усиливают группировку вокруг Северодонецка, чтобы захватить оба города. Они, однако, считают, что это не обеспечит России решающее преимущество в дальнейших военных операциях в Украине.
Сепаратисты так называемой "ЛНР" и российское государственное агентство ТАСС сообщают об успехах российских военных к югу от Лисичанска, в районе населённых пунктов Горское и Золотое, где, как утверждается, были окружены украинские военные. Утверждается, что там были взяты в плен сотни военнослужащих. Независимого подтверждения этого нет.
В России в ночь на пятницу пытались поджечь два военкомата
В Перми и Белгороде в ночь на пятницу неизвестные пытались совершить поджоги военных комиссариатов. Об этом сообщает издание Baza.
В Белгороде, как сообщается, около трёх часов ночи неизвестный разбил окно военкомата и метнул две бутылки с зажигательной смесью. Загорелся стол в одном из кабинетов. Сообщается, что огонь успели быстро потушить.
Ещё одно нападение произошло в Перми. Целью стал военкомат по Кировскому району города. На месте нашли четыре бутылки с зажигательной смесью, две разбились, две остались целыми, пожара не произошло.
В обоих случаях нападавшим удалось скрыться.
Сегодня ровно 4 месяца с начала российского вторжения в Украину, которое российские власти называют специальной военной операцией. За это время в России было совершено около 20 попыток поджога военкоматов и призывных пунктов. Пострадавших при этом не было, ущерб наносился как правило незначительный. В большинстве случаев нападавших не нашли, однако несколько человек, в частности после поджогов в Московской области и Удмуртии, были арестованы.
В Херсоне при взрыве погиб чиновник оккупационной администрации
В оккупированном российскими войсками Херсоне утром в пятницу был подорван автомобиль. По данным ТАСС, в результете погиб один из чиновников назначенной российской стороной администрации.
По предварительным данным, это глава управления семьи, молодежи и спорта так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко.
Пострадали два автомобиля, выбиты стёкла во дворе дома, где произошёл взрыв. О других пострадавших не сообщается.
Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Представители украинского Минобороны и военной разведки ранее говорили, что на оккупированных Россией территориях действуют партизанские группы.
Ранее покушения на чиновников оккупационных администраций совершались, в частности, в Мелитополе и Энергодаре. Погибших среди них до сегодняшнего дня не было.
В Тбилиси сегодня пройдет еще одна акция в поддержку евроинтеграции
Гражданские активисты из оппозиционного движения «Сирцхвилиа» («Позор») сегодня планируют провести в Тбилиси еще одну протестную акцию.
Акция станет продолжением митинга «Домой, в Европу» в поддержку евроинтеграции, но пройдет под лозунгом «Грузия без олигархического правления!».
«24 июня в 20:00 собираемся возле парламента на проспекте Руставели, чтобы зафиксировать наш европейский выбор и озвучить требования к властям», – сказано в распространенном в соцсетях обращении «Сирцхвилиа».
Европейский совет 23 июня в Брюсселе принял решение не предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС до тех пор, пока не будут проведены реформы.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», организаторы акции напоминают, что одним из предъявленных Грузии условий по получению статуса является «деолигархизация».
Гражданские активисты также ссылаются на резолюцию Европарламента от 9 июня, в которой выражается обеспокоенность «деструктивной ролью», которую играет в грузинской политике и экономике «олигарх Бидзина Иванишвили».
Эта резолюция Европарламента была названа «необоснованной и несправедливой» лидерами правящей партии «Грузинская мечта» — ее основателя, миллиардера Бидзину Иванишвили, часто упрекают в закулисном управлении страной.
В резолюции Европарламента было отмечено «его влияние на уровне правительства и принятия решений, в том числе в связи с политически мотивированными преследованиями оппонентов и журналистов». Кроме того, в резолюции выражается «глубокая обеспокоенность» связями Иванишвили с Кремлем.
Между тем в «Грузинской мечте» заявили, что не считают Иванишвили олигархом, так как он еще в прошлом году заявил об уходе из политики. Там называют «олигархами» находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, нескольких его бывших соратников, а также нынешних лидеров оппозиции.
В Рязани разбился военно-транспортный самолёт Ил-76
В Рязани разбился военно-транспортный самолёт Ил-76. На борту были, по данным ТАСС, 10 человек, издание Baza сообщает о 9. Сообщается, что четверо из них погибли, остальные госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
На видео падения самолёта можно увидеть, что он загорелся в воздухе. По данным Baza, он летел из Белгорода в Оренбург, в Рязани делал дозаправку и упал вскоре после взлёта. Сообщается, что в полёте загорелся двигатель. На земле пострадавших нет.
Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за предоставление Украине статуса кандидата
Президент Украины Владимир Зеленский считает историческим решение Европейского совета о предоставлении Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом он написал в своем Twitter.
«Искренне приветствую решение лидеров ЕС в Европейском совете предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Благодарю Шарля Мишеля, Урсулу фон дер Ляйен и лидеров ЕС за поддержку. Будущее Украины – в ЕС».
Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС согласовали вопрос о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Содружество, пишет SOVA. В случае Грузии признана только европейская перспектива страны.
Саломе Зурабишвили: Мы готовы работать для достижения статуса кандидата в ЕС
«Это исторический день. Европейская перспектива Грузии признана», - написала в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Теперь мы готовы работать с настроем в ближайшие месяцы, чтобы добиться статуса кандидата», - написала президент Грузии.
По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, Совет ЕС принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус, как только будут выполнены намеченные приоритеты.
«Евровидение–2023» не будут проводить в Украине
«Евровидение-2023» не состоится в Украине, сообщается в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).
Украина победила в песенном конкурсе в этом году и по правилам должна принимать у себя гостей мероприятия в следующем году.
«EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса песни «Евровидение» в следующем году», – говорится в заявлении союза.
В EBU объяснили это решение обязанностью организаторов обеспечить безопасность всех участников мероприятия. По оценкам союза, речь идет примерно о 40 тысячах человек.
В заявлении отмечается, что правила предусматривают перенос мероприятия в форс-мажорных обстоятельствах, к которым относится война. С участием украинской стороны EBU определил ряд рисков, которые могут повлиять на планирование мероприятия. Среди них – риск воздушных атак, атак с использованием беспилотников или ракет, которые могут привести к значительным жертвам.
Принимая решение о переносе конкурса, организаторы также приняли во внимание слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что война в Украине «может длиться годами».
Евросовет: у Грузии – европейская перспектива, Украина и Молдова – кандидаты
Европейский совет решил присвоить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС. Об этом в Twitter написал глава Евросовета Шарль Мишель.
Лидеры стран ЕС не присвоили Грузии статус кандидата, но признали европейскую перспективу страны.
«Европейский совет решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут решены нерешенные приоритеты. Поздравляю грузинский народ. Исторический момент в отношениях между ЕС и Грузией: будущее Грузии связано с ЕС», – написал Мишель.
Джансух Адлейба: Акция голодовки будет продолжена
«Акция голодовки будет продолжена», - сказал абхазский активист Джансух Адлейба, требующий снижения цен на топливо.
Беседа с премьер-министром самопровозглашенной республики Абхазия Александром Анквабом, который пришел на Площадь Свободы, где проходит акция протеста, длилась более полутора часов. Премьер не мог назвать точной даты, когда цены на топливо будут снижены. Он рассказал о том, что делают власти, чтобы решить проблему. В ходе беседы поднимались и другие вопросы, касающиеся социального положения граждан, и в первую очередь ветеранов, роста цен на продукты питания, повышения цен на электроэнергию, маленького размера пенсий и социальных пособий.
Просьбы вице-президента Бадры Гунба и премьер-министра прекратить голодовку хотя бы на время не возымели действия, сообщает информагентство «Апсныпресс».
«Давайте сделаем перерыв. Возобновить акцию протеста никогда не поздно. Можно встретиться в конце следующей недели, и мы проинформируем вас о том, какие действия предпринимают власти для решения волнующей вас проблемы», - сказал Анкваб.
«Разговор с премьер-министром меня не убедил в том, что проблема, волнующая нас, будет решена. Я продолжаю голодовку», - заявил Адлейба.
Под требованием к правительству о снижении цен на топливо собрано уже 8400 подписей. Сам Адлейба голодает уже 12-е сутки.
Cisco объявил о постепенном прекращении работы в России и Беларуси
Крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования Cisco объявил о постепенном прекращении работы в России и Беларуси. В марте компания приостановила работу и деактивацию лицензий на работу оборудования в России.
В Сisco пообещали оказать поддержку сотрудникам, работающим в России и Беларуси. Компания также планирует связаться с клиентами, партнерами и поставщиками, чтобы урегулировать финансовые вопросы – в том числе возмещение предоплаты за услуги и программное обеспечение.
Cisco производит в том числе маршрутизаторы, Wi-Fi-роутеры, системы видеонаблюдения, оборудование для IP-телефонии, ATM-коммутаторы, продукты сетевой безопасности, платформы оптической коммутации, программное обеспечение для управления сетью и серверы.
В свою очередь президент Microsoft Брэд Смит заявил в интервью Washington Post, что его компания, которая и так уже сокращает свою деятельность в России, намерена продолжить этот процесс, пока от ее бизнеса в России ничего не останется.
- После российского вторжения в Украину и введения санкций против РФ рынок России покинули или заморозили свою деятельность сотни международных компаний, среди которых такие производители компьютерной техники, как Apple, IBM, Dell Technologies и Intel.
В Восточной Грузии закрыли дом престарелых, где стариков не мыли месяцами
Агентство государственной опеки расселит бенефициаров дома престарелых «Цнори» в Восточной Грузии, где стариков содержали в антисанитарных условиях и не оказывали им необходимую медицинскую помощь. «В целях защиты прав бенефициаров, в кратчайшие сроки будет принято решение об их переводе на альтернативный сервис», - сообщили в ведомстве.
Дом престарелых «Цнори» - общественная организация в Сигнахском районе (регион Кахетия), которая обслуживает 21 пожилого человека. Содержание 17 из них финансирует Агентством госопеки, пишет агентство «Новости-Грузия».
О ненадлежащих условиях в доме престарелых на этой неделе сообщил аппарат Народного защитника Грузии. Представители омбудсмена застали в учреждении шокирующую картину: старики носили старую, рваную и грязную одежду, некоторые из них месяцами не принимали душ, а внутри здания стоял неприятный запах.
Из отчета Народного защитника также известно, что в распоряжении двух десятков бенефициаров только одна ванная комната, а в туалетах – очень грязно. При этом в «Цнори» нет врача, а существующий персонал не обучен уходу за пожилыми людьми.
Более того, отношение сотрудников к бенефициарам сильно отличалось в зависимости от их физического и психического здоровья. Вопросы у правозащитников есть и к рациону стариков – стариков кормили, чем попало, специально составленного меню у них не было.
22 июня омбудсмен призвал Минздрав отреагировать на выявленные нарушения и незамедлительно перевести бенефициаров в другие учреждения с достойными условиями.
Главой югоосетинского Минстроя назначили Эдуарда Дзагоева
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев назначил Эдуарда Дзагоева министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Дзагоев занимал должность главы Минстроя и в предыдущем составе правительства.
Председателем комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог назначен Константин Елдзаров, пишет агентство «Рес».
Ранее главой правительства Гаглоев назначил Константина Джуссоева, кандидатуру которого поддержал и югоосетинский парламент.
C собравшимися на сухумской площади Свободы встретились премьер и вице-президент
С голодающим активистом Джансухом Адлейба и собравшимися на сухумской площади Свободы гражданами встретились премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб и вице-президент Бадра Гунба.
«В руководстве Абхазии, во всех структурах нет ни одного человека, который заинтересован в повышении цен на что-либо, в том числе на топливо», – заявил Анкваб.
Он также добавил, что не имеет отношения к сети автозаправочных станций «Подорожник» и «никогда не имел».
Джансух Адлейба, выслушав аргументы премьера, заявил, что не доверяет ему.
«Ваш маразматический бред я слушать не намерен», – сказал Адлейба главе абхазского Кабмина.
Джансух Адлейба голодает уже 12-е сутки. Под его требованием к правительству о снижении цен на топливо подписались более семи тысяч человек.
Ранее Адлейба не исключил, что может потребовать отставки премьер-министра.
Президенты Литвы и Латвии ответили на призыв поддержать заявку Грузии в ЕС
Президенты Литвы и Латвии ответили на обращение своей грузинской коллеги Саломе Зурабишвили, заявив о поддержке евроинтеграции страны.
«Латвия является постоянным сторонником Грузии на пути в ЕС. Для успеха требуется, чтобы европейская ориентация была единодушной. Под вашим руководством будущая перспектива обнадеживающая», – написал президент Латвии Эгилс Левитс в Twitter.
Президент Литвы Гитанас Науседа также пожелал Грузии остаться на европейском пути, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Литва поддерживает стремление Грузии к евроинтеграции. Г-жа президент, ценю вашу приверженность осуществлению всех необходимых демократических реформ в Грузии и желаю, чтобы ваша страна оставалась на этом пути», – написал Науседа в Twitter.
22 июня президент Грузии записала и распространила в Twitter видеообращение к лидерам стран-членов ЕС, призвав поддержать Грузию в процессе предоставления статуса кандидата в ЕС.
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