В центре Тбилиси проходит масштабная антиправительственная акция

Перед зданием парламента Грузии проходит акция, организованная движением «Позор». Организаторы протестного митинга планируют выдвинуть требования правительству. В заявлении организации, в частности, говорится:

«Какие бы обещания ни давало правительство, мы не верим, что оно будет верным своему слову, ведь годами оно только доказывало свою верность олигарху».

К участникам акции обратился президент Украины Владимир Зеленский, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

«Я благодарен детям Грузии, которые с нашими бойцами воюют против России. Их успех - это наш успех. Их рана - это наша рана. И наша победа будет победой каждого из них, а также каждого из вас. Мы никогда не сдадимся, потому что Донбасс и Крым – наша земля, а Абхазия и Южная Осетия – ваша. Если кто-то хочет это забыть, если кто-то хочет это стереть, мы обязательно напомним, мы будем с вами.

Вчера Украина получила статус страны-кандидата в члены ЕС, вы стоите на этом пути. Идите - мы вам поможем! Украина и Грузия - вместе, всегда! Слава Грузии, слава Украине! Правда, мой грузинский не идеален, но мои чувства к вам искренни. Желаю вам удачи!» - сказал Зеленский.