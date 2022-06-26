Организаторы ЛГБТ-недели требуют от властей Грузии гарантий безопасности

Организация Tbilisi Pride потребовала от властей Грузии публично дать гарантии защиты мероприятий ЛГБТ-недели, которая начинается на в среду, 28 июня, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Tbilisi Pride заявляет, что приняла решение все мероприятия провести в закрытом формате, но в адрес организаторов и участников продолжают поступать угрозы о расправе.

«В этом году мы приняли решение, во избежание резонанса и поляризации общества, не проводить Марш Достоинства и все мероприятия проходят в на частной территории. Тем не менее, пророссийская партия «Альт-Инфо» открыто заявила, что атакует Неделю», - заявляют представители Tbilisi Pride.

Одновременно в организации обеспокоены последними заявлениями представителей власти, считая, что они подстрекают к насилию. Речь идет о заявлениях премьер-министра Ираклия Гарибашвили и председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. Tbilisi Pride отмечает, что премьер попытался связать работу организации с деятельностью оппозиции, а Кобахидзе заявил, что не видит ничего противозаконного в действиях «Альт-Инфо».

«Подобные утверждения создают синдром безнаказанности и почву для угроз», - говорят в Tbilisi Pride.

Организация продолжает требовать наказания для всех организаторов и участников погромов и беспорядков в Тбилиси 5 июля прошлого года, отмечая, что они продолжают открыто угрожать насилием.

В прошлом году Неделя гордости прошла в Тбилиси с множеством инцидентов. 5 июля действия радикальных группировок – противников Марша достоинства, переросли в преследование журналистов. Сам марш был отменен, но пострадали более 50 представителей СМИ, были разгромлены офисы нескольких ЛГБТ-организаций. Местные и международные неправительственные организации тогда обвинили власти и полицию Грузии в «осознанном бездействии».