«Тбилиси прайд» – еще один год без прав 

В Грузии с 28 июня по 2 июля пройдет «Неделя прайда». В ее рамках представители квир-сообщества планируют провести несколько мероприятий, посвященных борьбе с гомофобией, трансфобией и бифобией. Представители радикальных групп обещают не допустить этого.

Последние несколько лет «Неделю прайда» представители ЛГБТКИ+ и поддерживающие их люди проводят в виде закрытых мероприятий, из-за боязни столкновений с радикальными группами. Об этом они заявляют открыто. В этом году организаторы из «Тбилиси прайд» тоже решили не проводить акции и шествия и отметить неделю, посвященную правам ЛГБТ-людей, тремя мероприятиями: показом нового грузинского фильма о борьбе с гомофобией; региональной конференцией, на которой ЛГБТК-активисты из Грузии, Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана, Турции и Беларуси соберутся для обсуждения общей геополитической борьбы, а также прайд-фестивалем, на котором выступят местные и зарубежные артисты. Соответствующий пост был опубликован на официальной странице в facebook организации «Тбилиси прайд».

«Продолжается борьба за свободу, равенство, любовь, достойную жизнь, возвращение утраченного голоса, борьба с гомофобией, ненавистью, российской пропагандой, с угнетением, дискриминацией и изоляцией. Это наша битва, и мы не собираемся отступать. Эта наша страна, и мы не хотим убегать из нее», – говорится в сообщении.

Спустя годы борьбы за права ЛГБТ-сообщества практически ни одна из неоднократно озвученных проблем не была решена, говорят представители «Тбилиси прайд», среди них - трудоустройство, юридическое непризнание пола, насилие в семье, дискриминация и невозможность проводить открытые массовые мероприятия, говорит Мариам Кварацхелия, представляющая организацию. «Марш достоинства» в Грузии не проводился после 17 мая 2013 года, когда против нескольких борцов с гомофобией выступила многотысячная толпа противников однополой любви. Подобное мероприятие планировалось организовать в прошлом году, однако МВД не предоставило гарантий безопасности активистам и им пришлось отказаться от марша Тогда свою агрессию радикальные группы вылили на журналистов.

Во избежание повторения событий время и места проведения мероприятий в этом году не раскрываются широкой общественности, говорит Кварацхелия:

«Информацию по поводу нашей деятельности и наших мероприятий мы предоставляем Министерству внутренних дел. Они абсолютно мирные и закрытые. В этом году наша цель – усиление ЛГБТ-людей и возможность для них ближе узнать друг друга. Заживить раны, нанесенные нам в прошлом году. И даже в таком мирном процессе мы чувствуем противостояние пророссийских сил, цель которых – дестабилизация, вся их деятельность основана на разжигании ненависти».

Кварацхелия говорит о зарегистрированном в прошлом году политическом объединении Alt-Info, которое до тех пор существовало в виде организации, объединяющей радикально настроенных против представителей квир-сообщества жителей Грузии. Сторонники партии известны своим активным участием в беспорядках в Тбилиси 5 июля 2021 года. Один из основателей Alt-Info Константин Моргошия пообещал и в этом году не допустить проведения мероприятий, посвященных правам ЛГБТ-сообщества. В интервью телекомпании «Формула» он заявил:

«Мы не делали ничего противозаконного. Мы – абсолютное большинство жителей Грузии, говорим и будем говорить, что не допустим этих прайдов и фестивалей».

При этом власти Грузии продолжают хранить молчание, когда дело касается гарантий безопасности участников «Недели прайда», говорит активистка Анна Субелиани:

«У нас практически отняли право на собрания и манифестации. Мы, конечно, могли анонсировать марш, однако знаем, что все развивалось бы и завершилось по прежним сценариям. Опять звучат угрозы, и это указывает на одно – существует синдром безнаказанности, у этих людей есть чувство, что все в их руках и с них не будет спроса за их криминальные действия. Поэтому очень важно, чтобы со стороны властей были бы предприняты конкретные шаги».

Более того, пока проблемы ЛГБТК+ остаются неразрешенными в Грузии усиливаются радикальные группы, говорит представитель Центра по правам человека Алеко Цкитишвили:

«Организаторы до сих пор остаются незащищенными, несмотря на соответствующие неоднократные требования правозащитных организаций. Тенденция продолжается из-за отсутствия у властей политической воли надлежащим образом отреагировать на случаи дискриминации и насилия на почве гомофобии. А тем временем мы наблюдаем за тем, как усилилась Alt-Info и за год сформировалась в виде политической партии. Цель этого – усиление жестоких групп. И теперь налицо альянс этих групп и властей, что является серьезной проблемой для нашей страны».

Ситуация останется таковой до тех пор, пока за массовые нападения на граждан Грузии не понесут наказание их организаторы, считают в неправительственном секторе.