В пиджаках против обнаженного торса: G7 посылает сигнал России

Российская агрессия против Украины – доминирующая тема саммита «Большой семерки» в Баварии. Перед лидерами США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии стоит сложная задача – продемонстрировать единство и решимость в вопросе поддержки Украины и противостояния России на фоне явной усталости от конфликта и его последствий.

«В пиджаках или верхом на лошади с голым торсом?» – лидеры «Большой семерки», собравшиеся в баварском замке Эльмау, чтобы обсудить войну в Украине и глобальные экономические проблемы, тем не менее нашли и повод для шуток. Обсуждая традиционную фотосессию, главы ведущих экономик мира вспомнили знаменитые фото российского президента. Лидеры G7 предположили, что именно подобная фотоссесия могла бы показать хозяину Кремля, насколько решительно они настроены. В результате президенты и премьеры сфотографировались в пиджаках. Как и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, согласившаяся, что верховая езда – «это лучшее, что есть на свете», но не ставшая комментировать предложение нового дресс-кода.

Шутки шутками, а перед лидерами США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии стояла непростая задача – подтвердить единство и решимость в противостоянии с Россией на фоне явных признаков переутомления войной в Украине и ее последствиями, которые в последнее время демонстрируют некоторые европейские столицы. Недавний опрос общественного мнения, проводившийся в нескольких европейских странах, показал, что для существенной доли их жителей развязка ценового кризиса важнее, чем желание наказать Россию. На этом, в частности, заострил внимание британский премьер Борис Джонсон:

«Мы здесь, в Германии, сосредоточены на Украине и на том, как сохранить эту коалицию поддержки Украины в то время, когда, как вы знаете, на самом деле население и политики будут испытывать усталость. Я думаю, что есть давление и тревога. И мы должны быть честными в этом. Для того, чтобы защитить единство, для того, чтобы это сработало, мы должны провести очень, очень честные дискуссии о последствиях того, что происходит, о давлении, которое испытывают отдельные друзья и партнеры и ощущает население, будь то затраты на топливо или еду, или на что угодно другое».

Вот и канцлер Германии Олаф Шольц выразил крайнюю обеспокоенность надвигающимся кризисом в экономике, замедлением экономического роста и, напротив, резким ростом инфляции.

«Все участники обеспокоены кризисом, с которым мы сталкиваемся, – падением темпов роста в некоторых странах, ростом инфляции, нехваткой сырья, сбоями в поставках. Все это – немаленькие проблемы».

Впрочем, хозяин саммита, которого многие обвиняли в нерешительности перед лицом российской агрессии, тут же подчеркнул: Украина не станет заложницей этих проблем:

«Мы также едины в нашей оценке того, что нужно делать в отношении Украины, и здесь можно очень четко сказать: Германия и США всегда будут действовать сообща, когда речь идет о вопросах безопасности Украины. Так было с самого начала и останется таковым в будущем, и мы еще раз подтвердили этот совместный подход и тесную координацию».

Координированно против любых компромиссов выступает одна из участниц «Большой семерки» – Великобритания вместе с Польшей и странами Балтии. Лондон в лице Бориса Джонсона настаивает: любое мирное соглашение с Москвой не на условиях Киева будет означать, что в будущем Россия нападет снова.

Схожую мысль озвучил и сам президент Украины, подключившийся к саммиту по видеосвязи. Он поблагодарил лидеров G7 за помощь финансами и оружием и призвал сделать «большой рывок», чтобы закончить войну до конца года.

«Для нас важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности, путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор. Необходимы жесткие меры в отношении России. Я прошу не только не снижать давление на Россию, но еще больше усилить санкции».

Президент США Джо Байден, в свою очередь, дал понять: участники саммита посылают Владимиру Путину сигнал о том, что у Запада достаточно стратегического терпения, чтобы продолжать поддерживать Украину. Даже если это будет означать, что у себя дома западным лидерам грозит политическое давление со стороны избирателей, недовольных растущими ценами.

«Мы должны оставаться вместе, потому что Путин с самого начала рассчитывал на то, что НАТО как-нибудь расколется и G7 расколется, но мы не собираемся ему подыгрывать. Мы не можем позволить этой агрессии сойти с рук», – сказал американский президент.

Давление лидеры «Большой семерки» ощущают не только дома. Взлетевшие цены на топливо и продовольствие уже привели к перебоям с поставками и беспорядкам в разных концах планеты. И некоторые страны винят в этом не столько Москву, сколько Запад и его санкции, ударившие не только по России. Но, похоже, собравшиеся в Баварии лидеры крупнейших экономик не готовы идти на поводу лишь экономических вопросов. В частности, четыре из семи мировых держав объявили о намерении запретить поставки российского золота. В прошлом году Россия экспортировала его почти на 15 с половиной млрд долларов. О плане ввести золотое эмбарго объявили США, Великобритания, Япония и Канада. А президент Байден выразил уверенность, что к запрету присоединятся и другие члены «семерки» – Германия, Франция и Италия. Однако председатель Европейского совета Шарль Мишель на этот счет высказался весьма осторожно, отметив, что ударить по российским золотым потокам следует так, чтобы не ударить по самим себе.

Впрочем, пока лидеры G7 шутили, договаривались и обещали, у России истек льготный период по выплате процентов на сумму около 100 млн долларов. А это, в свою очередь, означает дефолт – первый с 1998 года. Агентство Bloomberg назвало событие «кульминацией все более жестких западных санкций, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам». Валютные резервы российского Центробанка заморожены, а крупнейшие банки отрезаны от мировой финансовой системы. И это – «мрачный признак быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя». Но в Кремле не согласны с такими оценками.

«Разумеется, мы анализируем ситуацию. Наша позиция известна. Наши резервы незаконно заблокированы, любые попытки использовать эти резервы также будут незаконными. По сути говоря, эти попытки будут означать прямое воровство. И вот эти утверждения о дефолте неправомерны, потому что еще в мае в валюте платеж был совершен. А тот факт, что Евроклир удержал эти деньги, не довел их до получателей, – это не наша проблема. В данном случае никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия заявляет, что у нее есть средства для покрытия любых счетов. На прошлой неделе Москва объявила, что перейдет на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в размере 40 млрд долларов в рублях, поскольку нынешнюю ситуацию с иностранной валютой искусственно создал Запад. А все свои обязательства Россия выполняет.