Июньские дожди, «просевший» турпоток и драма на море в Абхазии

В Абхазии набирает обороты летний туристический сезон, чего и не может не быть в конце июня. Другой вопрос – насколько интенсивно набирает?

Если судить по отдельным публикациям в российских СМИ, все идет для Абхазии успешно. Так, попалось на глаза сообщение одного из них – в городе Набережные Челны. «Сейчас у Сочи и Абхазии практически нет конкурентов. Спрос такой невероятный, что даже в июле найти хороший отель уже сложно. А в ближайшие даты практически невозможно улететь в Краснодарский край», – рассказала Chelny-biz.ru Екатерина Привалова, соучредитель компании Traveldiscounte. Это самые популярные направления среди горожан текущим летом. Спрос вызван закрытым авиасообщением с Крымом и Анапой, объясняют в турагентствах.

На прошлой неделе в одном из российских изданий появилась публикация под броским заголовком ««Мандарину негде упасть»: туристы жалуются на пробки на границе с Абхазией». В ней сообщалось, что на российско-абхазской границе образовались гигантские очереди из туристов. В среду в социальных сетях начали появляться видео с контрольно-пропускного пункта Псоу, где зафиксировано столпотворение из желающих перейти КПП. «Мандарину негде упасть», – так комментирует происходящее очевидец. По его словам, подобная ситуация на границе наблюдается уже несколько дней и, судя по всему, в ближайшее время никак не изменится. На кадрах видно, что в очередях стоят и те, кто въезжает в Абхазию на личных автомобилях, и автобусы с туристами. «Вроде говорили, что они что-то там облегчат, чтобы все желающие быстрее могли пройти границу. И вот опять та же толпа, как и обычно», – резюмирует один из читателей. Действительно, накануне первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ Казбек Тайсаев заявил, что для туристических автобусов планируется открыть дополнительный пункт проезда в Абхазию, который должен разгрузить действующие. Однако, по словам наблюдателей, когда данные меры в итоге будут реализованы – неизвестно. Очевидно, заключает российское издание, что о них стоило задуматься еще до начала турсезона.

Ну, вообще-то задумались давно. Еще 11 мая президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание по разработке комплекса мер, способствующих упрощению перехода госграницы россиянами ввиду предстоящего турсезона. После этого были и поездка абхазской делегации в Госдуму РФ, и первое заседание в режиме видеоконференции абхазско-российской рабочей группы, созданной по итогам заседания в комитете Госдумы. В ходе этой видеоконференции 20 июня представитель Минтранса России заверил абхазскую сторону, что в течение двух недель будет оборудован дополнительный пункт пропуска для автобусов. Ну что ж, будем надеяться и ждать, неделя осталась до обещанного срока…

Между тем в абхазском сегменте соцсетей в последние дни не раз появлялись посты, в которых утверждалось, что туристов пока мало и сезон грозит стать далеко не успешным. Что ж, одно другому совсем не противоречит: возникающие в пиковые часы пробки на границе и в целом не такой уж большой заезд туристов.

Вот какие данные привел на днях в одном из СМИ начальник информационного управления Минтуризма Абхазии Саид Аршба. В этом году Рицинский национальный реликтовый парк уже посетили 140 729 человек, за аналогичный период рекордного прошлого года таких было 186 912 человек. Еще больше отставание в цифрах посетивших Новоафонскую пещеру – соответственно, 76 тысяч человек и 130 тысяч. Саид Аршба сказал, что Минтуризма ожидало большего, но при этом пояснил:

«Туризм – эта такая отрасль, на которую влияет очень большое количество внешних факторов. В данном случае, глобальный мировой кризис, спецоперация на Украине послужили фактором, который немного снизил платежеспособность среднего туриста. Также это повлияло на то, что в первые месяцы чуть-чуть просел турпоток. В этом году сложилась тенденция на снижение глубины бронирования. То есть основная бронь происходит за неделю-две до въезда туристов в средства размещения. По нашим данным, на июль-август уже забронировано 80% номеров в отелях. Учитывая тенденцию, думаем, что будет под 100% через некоторое время. Хорошая загрузка в отелях повышенной комфортности. Туристы, которые раньше уезжали из России в страны Востока, Европу, Турцию, в свете последних событий переориентировались на курорты Краснодарского края и Абхазию. Одна из особенностей нынешнего курортного сезона – повышенный спрос на VIP-экскурсии: люди заказывают более комфортабельный транспорт, личного экскурсовода…»

Не могло не повлиять на «проседание» сезона и ухудшение погоды. Вообще-то среднестатистический июнь в Абхазии дождливее и прохладней июля и августа, когда наступает «высокий сезон». Нынче он выдался именно таким.

Мало того, побережье республики испытало чувствительные удары стихии. В ночь на 23 июня сильный ливень стал причиной подтоплений частных домовладений в райцентре Очамчыра. С подробностями «Эхо Кавказа» познакомил начальник пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Роман Лабия:

«Основные работы были именно в Очамчыре, потому что там уровень воды местами доходил до полуметра. Городские ливневки не справлялись с огромным потоком воды. Первый выезд спасателей ПСО «Очамчыра» на откачку воды зафиксирован в час ночи. Личный состав работал всю ночь, и была оказана помощь, откачали воду в 20 домовладениях. Основная часть – это были подтопления в центре города. Слава богу, никаких жертв не было, но был нанесен ущерб домовладениям. Мебель, аппаратура, стиральные машины, холодильники – много было испорчено».

В соцсетях демонстрировались также видео, где легковые машины с трудом передвигались по затопленным улицам близ Центрального рынка в Сухуме. На других видео были видны снятые с движущейся машины смерчи над морем.

Впрочем, в соседнем Сочи последствия разгула стихии оказались намного трагичней. Две семьи туристов из Ставропольского края, следуя транзитом на автомобилях, остановились на ночлег в необорудованном месте, в устье реки Чемитоквадже, прямо под эстакадой. Разлившаяся из-за проливного дождя река унесла их в море. Погибла женщина, одного пострадавшего удалось спасти в море, еще двое взрослых пассажиров и трое детей числятся пропавшими без вести. В их поисках задействованы катера и вертолеты.

Без жертв не обошлось на море и в Абхазии, причем, как говорит Роман Лабия, шторма тогда не было:

«В акватории города Гагры утонул россиянин, житель города Уфы Максим Беркли, 1982 года рождения. Ситуация была такая, что трое молодых людей купались в море. Одна из купавшихся, девушка, стала тонуть. Беркли бросился ей на помощь, однако и сам стал тонуть. Их увидели очевидцы с берега и кинулись спасать. Девушку вытащили живой, а вот Максима спасти не удалось. Мы еще раз обращаемся к нашим гражданам и гостям республики, чтобы они соблюдали все правила безопасного поведения на воде. Потому что ситуация сложная, и вот уже есть первый погибший нынче. В прошлом году, я напомню, в море погибло 20 человек.

– «В акватории Гагры» – а более точно можно сказать, в каком месте?

– Где-то в городской черте.

– В соцсетях встретился такой комментарий… хотя верить всему, что там пишут, тоже нельзя… что на самом деле они не купались, а делали селфи на фоне волн, и одной из волн их смыло…

– Нет, по той информации, которую мы получили, там не было штормовой погоды. Официальных данных у нас нет, но, скорее всего, может быть два варианта: или девушка плохо плавала, или он были в нетрезвом состоянии. Идет пока расследование этого инцидента. Но море было спокойное, и не так далеко от берега они заплыли».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия