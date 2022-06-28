В Грузии число выявленных случаев коронавируса выросло на 71%

Министерство обороны России спустя почти сутки признало, что ракетный удар по городу Кременчуг в Полтавской области Украины, в результате которого погибли мирные жители - посетители торгового центра - нанесли российские военные.

При этом в сводке российского Минобороны утверждается, что удар был нанесён "высокоточным оружием" по военному объекту - "ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин". Удар в сообщении дважды назван высокоточным, при этом утверждается, что "детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре". О жертвах среди мирных жителей в сообщении не говорится.

Кременчугский завод дорожных машин действительно находится неподалёку от торгового центра. Почему центр назван не функционировавшим - не ясно. По сообщениям властей и очевидцев, центр был открыт и работал в обычном режиме. По предварительным сообщениям, в момент удара там было более тысячи человек; впоследствии, однако, сообщалось, что многие посетители всё же успели покинуть центр до удара - из-за сигнала воздушной тревоги.

В результате ракетного удара торговый центр сгорел практически полностью. Продолжается разбор завалов. По состоянию на утро вторника, число погибших составляет 18 человек, 36 числятся пропавшими без вести, десятки ранены. Украинские власти называют удар по торговому центру терактом и военным преступлением. Лидеры стран Запада, входящих в "Группу семи" (G7), саммит которой проходят в Германии, осудили ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге. "Беспорядочные атаки гражданских целей являются военным преступлением. Президент России Владимир Путин и другие ответственные за это ужасающее преступление должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении G7. "Атака России на гражданских лиц в торговом центре ужасает. Мы солидарны с украинским народом", - написал в твиттере в ночь на вторник президент США Джо Байден.

Российские военные утверждают, что не наносят удары по гражданским объектам в Украине. Доказанные случаи подобных ударов они объясняют или провокациями, или тем, что объекты использовали украинские военные. Удар по Кременчугу - один из первых, когда Минобороны России, пусть косвенно, признало, что гражданский объект пострадал в результате российского удара.