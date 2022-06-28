«В стране непобежденного майнинга поднимать тарифы – это не по-человечески»

В Абхазии с 1 июля повысится почти в два раза тариф на электроэнергию. Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборы учета потребленной электроэнергии, будут платить 90 копеек за один киловатт/час. Физические лица, имеющие счетчики, будут платить 70 копеек за кВт/ч. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, платят ли они за свет и как отразится на их бюджете повышение тарифа?

– Платите ли вы за свет?

Аида Чачхалия, г. Ткуарчал: Да, я, конечно, плачу за свет. У меня никогда не бывает долгов. Плохо, конечно, что тарифы повысились, но я как платила, так и буду платить.

– Как отразится на вас повышение тарифа?

Аида Чачхалия: Если я сегодня плачу 270 рублей, то после повышения тарифов буду платить 500 рублей. Конечно, ударит по карману многих социально незащищенных граждан, но что делать, платить за свет надо. Считаю, что до повышения тарифов, наверное, все-таки надо было разобраться с должниками, которые десятилетиями не платят за электроэнергию. Я боюсь, что и в будущем те, кто добросовестно платили, будут платить, а те, кто не платили по тем или иным причинам, так и не будут платить.

Асида Кортуа: Так как я живу на съемном жилье, за свет приходится платить, так как это оговаривалось изначально, что за свет надо платить. Но, судя по тому, что у нас происходило за всю зиму, и сегодня, кстати, с 10 ч. утра до 16 ч. не будет света, за что мы вообще платим, я так не могу понять. Вся бытовая техника у нас зимой полетела, всю зиму 100-115 вольт было напряжение в сети, каждые три часа свет выключался. Бывало, и сутками без света сидели. После всего этого я бы не платила за свет, если бы имела такую возможность. Хотя, может быть, это неправильно, но из-за того, как нам дают свет, я бы точно не платила. Когда цены поднимутся, платить будут одни и те же лица, которые всегда платят за свет. Кто не платил, тем более не будут платить.

– Платите ли вы за свет?

Денис Соломко: Да, плачу, платил всегда.

– Как на вас отразится повышение тарифа?

Денис Соломко: Я буду стараться не платить. Это моя позиция, это мой, если хотите, протест, недовольство, потому что при всей этой ситуации непобежденного майнинга в стране поднимать тарифы для населения, мне кажется, что это не по-человечески. Это просчеты в управлении. Нет претензий к ребятам, которые сутками напролет ремонтируют сети, системы, но есть недовольство ко всем, кто имеет к этому отношение. Поэтому я буду всячески избегать, пытаться уменьшить или каким-то образом обойти все эти платежи. Пусть отвечают те, кто создал эту ситуацию, а не народ.

Нателла: Да, за свет я всегда платила и плачу.

– Как на вас отразится повышение тарифа?

Нателла: Повышение тарифа на мне существенно отразится. Я – пенсионерка. И платим за свет мы, пенсионеры. Учитывая, что нам пенсию никто не добавляет, никаких социальных программ не существует. Прежде чем повышать тарифы, нужно, наверное, добавить пенсию. Повышая тариф на электричество, повышается все, потому что хлеб пекут в электрических духовках, на продукты цены повысятся, на электрический транспорт, троллейбусы, цены повысятся.

Светлана Ханагуа: Да, я за свет плачу, я добросовестный гражданин страны. Конечно, отразится, потому что я сейчас на пенсии, пенсия - 10 тысяч рублей.

– Сколько вы приблизительно платите за свет в месяц?

Светлана Ханагуа: Летом – до 400 рублей, зимой – где-то 700-800 рублей, сейчас, когда тариф равен 40 коп.

Нана Абшилава: Каждый месяц я плачу по 1000 рублей за свет. Мы наблюдаем резкое повышение цен на топливо, на продукты питания, на медикаменты. Многие не могли платить даже по старым тарифам: малоимущие, люди с инвалидностью, одинокие старики, многодетные семьи. Зарплаты, пособия и пенсии на одном и том же уровне. Решение о повышение тарифа на электроэнергию нахожу абсолютно неадекватным, поэтому считаю, что необходимо пересмотреть все это, принять во внимание мнение людей. Или вообще отменить это все, потому что это ничего не изменит, люди не смогут платить.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия