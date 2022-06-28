Запад готов «пересидеть» Россию

Украина в центре внимания как завершившегося саммита «Большой семерки», так и открывающегося саммита НАТО. Лидеры крупнейших экономик и крупнейшего военного блока согласны в одном – Россию необходимо остановить в Украине, не считаясь с финансовыми потерями. Впрочем, в оптимистичном исходе военного противостояния для Киева уверены не все.

Противостоять России необходимо сегодня так же, как было необходимо противостоять нацистам во время Второй мировой войны, – британский премьер Борис Джонсон подытожил встречу лидеров «Большой семерки» в Германии, отметив, что, «хоть это стоило дорого, но в итоге привело к десятилетиям процветания и стабильности». А значит, в поддержке Украины очень важна «стратегическая выносливость».

Главу правительства Соединенного Королевства поддержали коллеги. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что давление Запада на Россию в виде санкций и других ограничений будет только усиливаться, а единственным способом для президента Путина выйти из этой ситуации останется только признание провала своих планов в отношении Украины:

«Мы будем и впредь увеличивать экономические и политические издержки этой войны для президента Путина и его режима. К сожалению, мы наблюдаем, что Россия продолжает войну с неизменной жестокостью. И конца этому пока не видно. Поэтому так важно, чтобы мы продолжали оказывать давление, чтобы конец войны стал возможным вообще, а Россия поймет наконец, что она не может навязать продиктованный ею мир. Без справедливой договоренности с Украиной все санкции останутся. Так что выход будет только в том случае, если Путин согласится с тем, что его план не увенчается успехом. И это то, что сейчас поставлено на карту. И это то, о чем сейчас идет речь».

Отреагировал канцлер и на ракетный удар по украинскому городу Кременчугу, в результате которого погибли мирные жители:

«Вчерашний ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге под Киевом, в результате которого многие погибли и получили ранения, является еще одним доказательством того, что Путин продолжает свою жестокую агрессию против мирного населения».

В Москве впервые косвенно подтвердили свою причастность к гибели мирных жителей. Правда, несмотря на многочисленные свидетельства, продолжают настаивать, что сгоревший торговый центр не функционировал. Линию российского Минобороны продолжил глава МИДа Сергей Лавров:

«Вчера все СМИ на Западе взорвались видеороликами из Кременчуга, где они показывали кадры горящего торгового центра, обвинив российских военных в том, что они бомбят гражданскую инфраструктуру. Министерство обороны России очень четко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло. Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. И в результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр».

При этом министр утверждает, что вина за все лежит на странах Запада, которые продолжают помогать Украине сопротивляться российским войскам:

«Мы уже комментировали неоднократно планы американцев и европейцев относительно накачивания Украины все новыми и новыми вооружениями. Эти планы осуществляются на фоне громогласных заявлений о недопустимости достижения мира на условиях Российской Федерации, о недопустимости начала мирных переговоров, пока Украина не добьется решающего перелома в боевых действиях. Ну, вы все это читаете, все это звучит ежедневно с экранов и в социальных сетях. Нам представляется подобная линия, которую Запад занял, абсолютно контрпродуктивной и вредной. Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт. Тем дольше продлится агония нацистского режима, который поддерживается западными столицами».

Впрочем, прислушиваться к гласу Лаврова на Западе явно не собираются. Наоборот, собирающиеся на саммит НАТО в Мадриде лидеры считают необходимым увеличить как собственное военное присутствие на восточном фланге альянса, так и максимально помочь Украине нанести России военное поражение. Об этом, в частности, заявил канадский премьер Джастин Трюдо:

«Если и когда президент Зеленский и украинцы решат, что пора вести переговоры или двигаться вперед к урегулированию, им нужно иметь возможность вести переговоры с позиции силы. Именно поэтому мы продолжаем оказывать гуманитарную, финансовую, а также значительную военную помощь, чтобы Украина могла продолжать противостоять незаконному российскому вторжению».

При этом в Белом доме, по данным американских СМИ, начали сомневаться в том, что Украина сможет вернуть себе все территории, утраченные за четыре месяца войны. Даже при наличии тяжелого вооружения, о котором она просит. По мнению некоторых неназванных советников президента Байдена, «Владимиру Зеленскому, вероятно, пора определить новые критерии победы Украины и признать, что его страна уменьшилась в размере».

По данным CNN, настрой американских чиновников изменился за последние несколько недель, когда украинские военные с тяжелыми потерями медленно отступали в Донбассе. Впрочем, источники также подчеркивают, что определенный пессимизм в американских политических кругах ни в коем случае не означает, что США будут каким-то образом склонять Украину к территориальным уступкам ради окончания войны.

К тому же многие западные военные эксперты предсказывают, что во второй половине этого года украинская армия сможет перейти в контрнаступление и отвоевать часть территорий. При условии, что Запад все же поставит Киеву требуемое им тяжелое вооружение.