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Российская активистка Инса Ландер смогла вылететь в Литву через Грузию
Российская активистка, блогер из Кабардино-Балкарии Инса Ландер (настоящее имя – Инса Огуз), которая две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, смогла вылететь в Литву через Грузию. Информацию она подтвердила корреспонденту «Эха Кавказа».
«Ситуация разрешилась. 27 июня Грузия дала мне пересечь сухопутные границы. 28 июня я прилетела в Литву», – сообщила Инса.
«Я приземлилась на территорию безопасной страны. Я свободна», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Грузия отказывала ей во въезде, несмотря на то, что Литва была готовы выдать россиянке визу.
Ландер преследуют в России по статье 205.1 Уголовного кодекса – «Содействие террористической деятельности». Дело связано с личной перепиской в соцсети «ВКонтакте», которую она вела в 2014 году. По мнению ФСБ РФ, она «вовлекала и вербовала в террористическую деятельность» своего знакомого Умара Дугужева. Инса сбежала из-под домашнего ареста и смогла пересечь КПП «Верхний Ларс» в России.
В МВД Грузии 16 июня заявили, что отказали россиянке во въезде в страну на основании закона «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». В ведомстве сказали, что Инса Огуз «предоставила заведомо ложные и противоречивые сведения о цели своего визита».
МВД со ссылкой на СМИ указало, что россиянка «обвиняется в совершении такого тяжкого международного преступления, как сотрудничество с террористической организацией».
«Согласно законодательству Грузии, вопрос о въезде иностранного гражданина на территорию Грузии должен соответствовать соответствующим требованиям пересечения границы. В случае, если лицо не соответствует критериям, установленным законодательством Грузии, и его/ее пребывание в Грузии создает угрозу государственной безопасности и/или общественному порядку страны, или если лицо преследуется за международные преступления, такие как терроризм, контрабанда наркотиков, торговля людьми – такому лицу может быть отказано во въезде в Грузию с учетом интересов государства», – было сказано в заявлении грузинского МВД.
- Инсу Ландер, которая в последние годы жила в Москве, задержали в Баксане, куда она приехала к родственникам, 9 декабря прошлого года и отвезли на допрос в УФСБ в Нальчике, а затем отправили под домашний арест. Неделю спустя ее внесли в список сторонников терроризма и экстремизма Росфинмониторинга.
- Инса Ландер ведет блог в Twitter. Она, в частности, занималась расследованием возможных злоупотреблений местного благотворительного фонда, возглавляемого высокопоставленным чиновником из Кабардино-Балкарии, и тех, кто вводил людей в заблуждение, вымогая донаты.
Другие новости дня
В России объявили в розыск Инсу Ландер, сбежавшую из страны через Грузию
Российская активистка, блогер из Кабардино-Балкарии Инса Ландер (настоящее имя – Инса Огуз), которая две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, а накануне смогла вылететь в Литву через Грузию, объявлена в розыск в России. Об этом сегодня сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на базу данных МВД России. Сообщается, что Инса Ландер внесена в РФ в список террористов и экстремистов.
«Огуз инса Солтан Хамидовна [известная как Инса Ландер], 23 января 1992 года рождения, разыскивается по статье УК», – пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
Отметим, что ранее Инса рассказала, что сбежала из-под домашнего ареста, но смогла официально пересечь КПП «Верхний Ларс» в России.
Ландер преследуют по статье 205.1 Уголовного кодекса – «Содействие террористической деятельности». Дело связано с личной перепиской в соцсети «ВКонтакте», которую она вела в 2014 году. По мнению ФСБ РФ, она «вовлекала и вербовала в террористическую деятельность» своего знакомого Умара Дугужева. СМИ и правозащитники считают дело политически мотивированным.
Грузия отказывала ей во въезде, несмотря на то, что Литва была готовы выдать россиянке визу. МВД Грузии со ссылкой на СМИ указало, что россиянка «обвиняется в совершении такого тяжкого международного преступления, как сотрудничество с террористической организацией».
- Инсу Ландер, которая в последние годы жила в Москве, задержали в Баксане, куда она приехала к родственникам, 9 декабря прошлого года и отвезли на допрос в УФСБ в Нальчике, а затем отправили под домашний арест. Неделю спустя ее внесли в список сторонников терроризма и экстремизма Росфинмониторинга.
- Инса Ландер ведет блог в Twitter. Она, в частности, занималась расследованием возможных злоупотреблений местного благотворительного фонда, возглавляемого высокопоставленным чиновником из Кабардино-Балкарии, и тех, кто вводил людей в заблуждение, вымогая донаты.
Гражданам Австрии отказали во въезде в Грузию – предположительно, из-за места рождения
Гражданин Австрии утверждает, что стал жертвой расового профилирования в Международном аэропорту Кутаиси.
Юсуфа (имя изменено) вместе с женой и семерыми детьми, младшему из которых восемь месяцев, не пропустили через государственную границу Грузии, несмотря на наличие австрийских паспортов.
В беседе с изданием SOVA мужчина рассказал, что пограничники стали задавать вопросы после того, как заметили, что местом рождения в паспортах родителей значится Махачкала.
«Когда я передал паспорта, сверху были паспорта детей. Детям поставили печати, получается детей пропустили. Когда дело дошло до паспорта жены, пограничник вдруг кого-то позвал. У детей местом рождения значится Вена, у нас с женой Махачкала. Это можно считать косвенным доказательством дискриминации по национальному признаку или, не знаю, по месту рождения», – поделился Юсуф.
Со слов Юсуфа, после этого пограничники стали требовать дополнительные документы.
«Они попросили бронь гостиницы и обратный билет. Их не было. В Тбилиси я должен был встретиться с братом, мы собирались определиться с датой возвращения позже. Плюс я не знал, останусь первую ночь в Кутаиси или поеду прямо в Тбилиси. Опять же ждал брата, который ехал из Дагестана, дорога, как вы знаете, была временно закрыта. Я не мог предположить, что это станет проблемой, из-за которой меня с семерыми детьми и женой не пустят в Грузию. Потом я уже предлагал забронировать гостиницу, купить билеты. Но это же не гарантия, многие так делают, бронируют все, потом отменяют. Пограничники, впрочем, слушать не стали, быстро нас проводили. Буквально через 15-20 минут с начала проверки паспортов мы уже летели обратно», – рассказал Юсуф изданию SOVA.
По его словам, проблемы, с которыми при въезде в Грузию сталкиваются выходцы из Северного Кавказа, общеизвестны, поэтому до поездки он прошел консультацию в посольстве Грузии в Вене.
«До поездки я на всякий случай обратился в посольство Грузии в Вене, поговорил с женщиной, которая представилась консулом. Я сказал, что лечу вместе с семьей, сказал, что существует такая проблема [отказ выходцам из Северного Кавказа в пересечении границы] и никто не понимает в чем ее причина, спросил, может не стоит лететь? Дети маленькие все-таки. Она ответила, что c гражданством страны-члена ЕС я могу въехать в Грузию без визы и находиться там год», – рассказывает он.
Официальное уведомление об отказе во въезде в страну включает в себя список из 14 возможных причин. Отказ во въезде Юсуфу был внесен в список «других случаев, предусмотренных законодательством Грузии», что является одним из самых распространенных обоснований, используемых в отношении людей, которых не пускают в страну.
Ранее сообщалось, что жители северокавказских республик России заявляют о трудностях в прохождении сухопутной границы с Грузией на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» – «Казбеги». По их свидетельствам, в Грузии существует негласное распоряжение о запрете на приезд уроженцев Чечни, Ингушетии и Дагестана.
Депутата югоосетинского парламента обвиняют в мошенничестве
31-летнего депутата парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Габатты обвиняют в мошенничестве. Его могут лишить неприкосновенности. Габатты – член фракции «Единая Осетия». Он председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению.
По информации Генпрокуратуры, 24 мая текущего года в ведомство обратился гражданин Илья Гучмазов, обвинив депутата в мошенничестве.
«В ходе проверки установлено, что 22 апреля 2022 года Габатты А. Х. договорился о покупке автомобиля марки Jeep Grand Cherokee 2014 года выпуска с Гучмазовым И.В. Войдя в доверие Гучмазова, Алан Габатты переубедил отдать ему автомобиль до передачи им денежных средств в размере 1 600 000 рублей 10 мая 2022 года, без права производства регистрационных действий с автомобилем. Согласившись с предложением Алана Габатты, Илья Гучмазов передал ему автомобиль», – говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве отметили, что Габатты «подделал доверенность от имени собственника на право распоряжения и пользования автомобилем», представил указанную доверенность в МВД, переоформил автомобиль на себя и перегнал его во Владикавказ, после чего продал. При этом выплачивать деньги Гучмазову он не намеревался, утверждают в прокуратуре.
В действиях депутата усмотрели признаки преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса России – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а также изготовление или оборот поддельных документов.
По информации Генпрокуратуры, теперь Верховный суд должен решить вопрос о наличии в действиях Габатты признаков преступлений. После этого материалы могут быть направлены в парламент для дачи согласия на лишение Габатты неприкосновенности.
Зеленский призвал ООН исключить РФ из Совбеза после атаки на Кременчуг
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН признать Россию террористическим государством и исключить ее из Совбеза ООН. Зеленский выступил на заседании по видеосвязи.
Украинский лидер обвинил Москву в терроризме в связи с пожаром и гибелью 20 человек в торговом центре в Кременчуге, в котором Киев обвиняет Россию.
Зеленский предложил ООН направить спецпредставителя или полномочную комиссию, чтобы установить случившегося в Кременчуге.
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские военные нанесли в Кременчуге удар по ангарам с западным оружием и боеприпасами, а не по торговому центру.
"Это оружие и боеприпасы были рассредоточены по складской территории для дальнейшей отправки группировке украинских войск в Донбассе, то есть для того, чтобы из этого оружия обстреливались жилые районы Донецка, Луганска и других городов. Удары российских вооруженных сил позволили это предотвратить", - сказал Полянский.
Удар по городу Кременчуг в Полтавской области Украины произошёл 27 июня. Спустя почти сутки Минобороны России признало, что атаку осуществили российские военные. Ведомство утверждает, что удар был нанесён по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин.
Удар в сообщении дважды назван высокоточным, при этом утверждается, что "детонация хранившихся боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре". Почему центр назван не работающим - не ясно. По сообщениям властей и очевидцев, магазины были открыты и работали в обычном режиме.
WSJ: в США задержан танкер с нефтепродуктами из России
Власти США остановили нефтяной танкер с российскими нефтепродуктами, который вышел из порта на Таманском полуострове в Чёрном море в начале июня и должен был прибыть в Новый Орлеан 3 июля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в греческой компании-владельце судна.
Танкер зафрахтован швейцарско-голландской компанией-нефтетрейдером Vitol. Он перевозил мазут и вакуумный газойль.
Власти США, по данным газеты, не позволили разгрузить танкер. Его проверяют сотрудники погранично-таможенной службы Соединённых Штатов.
В Vitol заявили, что компания работает чётко в соответствии с действующими законами с учётом санкций.
8 марта президент США Джо Байден подписал указ, который запрещает импорт энергоносителей из России. Минфин США установил срок завершения сделок по импорту в страну российских энергоресурсов до 22 апреля.
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Американский грузовой корабль впервые скорректировал орбиту МКС
Американский грузовой космический корабль Sygnus впервые выполнил операцию по коррекции высоты орбиты международной космической станции (МКС), сообщила производитель корабля корпорация Northrop Grumman.
Операция была осуществлена 27 июня. Состыкованный с МКС в феврале, Sygnus использовал свой основной двигатель для возвращения МКС на ее рабочую орбиту в приблизительно 400 километрах над поверхностью Земли. В течение месяца станция приближается на полтора километра к Земле, поэтому она нуждается в периодической коррекции высоты орбиты. С момента прекращения эксплуатации американских космических челноков Shuttle в 2011 году у США не было возможностей самостоятельно производить эту операцию. Для этого использовались российские космические грузовики Прогресс.
Sygnus начал доставку грузов на орбиту в 2016 году, но в этой роли он используется впервые. "Использование корабля Sygnus в этом качестве позволит поддерживать эксплуатацию МКС", - заявил вице-президент Northrop Grumman Стив Клайн. Соединенные Штаты объявили о намерении продолжать эксплуатировать международную космическую станцию до 2030 года в то время, как Россия может полностью покинуть МКС в 2024 году. В апреле нынешнего года американский космический пилотируемый корабль Space Crew Dragon впервые доставил астронавтов на международную космическую станцию. С использованием корабля Sygnus для коррекции орбиты МКС США получили возможность эксплуатировать станцию самостоятельно.
Siemens отвергла объяснение Москвы сокращения поставок газа в ФРГ
Значительное сокращение поставок российского газа в Германию произошло по политическим причинам, а не из-за невозвращения турбины для газопровода "Северный поток" из ремонта, как утверждает Москва. Об этом заявил исполнительный директор немецкой энергетической компании Siemens Energy Джо Кезер в интервью Süddeutsche Zeitung.
"Очень удобно втягивать [в конфликт] компанию, которая хорошо известна в России", — сказал Кезер, подчеркнув, что "даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа".
С 16 июня «Газпром» сократил объем поставок газа для "Северного потока" на 40 процентов — компания поставляет не более 67 млн куб. м газа в сутки.
В "Газпроме" объясняли сокращение поставок проблемами с турбинами для перекачки газа концерна Siemens, которые из-за санкций не могут забрать после ремонта с завода в Канаде. На этой же версии настаивали в Кремле, аявляя, что Россия остаётся ответственным поставщиком. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал это объяснение, назвав его предлогом.
На фоне этого правительство Германии повысило до второй, предпоследней степени чрезвычайный план по газу. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает, что в июле Россия может не возобновить поставки газа по "Северному потоку". По его словам, такой шаг грозит Германии троекратным увеличением счетов за газ и остановкой ряда отраслей промышленности. В этой связи он анонсировал дополнительные меры по экономии газа в Германии, назвав отношения с Россией по вопросу поставок "армрестлингом".
Власти Канады и Германии продолжают вести переговоры, чтобы найти способ отправить турбины в ФРГ.
Украина подала иск в ЕСПЧ, обвинив РФ в нападении на мирное население
Украина подала иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обвиняя Москву в военном вторжении и целенаправленных нападениях на гражданское население в нарушение международного права. Жалоба была принята 23 июня, а вчера вечером председатель ЕСПЧ Роберт Спано передал её судьям и проинформировал об этом Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе суда в Страсбурге.
В сообщении указывается, что этому делу предшествовали четыре других представления украинского государства и более восьми тысяч индивидуальных жалоб.
В иске говорится о массовых и серьезных нарушениях прав человека, совершенных Российской Федерацией в ходе военных действий на территории Украины. Киев обвиняет российские войска и другие вооруженные формирования, находящиеся под контролем России, в том, что были убиты, ранены, задержаны или пропали без вести тысячи гражданских лиц, разрушены сотни тысяч объектов собственности, миллионы человек вынуждены покинуть свои дома.
Украина обвиняет Россию в нарушении целого ряда прав, зафиксированных в Европейской конвенции по правам человека, в частности – права на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного обращения, права на свободу и безопасность, права на образование и свободу передвижения.
- 16 марта Россию исключили из Совета Европы за вторжение на территорию Украины. С 16 сентября Россия утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека .
- 11 июня президент России Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года.
- Глава международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев отметил, что законопроект нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Согласно документу, Россия обязана исполнять окончательные постановления ЕСПЧ по любому делу, в котором она выступает стороной.
Абхазский активист Джансух Адлейба прекратил акцию голодовки
Абхазский активист Джансух Адлейба, требующий снижения цен на топливо, прекратил акцию голодовки. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».
По словам Адлейба, представители абхазского президента Аслана Бжания пообещали решить вопрос снижения цен на топливо в течение двух недель.
Цены на все виды топлива, говорит Адлейба, должны быть понижены до уровня цен в Сочи и Адлере, до показателей годичной давности.
Ранее с Адлейба встретился президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания, а со вчерашнего дня топливные компании в Абхазии стали снижать цены на горючее на автозаправочных станциях.
Турция, Швеция и Финляндия пришли к соглашению по НАТО
Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде заключили соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс их присоединения к НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО будут согласованы союзниками в течение двух дней, заявила канцелярия президента Финляндии.
Канцелярия финского президента Саули Ниинистё также сообщила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО.
Канцелярия финского президента также подтвердила, что Хельсинки, Стокгольм и Анкара обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.
В администрации президента Турции отметили, что Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать Рабочую партию Курдистана и другие формирования, которые Анкара считает террористическими.
Обрушение жилого дома в Батуми: суд решает, кто виноват
Дело о страшной трагедии в Батуми - обрушении части жилого дома, слушается в Батумском суде.
В октябре прошлого года на улице 26 мая полностью обрушился подъезд многоэтажного дома, погибли девять человек, выжить удалось только одному. Еще несколько человек были спасены из-под завалов на улице. Следствие назвало причиной обрушения снос несущих конструкций на первом этаже.
Хозяин квартиры, 46-летний Заур Будагов, заявил на заседании во вторник, что ответственность за случившееся должен нести не он, а прораб, передает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Ajara TV.
Малхаз Гочадзе уже был допрошен в качестве свидетеля на предыдущем судебном заседании и отрицал, что имеет отношение к сносу конструкций. Прокуратура обвиняет в случившемся двух рабочих и собственника квартиры и поясняет, что именно собственник помещения был обязан соблюдать правила при проведении ремонтных работ, а на снос стен и перепланировку получить соответствующие разрешения.
Суд сегодня должен был заслушать еще одного обвиняемого, 60-летнего рабочего Хусейна Сурманидзе, но его не было в зале заседаний по состоянию здоровья. Следующее заседание назначено на 30 июня.
Рабочие отрицают, что сносили несущие конструкции.
На одном из заседаний ранее прокурор заявил, что, по данным следствия, рабочие, заметив движение стен, сначала пытались их укрепить, но затем покинули квартиру, не предупредив никого из жителей.
После обрушения дома следствие было возбуждено по двум статьям: «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», а также «повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор по делу об убийстве Шакарашвили
Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор об убийстве грузинского футболиста Георгия Шакарашвили. Прокуратура вновь представила доказательства, что к смерти Шакарашвили в июне 2020 года привели действия группы лиц, которые жестоко избили молодого человека, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Подающий надежды грузинский футболист Георгий Шакарашвили погиб после загородной вечеринки в Мцхета, где произошел конфликт между гостями. Его тело было обнаружено неподалеку от Тбилиси, в реке Арагви. Экспертиза установила, что перед смертью Шакарашвили был жестоко избит и еще живым сброшен в реку. Смерть наступила в результате асфиксии в воде.
В марте прошлого года Мцхетский районный суд признал пятерых подсудимых виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Трое были приговорены к 16 годам, еще двое несовершеннолетних, которым на момент вынесения приговора исполнилось 18 лет, получили по 10,5 лет лишения свободы.
На площадь Свободы в Сухуми пришел министр здравоохранения Эдуард Бутба
Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба пришел на площадь Свободы, где 17-й день в знак протеста против высоких цен на топливо проводит акцию голодовки общественный деятель Джансух Адлейба. В эти часы на площади находятся до сотни человек, которые поддерживают Адлейба и его требование к властям снизить цены на нефтепродукты, а также его просьбу к президенту прийти на площадь и ответить на вопросы, волнующие людей.
Министр здравоохранения поинтересовался самочувствием Адлейба и отметил, что если нужна помощь медиков, они всегда готовы ее оказать, сообщает информагентство «Апсныпресс».
«Если нужна помощь, мы ее окажем. Мне каждый день докладывают о состоянии здоровья Джансуха. Утром к нему приезжают медики скорой помощи. Они измеряют давление, содержание сахара в крови, проверяют сатурацию. Мы все знаем, обо всем информированы», – отметил Бутба.
Один из лидеров оппозиции, руководитель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, который также находится на площади, отметил, что уже есть результат и нужно продолжать акцию.
«Народ должен выходить, поддерживать, но голодовку нужно прекратить. Акция будет продолжена, люди будут выходить, так как они должны понимать, что сидя на диване, ничего не получится, что за них никто ничего не решит. То, что ты сделал, этим ты привлёк внимание к проблеме и произвел серьезные изменения, но убивать себя - это плохой результат для всей Абхазии, для каждого гражданина», - сказал он, обращаясь к Джансуху Адлейба.
- Утром с Джансухом Адлейба встретился абхазский президент Аслан Бжания. Он отметил, что вплотную занимается вопросом ценообразования на топливо. Бжания выразил обеспокоенность состоянием здоровья Джансуха Адлейба, поинтересовался, посещают ли голодающего врачи.
- Накануне абхазский парламент принял постановление «О мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты», призвав Кабмин обеспечить снижение цен на топливо до 7 июля.
Производитель Guinness и Johnnie Walker уходит из России
Крупнейший мировой производитель алкогольной продукции Diageo объявил о том, что уходит с российского рынка. Это следует из письма, направленного руководством компании сотрудникам и партнерам. В нем сообщается о «вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в России».
Diageo выпускает пиво Guinness, водку Smirnoff, виски Johnnie Walker, ром Captain Morgan, ликер Baileys и другие алкогольные напитки. В России компания поставляла алкоголь в 70 тысяч магазинов и 19 тысяч ресторанов и баров.
Представитель Diageo заявил в разговоре с «Коммерсантом», что процесс выхода с российского рынка займет примерно шесть месяцев. Компания собирается поддерживать сотрудников в России и предоставить им «расширенный пакет компенсационных выплат». По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», под сокращение могут попасть 299 сотрудников Diageo в России.
В начале марта компания сообщила, что временно приостановит импорт спиртных напитков в Россию. Это произошло через неделю после начала российского вторжения в Украину. После этого Diageo продавала имеющиеся в стране запасы алкогольной продукции.
Об уходе из России во вторник также объявил французский производитель шин Michelin. Компания передаст свой бизнес местному руководству, которое будет действовать как независимая структура.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Украина и Россия обменялись военнопленными в формате «17 на 15»
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило во вторник об обмене с Россией пленными. По утверждению ведомства, 16 украинских военнослужащих, из которых два офицера и 14 солдат, а также один гражданский, были обменены на пятнадцать российских военных.
Издание «Украинская правда» уточняет, что среди освобожденных украинцев есть морпехи и десантники, и что в плен они попали два месяца назад. Пятеро военных до обмена находились в российских больницах, еще пятеро тяжело ранены и нуждаются в срочном лечении.
Сам обмен проходил на границе Херсонской и Николаевской областей. Эта территория в данный момент находится под контролем российской армии.
В Минобороны России информацию об обмене пока не комментировали.
С начала вооруженного вторжения российских войск на территорию Украины прошло уже несколько раундов обмена пленными между воюющими сторонами. При этом по оценке большинства военных экспертов, в плену у российской стороны находится значительно больше украинских солдат, чем российских - в плену у стороны украинской. Официального подтверждения этой информации нет.
Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе покидают «Грузинскую мечту»
Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе покидают фракцию «Грузинская мечта», партию и парламентские должности. Об этом заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, сообщает Общественный вещатель Грузии.
«Причиной этого стал единственный несогласованный вопрос на сегодняшнем заседании большинства, который обсуждался партией накануне. В частности, по их мнению, дозирование информации в отношении политических тем в нашей стране, которую предоставляет наша команда, недостаточно, чтобы общество было в курсе дела и делало правильные выводы», - сказал Мдинарадзе.
Неделя прайда открылась в Тбилиси на фоне протестной акции
Неделя прайда открылась сегодня в Тбилиси на фоне немногочисленной протестной акции и при усиленных мерах безопасности.
Первое событие Недели – показ квир-фильма грузинского режиссера Элене Навериани провели в тбилисском клубе «Хиди». На мероприятии присутствовали ЛГБТ-активисты, правозащитники, аккредитованные в Грузии послы иностранных государств. Всем им приходилось добираться до места проведения через полицейские кордоны.
В паре сотне метров манифестацию устроили противники ЛГБТ – ультраправые, церковные прихожане и радикальные гомофобы. Они держали транспаранты с надписями «ЛГБТ-дипломаты уберите свои грязные руки от наших детей» и «Все постыдные ЛГБТ-послы должны убраться из Грузии». Митинг прошел без каких-либо инцидентов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В рамках «Недели достоинства» 30 июня запланирована региональная ЛГБТК-конференция. В Тбилиси приедут активисты из Украины, Армении, Азербайджана, Молдовы, Беларуси и Турции, чтобы поделиться своим опытом и обсудить вызовы.
Третье и последнее событие Недели – музыкальный фестиваль, пройдет 2 июля. Организаторы рассчитывают принять до 2 тысяч гостей.
Все мероприятия проводятся на частной территории, время и место их проведения не афишируется заранее. Организаторы из Tbilisi Pride ранее сообщили, что вынуждены отказаться от центрального события Недели – «Марша достоинства», из-за отсутствия гарантий безопасности.
МВД Грузии обещало обеспечить безопасность всех участников ЛГБТ-недели. Одновременно ведомство начало расследование из-за призывов к срыву «Недели достоинства» и угроз, поступавших в адрес ЛГБТ-активистов. В рамках дела накануне были опрошены лидеры ультраконсервативной, националистической и пророссийской платформы «Альт-Инфо» Кока Моргошия, Зурам Махарадзе и Шоту Мартыненко.
- В Грузии организаторы мероприятий в защиту прав ЛГБТ ежегодно сталкиваются с агрессией со стороны радикалов. 5 июля 2021 года противники проведения «Марша достоинства» устроили беспорядки в центре Тбилиси. Они разгромили офис Tbilisi Pride и их партнеров, а затем начали преследовать журналистов. Тогда от действий гомофобов пострадали более 50 представителей СМИ.
Болгария высылает 70 российских дипломатов и техперсонал мисии РФ
Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства России. Об этом агентству ТАСС сообщили в российской дипмиссии.
Также Болгария высылает советника-посланника РФ Воскресенского, генконсулов в Варне и Русе, директора культурно-информационного центра. Из генерального консульства России в городе Русе в Болгарии будут высланы все дипломаты и техперсонал.
Посольство уточнило, что генконсульство в Варне из-за высылки дипломатов практически осталось без сотрудников.
По словам болгарского премьера Кирила Петкова, сотрудники посольства были уличены в шпионаже. «Наши службы определили их как людей, во многом связанных с российскими спецслужбами и действовавших вопреки интересам нашей страны», – сказал Петков в эфире Болгарского национального телевидения.
Петков уточнил, что высылка дипломатов - это не агрессия в отношении обычных граждан России.
Источник ТАСС в российском МИДе сообщил, что Россия даст ответ на высылку сотрудников своей дипмиссии.
22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству страны во главе с Петковым. После этого премьер заявил, что в вотуме недоверия его правительству надо винить нескольких политических деятелей, среди которых посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
Петков возглавил правительство всего полгода назад и занимал активную проевропейскую и проевроатлантическую позицию. После начала военного вторжения России на территорию Украины Петков, невзирая на многолетние исторические связи Болгарии с СССР и позже Россией, полностью поддержал позицию Евросоюза и НАТО.
США ввели санкции против Банка Москвы и Тины Канделаки
Министерство финансов США объявило о новых санкциях против России. Они касаются десятков человек и компаний, в том числе Банка Москвы, Объединенной авиастроительной корпорации, «Ростеха», «КамАЗа», «Туполева» и других оборонных предприятий.
Кроме того, под ограничения попала популярная телеведущая Тина Канделаки, экс-министр обороны Анатолий Сердюков и члены его семьи.
Всего в списке 45 компаний и 29 физических лиц.
США также вводят запрет на импорт золота из России. Об этом американский президент Джо Байден договорился со своими коллегами из стран «Группы семи» на встрече в Баварии. Ожидается, что вскоре такую же меру должны принять Великобритания, Япония и Канада.
Пойдут ли на такой шаг Европейские страны – Франция, Германия и Италия – пока неизвестно. На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что ЕС готов рассмотреть возможность эмбарго на импорт российского золота. Запрет коснется новых партий и не затронет уже приобретенный металл.
Байден отмечал, что золото важная статья российского экспорта, которая приносит России «десятки миллиардов долларов». Британские власти уточняли, что ценность золота для российской элиты за последние месяцы выросла в разы. Бизнесмены якобы начали покупать слитки, пытаясь сохранить свои капиталы в условиях западных санкций.
Посол США в Грузии: Ради членства в ЕС необходимо объединиться
Правительство Грузии должно сотрудничать с оппозицией и неправительственным сектором для того, чтобы выполнить условия предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС, считает посол США в Грузии Келли Дегнан.
«Это четкий путь для получения Грузией статуса кандидата ЕС, яснее не скажешь… Это момент, когда правительство и общественность должны объединиться ради членства в ЕС. Надеюсь, мы увидим это в ближайшие месяцы», - цитирует Дегнан агентство «Новости-Грузия».
Она также указала, что ни одна из реформ, которые предстоит осуществить Грузии «не нова» - страна работала над ними и раньше, но сейчас необходим «больший прогресс».
23 июня лидеры стран ЕС приняли решение признать европейскую перспективу Грузии и присвоить ей статус кандидата сразу же после выполнения определенных приоритетов. Все они сформулированы в рекомендациях Ерокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы и так далее. Первую оценку выполнения условий Еврокомиссия должна провести уже в конце 2022 года.
- В Грузии проходят масштабные протестные акции с требованием отставки кабинета Ираклия Гарибашвили и формирования технического правительства, которое займется проведением реформ.
В «Грузинской мечте» исключают формирование технического правительства
В правящей партии «Грузинская мечта» не поддерживают инициативу о формировании технического правительства, озвученную организаторами масштабных проевропейских митингов в Тбилиси.
Движение «Домой, в Европу» считает, что временному кабмину необходимо поручить реформы, от выполнения которых зависит, предоставят ли стране статус кандидата на вступление в ЕС. Одновременно протестующие предъявили ультиматум, потребовав от премьера Грузии Ираклия Гарибашвили уйти в отставку до 3 июля, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Неконстиционно, незаконно, абсурдно», - так прокомментировал требования демонстрантов мэр Тбилиси Каха Каладзе. «Это абсолютная глупость, нет смысла им лезть в политику», - добавил он.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили охарактеризовал требования о формировании технического правительства, как «очередное желание захватить власть в обход демократии и демократических процедур».
«Ничего не меняется, к сожалению, ряд политических групп вернулись к поствыборной ситуации 2020 года. Мы видим те же лица, с теми же призывами. Понятно, что есть политические группы, какие-то неправительственные организации, которые не хотят, чтобы «Грузинская мечта» была у власти, но демократия так не работает», - сказал Папуашвили.
Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе вообще сравнил нынешние события с военным переворотом, произошедшим в Грузии в 1992 году.
«Такие вещи: техническое правительство, правительство национального согласия и так далее, как правило, происходят после государственного переворота хунтой, и здесь они проявляют свое намерение… Теперь сделать то же самое хотят Макарашвили, Гигаури и Ломджария», - заявил Ираклий Кобахидзе.
Противники создания технического правительства нашлись и в рядах оппозиции. Лидер партии «Граждане», депутат парламента Грузии Алеко Элисашвили считает, что протестующие напрасно тратят «столько сил уйдет на решение нерешаемого вопроса». Он считает, что все усилия организаторов протестов, оппозиции и «Грузинской мечты» должны быть направлены на проведении реформ. В партии «Гирчи», которую власти относят к «конструктивной оппозиции», также считают невозможным, что техническое правительство сможет выполнить все условия предоставления статуса кандидата.
- Еврокомиссия рекомендовала присвоить Грузия статус кандидата только после выполнения ряда условий. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы и так далее. Первую оценку выполнения условий Еврокомиссия должна провести уже в конце 2022 года.
В грузинской столице открывается неделя «Тбилиси прайда»
В столице Грузии открывается неделя «Тбилиси прайда». Первое мероприятие – показ нового грузинского фильма о борьбе с гомофобией.
У клуба Khidi, где начинается мероприятие, проходит акция ультранационалистов, представителей прокремлевских организаций и духовных лиц, сообщает грузинская служба Радио Свобода. На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
В этом году организаторы приняли решение не проводить «Марш достоинства», а все запланированные мероприятия должны пройти на частной территории. В МВД Грузии пообещали обеспечить безопасность на мероприятиях «Тбилиси прайда».
По делу о похищении Ирины Дочия и убийству Дмитрия Озган вынесен новый приговор
Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия огласила обвинительный приговор по делу о похищении секретаря политсовета партии «Единая Абхазия» Ирины Дочия и убийству одного из её похитителей – Дмитрия Озган. Об этом сообщается на сайте Верховного суда.
В октябре 2020 года приговор по резонансному делу был отменен. Согласно новому решению, судебная коллегия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Оксаны Пилия и Мадины Лоуга признала виновными:
- Алхаса Дзидзария – в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, угрозы применения насилия, из корыстных побуждений), пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство, то есть требование чужого имущества в особо крупном размере), пунктом «ж» части 2 статьи 99 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), по двум эпизодам части 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Абхазии и приговорила к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;
- Геннадия Блаб – в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, угрозы применения насилия, из корыстных побуждений), пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство, то есть требование чужого имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса Абхазии и приговорила к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима;
- Вардена Чантурия – в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, угрозы применения насилия, из корыстных побуждений), пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство, то есть требование чужого имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса Абхазии и приговорила к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;
- Джумбера Авидзба – в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 120 (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением) и частью 2 статьи 223 (незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств) Уголовного кодекса Абхазии и назначила наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом. Д. Авидзба от назначенного наказания освобожден в связи с фактическим отбытием за время содержания под стражей.
Суд также установил вину Астамура Дзидзария в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «ж» части 2 статьи 99 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), по части 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Абхазии и прекратил производство по делу по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью Астамура Дзидзария, убитого 04 февраля 2020 года в СИЗО МВД в поселке Дранда.
Новый приговор был вынесен при особом мнении судьи Мадины Логуа, которая выступала за назначение более строгого наказания, а именно Геннадию Блаб – 12 лет лишения свободы, Алхасу Дзидзария – 16 лет, а Вардену Чантурия – 11 лет.
По данному уголовному делу 25 февраля 2020 года судьей абхазского Верховного суда Мимозой Цушба также был вынесен обвинительный приговор в отношении всех фигурантов дела, однако судом кассационной инстанции 27 октября 2020 года указанный обвинительный приговор был отменен «ввиду допущенных судом существенных нарушений уголовно-процессуального закона». Дело было направлено на новое судебное разбирательство.
Новый приговор в течение 15 рабочих дней может быть обжалован сторонами в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда.
В Херсоне задержан мэр города Игорь Колыхаев
В оккупированном российскими войсками Херсоне задержан мэр этого города - Игорь Колыхаев. Об этом сообщила его советница Галина Ляшевская.
По её словам, Колыхаева утром во вторник задержали сотрудники Росгвардии и, возможно, ФСБ. В его офисе также был проведён обыск. По мнению Ляшевской, мэр мог быть задержан за отказ сотрудничать с оккупационными властями.
Сообщение о задержании мэра подтвердил также глава администрации Херсонской области Геннадий Лагута. Другие подробности не известны.
После того, как в начале марта российские войска оккупировали Херсон, Колыхаев остался в городе. Какое-то время он продолжал руководить местной администрацией, которая обеспечивала жизнедеятельность города, однако отказался сотрудничать с российскими военными. В конце апреля российскими властями были назначены так называемые главы военно-гражданских администраций Херсонской области и Херсона, а действующего мэра лишили каких-либо рычагов управления.
Также во вторник стало известно о задержании начальника одного из управлений Энергодара Запорожской области, который также занят российскими войсками.
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