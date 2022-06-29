Алан Гаглоев призвал довести дело Инала Джабиева «до логического законного конца»

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев на встрече с и.о. генерального прокурора Сергеем Битиевым поинтересовался ходом процесса по делу о смерти Инала Джабиева. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского президента.

Битиев рассказал, что уголовное дело находится на рассмотрении в судебных органах Южной Осетии.

«Должен был состояться процесс, но в связи с тем, что Транскавказская автомагистраль закрыта, адвокат не смог приехать. Процесс отложен до четверга», – сказал Битиев.

По словам и.о. генерального прокурора, ситуация находится под его личным контролем.

Гаглоев, в свою очередь, подчеркнул, что все виновные в смерти Джабиева должны понести «соответствующее наказание в рамках закона».

«Мы должны довести это дело до логического законного конца», – сказал Алан Гаглоев.

На встрече Гаглоев также заслушал доклад об итогах проверок законности и обоснованности выдачи югоосетинских паспортов; законности и обоснованности присвоения югоосетинским гражданам специальных и воинских званий; законности и обоснованности награждения югоосетинских граждан и иностранных граждан боевым огнестрельным оружием; законности и обоснованности списания автомашин, находившихся на балансе государственных органов за период с 1 января по 24 мая 2022 года.