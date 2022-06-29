«Грузинская мечта» теряет трех депутатов

Три депутата, покинувшие ряды «Грузинской мечты», заявляют, что переходят в более активное политическое поле. За пределами правящей партии они смогут доносить до общества больше информации о политических фактах и событиях, заверяют отколовшиеся. Оппоненты правящей партии тем временем в благие намерения троицы верить отказываются.

Объяснить свой уход из правящей партии троица отколовшихся от «Грузинской мечты» депутатов решила в письменной форме. В общем заявлении Дмитрия Хундадзе, Созара Субари и Михаила Кавелашвили, опубликованном на сайте парламента Грузии, говорится, что уже в качестве независимых депутатов они планируют предоставлять общественности информацию о событиях, происходящих за кулисами грузинской политики. Главная их цель – предотвратить сценарий, который может привести Грузию к беспорядкам, войне и российской военной оккупации. В отличие от остальных членов команды троица посчитала, что сейчас не время проявлять сдержанность в вопросе предоставления обществу информации касательно политических процессов:

«Существуют большие силы, которые желают революции в Грузии, чтобы изменить избранное народом правительство и заменить его людьми, которые несут прямую ответственность за многочисленные преступления, совершенные в 2004-2012 годах. С этой целью была проведена встреча «Национального движения», его СМИ и НПО-сателлитов, из США приехал известный специалист по революциям Питер Аккерман. С этой целью также была поднята тема статуса кандидата в члены ЕС… Единственное, для чего было необходимо поднимать эту тему, – это обострить политический фон и искусственно создать революционный настрой… Когда 300 депутатов Европарламента подписывают абсурдную резолюцию, общая картина и цель ясны как день. Никто не предоставит статус кандидата Грузии и по прошествии шести месяцев, если до этого страна не включится в войну или не введет санкции против России, что также является прямым путем к войне… Факт, что Грузия им (оппозиции) нужна только для войны… И они прекрасно понимают, что ни Ираклий Гарибашвили не пожертвует страной и народом ради роковой войны, ни Бидзина Иванишвили не попросит его об этом», – говорится в заявлении трех депутатов.

Сразу после объявленного ими ухода ряд СМИ и оппозиция выдвинули три предположения о принятом депутатами решении:

первое – они будут противостоять «Грузинской мечте» и займут более лояльную позицию в отношении Евросоюза;

второе – продолжат продвигать интересы партии уже в качестве независимых кандидатов;

третье – займут еще более жесткую позицию в отношении Запада.

Последняя версия оказалась верной, говорит депутат от «Национального движения» Роман Гоциридзе:

«В «Грузинской мечте» выделилась еще более антизападная часть (команды). Сейчас будут нападать на европейских политиков и осуществлять более радикальные шаги. Они будут открывать занавес, тот занавес, который не посмел приоткрыть Гарибашвили. В общем, займутся делом Гарибашвили. Можно сказать, что ястребы отделились от ворон. Эта команда будет озвучивать в парламенте то, что думает Бидзина Иванишвили».

Сами новоиспеченные оппозиционеры продолжают повторять, что с бывшими однопартийцами они разошлись лишь по одному вопросу. В разговоре со СМИ Дмитрий Хундадзе заявил:

«У нас нет никакого конфликта с «Грузинской мечтой» или каким-то отдельным лидером партии. Мы согласны с ними во всех вопросах, не согласны только в одном – в какой дозе должна подаваться информация обществу. Сегодня народ не полностью проинформирован о самом актуальном на сегодняшний день вопросе, касающемся будущего общества и страны. Мы покидаем «Грузинскую мечту», но не политику, напротив, я считаю, что мы переходим в более активное политическое поле».

Некоторым представителям партии власти сегодня пришлось оправдываться перед СМИ, заверяя, что «Грузинская мечта» не утаивает от общества ничего важного. Один из них, Ираклий Заркуа, сказал:

«Вчера все большинство пыталось переубедить их, в том числе и я. Я в правящей партии, и меня ничто не сдерживает, когда есть что сказать, я выхожу и говорю, думаете, я стесняться буду? Я люблю свою страну и буду до конца защищать ее интересы».

Оппоненты властей в попытке расшифровать истинные намерения троицы напоминают, что «отколовшиеся» до сих пор строго придерживались партийной дисциплины «Грузинской мечты». В принципе, в своих последних заявлениях они недалеко ушли от нее, говорит депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Создалась своеобразная парламентская группа «Альт-инфо». Для того чтобы начать открытую антизападную кампанию, «Грузинской мечте» потребовалось выделить специальную информационную диверсионную группу, которая будет заниматься этим, не возлагая ответственность на власть, но выполнять задачи «Грузинской мечты». Никакого особого расхождения с «Грузинской мечтой» у этих людей нет».

Опровергнуть решил Михаил Сарджвеладзе:

«Нападки оппонентов, заявляющих, что это шаг, осуществленный «Грузинской мечтой» с деструктивными мотивами, естественно, абсолютно беспочвенны. Если бы было такое желание, то не существовало бы расхождений во мнении и эти три человека не приняли бы это решение. Поэтому это не задуманный заранее «Грузинской мечтой» шаг».

Эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе задается вопросом, почему на это дал разрешение Бидзина Иванишвили? Без его согласия их уход бы не состоялся, считает политолог:

«Вполне возможно, что они позже попытаются сформировать с кем-то определенную группу, политическую силу в парламенте, но опять-таки все будет решать Иванишвили. Это может быть определенным ответом: мы, конечно, не выполним 12 пунктов соглашения, но вот вам вполне демократическая процедура: правительство ушло в отставку и формируется новая коалиция. Хотели коалиционное правительство – получите! То есть, возможно, Иванишвили создаст какую-то новую конфигурацию, чтобы успокоить западных партнеров, чтобы сказать: да, вы не дали нам статус кандидата, но мы в стране, где все прилично, у нас демократия, даже не однопартийное правление, а коалиция».

Кстати Хундадзе, Субари и Кавелашвили оставались членами «Грузинской мечты» с момента ее основания. В последнее время они возглавляли три парламентских комитета: по вопросам здравоохранения и социальной защиты, по региональной политике и самоуправлению и по делам спорта и молодежи. Работу в парламенте они продолжат в статусе независимых депутатов.