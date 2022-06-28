В Абхазии началось снижение цен на топливо, но медленное

Вчера уже после окончания рабочего дня топливная компания ООО «АЗиД» опубликовала на своем сайте и разослала в различные организации комментарий, связанный с поэтапным снижением в розничном сегменте цен на ГСМ.

Эта компания заняла в прошлом году второе место среди всех топливных компаний республики по объему завезенных в нее нефтепродуктов – 24,29%, то есть почти четверть. В комментарии оператора, в частности, говорится:

«В апреле текущего года в сети АЗС ООО «АЗиД» в соответствии с установленным порядком на основании закупочных цен с учетом сопутствующих затрат были установлены следующие цены за литр: бензин марки АИ-92 – 56 руб., дизельное топливо – 65 руб., бензин марки АИ-95 – 65 руб. В связи с изменением закупочных цен в сторону снижения по бензину марки АИ-95, с мая в сети АЗС «АЗиД» производилось поэтапное снижение цен, и на текущий момент цена на данный вид топлива составляет 59 руб., произошло снижение на 6 руб. В отношении бензина марки АИ-92 также производится снижение, цена на текущий момент в розничной сети АЗС «АЗиД» составляет 53,50 руб. В связи с тем, что 24.06.2022 г. получены контракты на следующую поставку по более низкой цене, появилась возможность произвести данное снижение. ООО «АЗиД», как один из крупных импортеров топлива, в целях обеспечения наличия в РА необходимого объема, с учетом увеличения сроков поставок, в особенности в летний сезон, произвело закуп топлива, в том числе и для стратегического запаса. Сокращение объемов запасов неминуемо приведет к дефициту топлива со всеми вытекающими проблемами. Опыт прошлого сезона этому наглядный пример. К сожалению, в отношении цен на дизельное топливо ситуация остается негативной. Закупочные цены на дизельное топливо не снижаются… На текущий момент в данной отрасли существует конкуренция, на рынке представлены компании с собственной сетью АЗС, цены на которых отличаются друг от друга. Отличаются объемы рынка, занимаемые компаниями, и вытекающие из этого вопросы логистики».

Но еще до этого в соцсетях появились выложенные снимки с новыми ценами на АЗС и множество комментариев к ним. Кое-кто даже засомневался: «Это прикол?»; «А какая это заправка? Вывеска странная!»; «Причем здесь вывеска? Увидела, сфотографировала цену и поделилась!»

Другие усомнились в качестве подешевевшего бензина, и им ответили: «Теперь кое-кого качество бензина настораживает, если снизили...»

Большинство же комментаторов проявляли недовольство:

«Пока мало снизили – два с половиной рубля ничего не меняют. Должны на десять рублей уменьшить»;

«Еще надо снизить. В Москве – 47 рублей»;

«Все возможно при желании, но у наших чиновников аппетит слишком хороший»;

«А какое отношение имеют чиновники к «АЗиДу»? У этой частной компании есть хозяин, но он не чиновник»;

«Ага, цены подняли, карманы набили, теперь можно и типа снизить чуток»;

«Ведь объясняли же: ситуация на топливном рынке в России сразу после 24 февраля была абсолютно непредсказуемой, наши бросились закупать объемы по максимуму, потому что боялись: скоро цены взлетят вообще до ста рублей за литр. А сейчас им надо продать закупленное. «АЗиД» начал снижать розничные цены, выводя их из суммы с еще даже не завезенным топливом»;

«Ой, да не верю я никому. Дурить свой народ вы мастера... Желаю вам жить как простой народ, считать гроши и жить от зарплаты до зарплаты!»

Потом появились и снимки, свидетельствующие о незначительном снижении цен и некоторыми другими топливными компаниями.

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с абхазским блогером и общественно-политическим деятелем Тенгизом Джопуа, и вот как он прокомментировал происходящее в республике с топливом:

«Я думаю, что основная причина возникновения данной проблемы заключается в том, что государство фактически не регулирует рынок топлива. Эффективных методов экономического воздействия на ситуацию, кроме административных, у них нет. Что касается закупок компаниями топлива, то они не должны были закупать его в таком большом объеме в условиях, когда цены постоянно меняются. Это был необдуманный шаг. Теперь что, мы все должны нести ответственность за их необдуманные действия? Большая часть населения у нас… его доходы – это майнинг, а биткоин сейчас серьезно упал в цене. Количество туристов оказалось не таким значительным, как ожидали. А бензин – это существенная статья расхода в каждом домохозяйстве».

Тенгиз Джопуа отметил также, что созданию критической ситуации способствовало отсутствие реальной конкуренции, так называемый картельный сговор:

«Конечно, это присутствует. Количество участников топливного рынка у нас небольшое, емкость рынка маленькая, он жестко поделен. И такая у них существует корпоративная этика. Один не снижает цену, пока общая ситуация не изменилась».

Как известно, общественный активист Джансух Адлейба, продолжающий голодовку на сухумской площади Свободы, требует не просто снижения цен на горючее, а снижения до уровня годичной давности, после чего они повышались не раз. Но насколько реально такое снижение, если исходить из законов экономики? Джопуа говорит:

«В существующих условиях оно нереально. Хотя государство могло бы каким-то образом частично компенсировать топливным компаниям их расходы, например, освободить от некоторых видов налогов».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия