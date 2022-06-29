Судьбу парка в Агудзере обсудят в абхазском парламенте

Жители поселка Агудзера в Гулрыпшском районе Абхазии выступили против застройки части старейшего в Абхазии парка, высаженного еще в 1904 году известным абхазским меценатом Николаем Смецким и отнесенного к памятникам культурного наследия. Инициативная группа граждан обратилась к президенту, в парламент и в Генеральную прокуратуру с требованием остановить строительство и сохранить исторический парк. На их обращение отреагировал только парламент. Депутаты Вианор Бебия и Тимур Бейя встретились с жителями поселка и с представителями Сухумского физико-технического института, на балансе которого находится данный участок. Вместе они выехали на место, осмотрели его и пообещали вынести вопрос на рассмотрение парламента. Об этом рассказала «Эху Кавказа» представитель инициативной группы, житель поселка Агудзера Елена Астапенко.

– Лена, расскажите, пожалуйста, кто участвовал в этой встрече, кто был с вашей стороны? С какой повесткой вы пошли в парламент?

Застройщики претендуют на большую часть этой береговой линии, нам остается буквально меньше ста метров, поэтому мы против застройки в парке

– С нашей страны пошли жители поселка Агудзера, это гражданская инициатива, нас человек 15, и с нами были представители СФТИ (Сухумского физико-технического института). Они принесли документы на данный участок земли и на весь парк, подтверждающие, что эта территория до сих пор числится на балансе СФТИ и никому не передавалась. Депутаты ознакомились с документами, выслушали нашу сторону. Мы пошли с тем, что мы против того, чтобы наша береговая линия куда-то продавалась, передавалась или переходила в частную собственность. У нас очень маленький пляж, это всего метров 250 вдоль берега моря, и застройщики претендуют именно на большую часть этой береговой линии, нам остается буквально меньше ста метров, поэтому мы против застройки в парке, который выходит прямо к пляжу.

– Как отреагировали депутаты на ваш приход в парламент?

– Они нас ждали, поскольку сами назначили нам время для посещения, в которое будет рассматриваться наш вопрос. Выслушав нашу позицию, ознакомившись с документами, которые привезли представители СФТИ, они, так как никогда не были в Агудзере и не совсем представляли себе, о каком участке идет речь, сами предложили поехать в Агудзеру и посмотреть, что же собой представляет данный участок.

– Что вы там увидели? Какая была реакция депутатов на увиденное?

На этом участке, являющимся частью парка, который высадил еще Николай Смецкой, строить что-либо нельзя

– Мы поехали все вместе, конечно. Они увидели, что часть участка, на который претендует застройщик, уже раскопана, и там в некоторых местах уже болото начало образовываться. Они увидели, что на данном участке вопреки утверждениям никогда не было капитальных построек, никогда не было фундамента, поэтому на этом участке, являющимся частью парка, который высадил еще Николай Смецкой, строить что-либо нельзя. То есть они выразили свое мнение очень четко, они сказали, что сами против того, чтобы тут что-то строилось.

– Что предложили вам депутаты? Что они могут сделать для того, чтобы вам помочь, чтобы эта застройка не продолжалась и была остановлена?

– Они ознакомились с документами с нашей стороны, увидели, что, действительно, по документам земля принадлежит СФТИ, далее они этот вопрос собираются вынести уже на слушание парламента в полном составе и рассмотреть.

– Ясно. Скажите, пожалуйста, Лена, что дальше? Какие ваши действия, что ваша инициативная группа ждет от этой встречи с депутатами? И что вы намерены делать еще?

Если решение будет каким-то образом нас не устраивать, мы будем подавать в суд

– На данный момент мы ждем рассмотрения нашего вопроса в правовом русле, то есть, чтобы в парламенте он был рассмотрен, ждем положительного, естественно, ответа, потому что мы категорически против того, чтобы там что-то строилось вообще. Мы ждем, чтобы они рассмотрели документы с той стороны, если они есть, с нашей стороны и приняли адекватное решение. Если решение будет каким-то образом нас не устраивать, то есть, если там все-таки скажут, что у покупателя есть документы, по которым можно строить что-то, мы будем подавать в суд, потому что мы все равно против застройки.

– Насколько я знаю, ваша инициативная группа обратилась еще и в прокуратуру. Расскажите, пожалуйста, чего вы просите у прокуратуры?

Мы против застройки, против того, чтобы парк передавался в собственность, в аренду под строительство и против какого-то отчуждения этой земли

– Мы составили три одинаковых письма на имя президента, в парламент и в прокуратуру. Там говорится о том, что мы, жители поселка Агудзера, против застройки, против того, чтобы парк передавался в собственность, в аренду под строительство и против какого-то отчуждения этой земли, чтобы данная территория оставалась собственностью народа, была достоянием народа. Пока из прокуратуры никакого ответа не было, отреагировал только парламент, пригласил нас на встречу, и вот мы встретились.

– Скажите, сколько человек подписали вашу петицию в защиту парка от застройки?

– Насколько я помню последнюю цифру, которую видела, петицию в интернете подписали примерно 1700 человек, но кроме этого мы еще и живых подписей собрали всего за один день порядка 1500. Если потребуется, соберем больше.

– Значит, жители поселка настроены однозначно, да?

– Да, жители поселка против того, чтобы с парком поступали подобным образом. Это – парк!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия