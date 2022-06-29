Ираклий Гарибашвили говорил об евроинтеграции с Шарлем Мишелем

Евроинтеграция Грузии – это выбор не только любого правительства, но и грузинского народа. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил во время сегодняшней встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Мадриде на полях саммита НАТО.

Администрация правительства сообщает, что особое внимание во время переговоров было уделено обсуждению европейской перспективы Грузии. Гарибашвили назвал «историческим решение» предоставление Грузии европейской перспективы. Премьер-министр пообещал, что Грузия будет «активно работать над выполнением рекомендаций Еврокомиссии по предоставлению статуса кандидата» и поблагодарил Шарля Мишеля за его личную поддержку евроинтеграции страны.

«Прекрасная встреча с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. После принятия решения о перспективах членства Грузии в ЕС мы будем тесно сотрудничать, чтобы продвинуть Грузию на ее пути получения статуса кандидата в члены ЕС. Я подтвердил приверженность нашего правительства неустанной работе для достижения всех приоритетов, изложенных Еврокомиссией», - написал Гарибашвили в свой Twitter по итогам встречи, передает агентство «Новости-Грузия».

Разговор коснулся продолжающейся войны в Украине и, как результат, ухудшения обстановки безопасности в регионе Восточной Европы. «Премьер-министр еще раз зафиксировал солидарность и непоколебимую поддержку правительства Грузии и грузинского народа в отношении Украины», - сказано в официальном сообщении.

Шарль Мишель также назвал решение Брюсселя принять в перспективе Грузию в ЕС «геостратегическим моментом». «На встрече с премьер-министром Грузии подтвердил поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета Грузии. Это поистине геостратегический момент. На прошлой неделе #EUCO определился с перспективой членства Грузии в ЕС. Мы обязуемся и дальше поддерживать процесс проведения столь необходимых реформ», - написал президент Евросовета в Twitter.