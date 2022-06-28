«Грузинская мечта» готова ждать ЕС, сколько потребуется

У оппонентов грузинских властей появились веские доказательства, подтверждающие, что «Грузинская мечта» не спешит и не горит желанием поскорее выполнить рекомендации Брюсселя, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС. Это подтверждает заявление председателя партии власти Ираклия Кобахидзе о том, что выполнение 12 пунктов условий Еврокомиссии «не к спеху». На это указывает и переизбрание на пост главы Тбилисского апелляционного суда Михаила Чинчаладзе, которого профильные НПО называют символом клановости в судебной системе.

Европейское будущее, только очень далекое, гарантировал гражданам страны председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе накануне в ночном эфире «Палитраньюс». Он пообещал, что через пару дней, когда премьер-министр Ираклий Гарибашвили вернется с мадридского саммита НАТО, соберется политсовет. На нем обсудят все 12 пунктов, рекомендуемых Брюсселем для получения статуса, распишут все во времени, а результат сообщат общественности. Предположительный график шагов для сближения страны с Европой, по всей видимости, подразумевает долгосрочное правление «Грузинской мечты»:

«Опыт других стран показывает, что на вхождение в ЕС понадобится минимум 14-15 лет. Соответственно, ничего особенно спешного нет. У нас конкретная повестка дня. В том числе в выполнении Договора об ассоциации (Грузии с ЕС). На сегодня выполнено 45%, до 70% дойдем в течение двух лет, на 100% выйдем в следующие несколько лет».

Интервью с Ираклием Кобахидзе длилось час, и за этот час он не оставил своим оппонентам света даже в конце удлиненного им же туннеля, ведущего в ЕС. Кобахидзе дал понять, что даже если произойдет невероятное и правительство Ираклия Гарибашвили подаст в отставку, на чем настаивают представители народного движения «Домой в Европу!», никакого сотрудничества парламентского большинства «Грузинской мечты» с оппозицией и представителями гражданского сектора не будет.

Раскритиковав по обычаю и европарламентариев, лидер партии власти вспомнил и евродепутата из Германии Михаила Галера (Michael Gahler). Ираклий Кобахидзе не может простить ему слова о том, что если бы Иванишвили был патриотом, то покинул бы страну. Европарламентарий поделился своим мнением о требованиях по деолигархизации и освобождению от влияния на грузинскую политику основателя «Грузинской мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили. Требования были выдвинуты на многотысячных проевропейских акциях в Тбилиси 20 и 24 июня. Кобахидзе поделился своим мнением о таких европарламентариях:

«Вот сценарий, который мы видим: на трибуне (протестных) акций стоят те, кто представляет движение «Позор», «Нацдвижение» со своими СМИ, НПО и так далее, а Галер хочет, чтобы в руках вот таких людей находилась страна. То есть патриоты, такие как Иванишвили, должны уехать, а страна – остаться в руках выродков, безбожников, людей без родины?!»

Ираклий Кобахидзе причисляет к ним и Народного защитника Нино Ломджария, а также представителей десятка правозащитных НПО, разных профессиональных кругов, которые выступают за выполнение 12 условий Брюсселя до конца года, чтобы стране предоставили статус кандидата на членство в ЕС наряду с Украиной и Молдовой. О тех, кто с этой целью выступает за создание технического кабинета, который будет укомплектован профессионалами, а не политиками, глава аджарского правительства Торнике Рижвадзе выразился еще более некорректно:

«С точностью могу сказать: наша страна обязательно займет достойное место, в том числе в европейской семье. Но не думаю, что воля нашего народа и мечта наших предков состоит в том, чтобы мы передали власть теневому кабинету либерастов».

Антиевропейская риторика власти, ее нежелание разрядить ситуацию еще больше убедили оппонентов, что «Грузинская мечта» не заинтересована в евроинтеграции страны, говорит Саба Буадзе, представитель партии «Лело», лидеров которой – Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, наряду с Михаилом Саакашвили и владельцем оппозиционного телеканала «Формула» Давида Кезерашвили, Ираклий Кобахидзе накануне снова назвал олигархами.

«ЕС определил нам конкретный срок для получения статуса кандидата. Если мы не успеем на этот последний поезд и он тронется без нас, то вполне может быть, что для нас европейская перспектива закроется навсегда. А разговоры о долгом и длинном пути в ЕС я расцениваю как попытку ввести общество в заблуждение – только быстрым проведением реформ мы можем сблизиться с европейской семьей», – сказал Саба Буадзе.

Еще одним явным доказательством того, что власть не собирается выполнять 12 условий, среди которых деполяризация, деолигархизация, а также независимость суда, стало накануне переизбрание председателем Тбилисского апелляционного суда Михаила Чинчаладзе. Это означает, что власти продолжают делать ставку на клановость в суде, заявил Ника Симонишвили, глава Ассоциации молодых юристов, который в течение года изучал процессы, происходящие в Высшем совете юстиции:

«Клан контролирует ту часть Высшего совета юстиции, которая необходима для решений, угодных ему и властям. На этом фоне отдельные улучшения законодательства в этой сфере теряют смысл. Существующий клан полностью подрывает независимость индивидуальных судей и в целом судебной системы. Вчерашнее переизбрание советом Чинчаладзе служит цели сохранить и усилить власть клана в судебной системе».

В сегодняшнем докладе НПО отмечается, что, несмотря на призывы, в том числе и западных партнеров, парламент не спешит утверждать в Совете юстиции пятерых членов из несудейского корпуса.

Другие правозащитные НПО обращают внимание на то, что «Грузинская мечта» не спешит утверждать и принятые в первом чтении конституционные поправки, предусматривающие снижение избирательного барьера. И еще: партия власти не собирается учитывать рекомендации по поправкам к закону «О прослушках», на которые наложила вето президент Саломе Зурабишвили. Поправки предоставляют неограниченную власть СГБ и силовым структурам. Все эти темы затрагиваются в перечне условий в ЕС, и при желании «Грузинская мечта» могла сделать шаги в этих направлениях прямо сейчас.

Более тридцати профессоров и преподавателей университетов и вузов выходом из ситуации считают усиление мобилизации общества. Об этом они говорят в своем открытом письме, заявляя о том, что «Грузия заслуживает большего, а для (получения) европейского шанса остается мало времени». Говорит один из авторов обращения, медиапсихолог, профессор ТГУ Мариам Герсамия:

«Наш выбор – европейская семья, где в первую очередь будут защищены права человека, где не будет поощряться насилие, в том числе использование языка ненависти, что мы слышим и видим каждый день и что разделяет общество. Поэтому общество должно сплотиться, чтобы наши национальные цели, которые объединяют поколения, были достигнуты».

Что нужно сделать для того, чтобы европейская перспектива не оказалась в тупике «Грузинской мечты», в Грузии пока нет однозначного ответа.