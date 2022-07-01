Кобахидзе: Для содействия деполяризации будет создана группа мониторинга поляризации

«В целях содействия деполяризации на базе парламента Грузии будет создана группа мониторинга поляризации с участием всех парламентских партий, представителей гражданского общества и международных партнеров, которая будет осуществлять перманентный мониторинг и еженедельно представлять общественности отчет о текущем положении и тенденциях с точки зрения поляризации в стране», - заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает Общественный вещатель.

Как отметил Ираклий Кобахидзе, Евросоюз установил 12 пунктов в качестве условия для предоставления Грузии статуса кандидата.

«Хочу напомнить, что большинство упомянутых пунктов являются частью повестки дня ассоциации, которая была согласована между Грузией и Евросоюзом. Правящая команда обеспечит выполнение 12 пунктов, установленных Евросоюзом, с надлежащим качеством своевременно и в соответствии со следующим планом.

Первый пункт - уменьшить политическую поляризацию. Этот первый пункт следует рассматривать как некую основу для эффективного выполнения остальных 11 пунктов. Политическая поляризация – один из главных вызовов нашей страны, при котором политическая дискуссия вместо государственно важных вопросов смещена на второстепенные для общества темы, имеющие узкий политический вес для разных политических субъектов. Для того чтобы изменить эту данность, важно снизить радикальное противостояние между политическими силами и объявить своего рода мораторий на агрессивную риторику.

Мы полностью осознаем свою ответственность в этом отношении, аналогично, оппозиция должна воздерживаться в течение следующих шести месяцев от риторики непризнания внутренней и внешней легитимности власти. То же самое относится к СМИ, которые по заключению БДИПЧ/ОБСЕ являются одним из основных источников политической поляризации в Грузии, а также к неправительственным организациям, значительная часть которых принимает непосредственное участие в этой поляризованной кампании.

В целях содействия деполяризации на базе парламента Грузии будет создана группа мониторинга поляризации с участием всех парламентских партий, представителей гражданского общества и международных партнеров, которая будет осуществлять перманентный мониторинг и представлять еженедельный отчет общественности о текущем положении и тенденциях с точки зрения поляризации в стране. В отчете мониторинга будут отражены рекомендации для политических партий, СМИ, неправительственных организаций и других субъектов, вовлеченных в политические процессы.

Состав и формат работы мониторинговой группы будут уточнены на основе консультаций с парламентскими политическими партиями и представителями гражданского сектора. В плане деполяризации особое значение будет иметь позиция международных партнеров, их справедливое и здоровое отношение к поляризующим действиям. Координацию реализации первого пункта обеспечит председатель парламента Грузии», - заявил Кобахидзе.

Он также сообщил, что законопроект о деолигархизации будет внесен в парламент не позднее 5 октября и принят не позднее 29 ноября.