Россия ускоряет интеграцию с Беларусью, в Верховной Раде – флаг ЕС

Число жертв ракетного обстрела курортного поселка в окрестностях Одессы возросло до двух десятков человек. Среди погибших – 11-летний мальчик, еще несколько десятков человек пострадали. В Москве причастность к атаке на гражданские объекты отрицают. Российские власти называют подобные обвинения частью кампании по дискредитации страны. И обещают в ответ на усиливающееся санкционное давление ускорить интеграционные процессы с Беларусью, чтобы вместе противостоять «коллективному Западу». В Украине же официально объявили о начале пути по вступлению в Евросоюз.

Ракетный удар по поселку Сергеевка Белгород-Днестровского района Украины, расположенного недалеко от Одессы, унес жизни двух десятков мирных жителей. Ракеты, выпущенные, как утверждают украинские власти, российскими бомбардировщиками Ту-22, попали в девятиэтажный дом и базу отдыха. В Киеве отмечают, что ракеты, использованные в ходе ночных ударов по Одесской области, были того же типа, что и примененные в Кременчуге. Снаряды идентифицированы как Х-22 (Kh-22) – крылатая ракета разработки еще 60-х годов прошлого века. Военные аналитики предполагают, что использование подобных боеприпасов означает, что у Москвы заканчивается более современное оружие.

Дефицит высокоточного оружия в российской армии, по мнению экспертов, вызван западными санкциями, так как поставки комплектующих для производства современных ракет фактически иссякли. Впрочем, в Кремле отвергли свою причастность к гибели мирных жителей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивает, что Россия не наносит удары по гражданским объектам:

«Я хочу вам еще раз напомнить слова президента и главнокомандующего РФ о том, что вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям и гражданской инфраструктуре».

Украинские власти в ответ настаивают, что на территории, подвергшейся обстрелу, никакой военной инфраструктуры не располагалось. В девятиэтажке проживали до 160 человек. Это уже второй удар по Одесской области менее чем за сутки. 30 июня также был нанесен ракетный удар. В тот раз обошлось без жертв. Некоторые связывают обстрелы Одесской области с выводом российских подразделений с острова Змеиный из-за массированных артиллерийских ударов со стороны ВСУ.

В Москве, со своей стороны, подчеркивают, что войска покинули остров «в качестве жеста доброй воли». И пообещали в ответ на деструктивную политику Запада ускорить интеграционные процессы с Беларусью. Об этом в ходе Петербургского экономического форума заявил президент России Владимир Путин:

«Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами».

Украина же отходит от России все дальше и дальше. С 1 июля для граждан Российской Федерации введен визовый режим. Теперь, чтобы попасть на украинскую территорию, россиянам нужно будет получить разрешение, и сделать это будет довольно сложно. Для подачи на визу потребуется обязательное приглашение с украинской стороны, визу также не смогут получить люди, состоящие в санкционных списках, и те, кого Украина считает угрозой своей национальной безопасности, в том числе тех, кто публично поддержал российское вторжение. Ну и получить украинскую визу, находясь в России, будет непросто: украинское посольство и консульства с началом войны закрылись.

Также 1 июля президент, председатель Верховной Рады и премьер-министр Украины подписали совместное заявление, знаменующее начало интеграции в Европейский союз. Владимир Зеленский пообещал преодолеть путь как можно скорее:

«Сегодня мы подписываем совместное заявление, которое является свидетельством общности всех ветвей власти и свидетельством нашей решимости в достижении стратегической цели Украины, а именно, полноценного членства в ЕС. И подписание этого заявления имеет то же значение, что и подписание заявки на вступление на пятый день войны. Мы шли к кандидатству 115 дней. И наш путь к членству не должен занимать десятилетия, годы. Мы должны преодолеть этот путь быстро, насколько это возможно. Это зависит от нас».

Впрочем, обратившаяся к собравшимся в Верховной Раде украинским чиновникам и законодателям председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять, что путь предстоит неблизкий:

«Украина теперь имеет очень четкую европейскую перспективу. Украина является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз, что казалось почти невообразимым всего пять месяцев назад. Так что сегодня, прежде всего, настал момент, чтобы отпраздновать эту историческую веху, победу решимости, победу всего движения, которое восемь лет назад началось на Майдане. Ваш европейский путь и восстановление страны будут идти рука об руку. Украина будет в авангарде, потребуются масштабные инвестиции, но чтобы максимизировать их влияние и укрепить доверие бизнеса, инвестиции должны сочетаться с новой волной реформ. Сегодня я здесь с очень простым посланием: впереди долгий путь, но Европа будет на вашей стороне на каждом шагу, сколько потребуется, начиная с этих темных дней войны и до того момента, когда вы переступите порог двери, которая ведет в наш Европейский союз».

Отныне флаг ЕС будет развеваться рядом с государственным флагом Украины в президиуме Верховной Рады, указывая на незыблемость европейских устремлений Украины.