Россия как главная угроза: страны НАТО приняли новую концепцию

США усиливают свое военное присутствие в Европе, а Украина получит всю необходимую помощь. Саммит НАТО в Мадриде ознаменовался новой стратегической концепцией и обещаниями лидеров альянса всеми силами противостоять российской агрессии.

На фоне кризиса в Украине НАТО принимает новую стратегическую концепцию – «план того, как вести альянс в будущее в более конкурентном и опасном мире». А если говорить более понятным языком, то лидеры военно-политического блока поддержали коренной пересмотр своих действий в сдерживании и обороне. В числе основных пунктов также решительная поддержка Украины в долгосрочной перспективе и еще более тесное сотрудничество с партнерами. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите альянса в Мадриде:

«Мы согласились провести крупнейшую реструктуризацию нашей коллективной обороны со времен холодной войны, и США, безусловно, примут в этом участие. После этого мы пригласим в НАТО Швецию и Финляндию, что продемонстрирует, что двери альянса открыты. Это покажет, что президенту Путину не удалось закрыть двери НАТО. Он получает обратное тому, чего хотел. Президент Путин будет иметь дело с более широким альянсом НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии».

Роль главной силы, которая будет «сдерживать и оборонять», как и ожидалось, досталась США. Американский президент Джо Байден официально объявил о расширении американского военного контингента в Европе в ответ на российское нападение на Украину:

«Соединенные Штаты усилят нашу вынужденную позицию в Европе и отреагируют на изменившуюся обстановку в области безопасности, а также укрепят нашу коллективную безопасность. Ранее в этом году мы перебросили в Европу дополнительно 20 000 военнослужащих США, чтобы укрепить альянс в ответ на агрессивные шаги России, в результате чего общая численность наших сил в Европе достигла 100 000 человек. Мы собираемся продолжать корректировать нашу позицию в зависимости от угрозы, тесно консультируясь с нашими союзниками. Здесь, в Испании, мы собираемся увеличить количество боевых кораблей ВМС США с четырех до шести. В Польше мы собираемся создать постоянную штаб-квартиру Пятого армейского корпуса США и усилить взаимодействие с НАТО на всем восточном фланге. Мы собираемся содержать дополнительную ротационную бригаду, состоящую из 3 000 бойцов, и еще одну боевую группу из 2 000 человек здесь, в Европе, со штаб-квартирой в Румынии. Мы также собираемся увеличить наше ротационное развертывание в странах Балтии и направить две дополнительные эскадрильи F-35 в Великобританию. А также разместить дополнительные средства противовоздушной обороны и другие средства в Германии и Италии».

Размещение дополнительных американских военных контингентов в Европе накануне анонсировал советник администрации Байдена по безопасности Джейк Салливан, но его масштабы стали понятны только после официального заявления самого президента США.

Одним из главных пунктов военные аналитики называют планы по созданию штаба в Польше. В Варшаве уже подчеркнули, что присутствие американских военных в стране отныне будет постоянным. А Россия в официальной доктрине НАТО перестает быть «стратегическим партнером» и обозначена как «главная угроза».

«Итак, сегодня лидеры одобрили новую стратегическую концепцию НАТО, и она уже опубликована. Нынешнее соглашение сильно отличается от того, которое мы приняли в 2010 году. Это ясно дает понять, что Россия представляет собой самую серьезную и непосредственную угрозу нашей безопасности», – заявил генсек НАТО.

Украинский президент Владимир Зеленский, выступивший перед лидерами альянса по видеосвязи, заявление главы блока считает обязательством оказать помощь Киеву вооружениями без оговорок и промедлений:

«Если вы действительно определяете Россию своей главной угрозой, вы должны полностью поддержать ее главную, первую мишень. Это не война России только против Украины, это война за право диктовать условия в Европе. За то, каким будет будущий мировой порядок. Поэтому поддержать именно Украину и сейчас оружием, финансами и политически, такими санкциями против России, которые остановят ее способность оплачивать войну, – это абсолютная необходимость».

Украинский лидер, в частности, призвал страны альянса немедленно начать масштабные поставки тяжелой артиллерии и средств ПВО. А также обеспечить бесперебойное финансирование в размере около пяти миллиардов долларов ежемесячно. Есть у Зеленского и еще одно требование, и еще один довод:

«Нам нужно новое понимание восточного фланга НАТО. Избавиться от «серой» зоны, обеспечить безопасность можно только вместе с Украиной. Просто подумайте, пожалуйста, сейчас над одним фактом: сегодня страна, не являющаяся членом НАТО, хотя и с вашей поддержкой, но все же одна уже более четырех месяцев сдерживает государство, которое вы все официально определяете основной угрозой для себя. И мы сдерживаем Россию и от того, чтобы она уничтожила нас, и от того, чтобы она уничтожила вас».

В ответ генсек НАТО пообещал поставлять любую помощь столько времени, сколько потребуется, и обеспечить переход вооруженных сил Украины с советского на натовское вооружение. Правда, в долгосрочной перспективе.

Упомянута в новом подходе альянса и Грузия. Правда, всего одной строчкой. Страна также подпадет под программу помощи в усилении обороноспособности. Однако евроатлантические перспективы Тбилиси, так же, как и Киева, остаются довольно туманными. Сегодня политика открытых дверей касается в первую очередь Швеции и Финляндии, которые сумели разрешить противоречия с Турцией, и с их вступлением в ряды альянса, видимо, долго тянуть не станут.