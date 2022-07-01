Драки, потасовки и разборки. Как Грузия готовится к масштабной акции протеста?

Политическая ситуация в Грузии все больше накаляется в преддверии проевропейской акции «Домой, в Европу». Демонстрация запланирована в Тбилиси на 3 июля. На ней будут выдвинуты новые требования к правительству «Грузинской мечты» по исполнению условий, необходимых для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Между тем организаторы и сторонники этой демонстрации наталкиваются в регионах на оскорбления и препятствия, чинимые представителями правящей силы. Поощрением к насилию, в том числе против представителей СМИ, оппоненты власти расценивают и инцидент, произошедший накануне в посольстве США в Грузии.

«Я знаю, что у меня есть обязательство быть терпимым, но это было очень грязное, чрезмерное оскорбление, и я дал этому пропорциональный ответ», – утверждает с утра Анри Оханашвили, депутат «Грузинской мечты» и глава парламентского комитета по юридическим вопросам. Пропорциональным ответом он называет потасовку и разборки, устроенные им и еще тремя депутатами- однопартийцами с владельцем оппозиционного ТВ «Пирвели» Вато Церетели на территории посольства США в Грузии. Все участники инцидента накануне были приглашены на праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню независимости США (отмечается 4 июля).

Публичных сожалений о том, что американским друзьям и другим гостям испортили праздник, от депутатов «Грузинской мечты» в течение дня не было. Там всю ответственность возлагают на владельца ТВ «Пирвели», утверждая, что потасовка, в ходе которой Церетели дважды ударили в лицо, была спровоцирована им же. По версии «Мечты», сначала Церетели подошел к депутату Оханашвили и, по словам последнего, «нашептал ему на ухо непроизносимые вслух оскорбляющие честь и достоинства слова в его адрес и в адрес команды «Грузинской мечты» и спокойно вернулся к своему столу». А после Церетели уже настиг «пропорциональный ответ» Оханашвили и его друзей-депутатов. В подтверждение своих слов Анри Оханашвили потребовал от посольства обнародовать видеокадры с камер наблюдения.

С таким же призывом к послу США в Грузии Келли Дегнан обратился и владелец ТВ «Пирвели» Вато Церетели. Он убежден, что нападение со стороны депутатов «Грузинской мечты» – попытка сведения счетов за деятельность оппозиционной телекомпании «Пирвели».

В посольстве США в Грузии ограничились заявлением о том, что изучают информацию об инциденте.

Позиция и поведение депутатов «Грузинской мечты» возмутили оппонентов власти, говорит депутат от партии «Лело» Саломе Самадашвили:

«Это просто немыслимо! На территории посольства США – нашего стратегического союзника и дружественной страны, члены грузинского парламента устроили групповое нападение на менеджера независимого СМИ! У нормальной политической силы было бы другое адекватное реагирование на это. Когда депутат (Оханашвили) участвует в физическом насилии, тем более на территории дипмиссии, думаю, он должен отказаться от парламентского мандата».

Таким поведением «Грузинская мечта» поощряет насилие своих сторонников в отношении оппонентов, считает депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе. Обращая внимание общества на препятствия, с которыми сталкиваются в регионах организаторы и сторонники намеченной на 3 июля проевропейской акции «Домой, в Европу», оппозиционер говорит, кто за всем этим стоит:

«Оркестрирует всем этим власть. Могу сказать – это почерк Гарибашвили. Такое происходило и во время его первого премьерского срока. Он продолжает это и сейчас. На самом деле в Грузии нет противников евроинтеграции. Власти намеренно создают такую картину, сеют страх, поддерживают мнение о том, что у оппонентов власти – политиков, студентов, общественников – нет права выходить на улицы с идеей евроинтеграции».

С препятствиями со стороны сторонников «Грузинской мечты» в регионах сталкиваются не только оппозиционеры, но и актеры, писатели, студенты, представители разных профессиональных кругов. Они в последние дни в крупных городах Грузии раздают флаеры с приглашением приехать в Тбилиси 3 июля на проевропейскую демонстрацию. Уже традиционно их встречает группа агрессивно настроенных людей, активистов «Грузинской мечты» и сотрудников местных органов самоуправления. Они не дают им возможности вести агитацию.

Так было и с представителями «Нацдвижения» – Георгием Ботковели и Петре Цискаришвили в Телави. Не давали сегодня возможности общаться с гражданами и оппозиционеру Гиги Угулава на рынке города Поти. В другой части этого же города в конфликт вступили с актрисой Лаурой Рехвиашвили и журналистом из фонда «Открытое общество – Грузия» Звиадом Коридзе. При этом на вооружении у этих людей и в восточной, и западной Грузии одинаковые фразы, к которым ранее неоднократно прибегали представители «Грузинской мечты».

«Не призывайте людей стоять рядом с кровопийцами-«нацами», с людьми, которые проводят российские интересы, у них российские деньги, нам не нужна евроинтеграция ценой войны», – не избежала таких обвинений в Поти и актриса Лаура Рехвиашвили от неизвестного мужчины, который оказался сотрудником муниципальных служб.

Такая мобилизация партактива со стороны «Грузинской мечты» еще больше убеждает представителей движения «Домой, в Европу», что власть не намерена следовать тем рекомендациям, выполнение которых является необходимым условием для получения Грузией статуса кандидата на членство в ЕС.

На широкомасштабных демонстрациях 20 и 24 июня организаторы призвали премьер-министра Ираклия Гарибашвили подать в отставку до третьего июля. Они выступают за создание правительства национального согласия, которому будет доверено выполнение условий Брюсселя. Ожидается, что 3 июля, в воскресенье, будет объявлен состав так называемого технического правительства. Почему масштабность акции важна, поясняет представитель движения «Домой, в Европу», специалист по международным отношениям, преподаватель Университета Грузии Гия Джапаридзе:

«Выполнение этих 12 пунктов необходимо нам. Справедливый суд нужен нам, искоренение коррупции нужно нам, Бельгии и Люксембургу они совсем не нужны. Это у них уже есть. Это для нашего благосостояния. У нас для получения статуса неполных 180 дней».

Представители «Грузинской мечты» за планами организаторов и сторонников демонстрации видят попытку «Нацдвижения» устроить революцию и посеять смуту. И опасения многих о том, что Грузия упускает исторический шанс, они не разделяют. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что эти реформы не к спеху. Тем не менее сегодня после заседания политсовета партии он сообщил обществу график, которому будет следовать власть при выполнении 12 условий, выдвинутых Брюсселем.

«Не позднее 5 октября рабочая группа должна предоставить парламенту инициативу по законопроекту о деолигархизации», – сообщил вечером Ираклий Кобахидзе.

К этим намерениям партии власти оппоненты относятся скептически. «Грузинская мечта» всячески выгораживает основателя партии, миллиардера Бидзину Иванишвили от обвинений в олигархии и таковыми считает бывшего президента Михаила Саакашвили и владельца оппозиционного ТВ «Формула» Давида Кезерашвили, а также лидеров партии «Лело» – Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе.

По мнению наблюдателей, мобилизацией агрессивно настроенных сторонников, а также заявлениями о готовности выполнить рекомендации ЕС «Грузинская мечта» пытается снизить число желающих прийти третьего июля на проевропейскую акцию.