В югоосетинском МИДе заявили о бесперспективности решения суда в Гааге

Решения Международного уголовного суда (МУС) на территории Южной Осетии нелегитимны и не будут иметь никакой перспективы, заявляют в МИД самопровозглашенной республики.

В Цхинвали прокомментировали выдачу судом в Гааге ордеров на арест бывших югоосетинских чиновников – Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева. Решение принято в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года.

«В Республике Южная Осетия каждому гражданину гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под стражей иначе, как на основании судебного решения или с санкции прокурора республики. Это требование Конституции Республики Южная Осетия», – сказано в заявлении югоосетинского ведомства.

В Цхинвали говорят, что решение суда в Гааге «вызвало полное недоумение»

«Именно указанные должностные лица предпринимали все возможные усилия для сохранения жизней грузинских граждан, обеспечивали им безопасность на территории Южной Осетии и в дальнейшем передали их грузинской стороне», – заявили в Цхинвали.

В югоосетинском МИДе утверждают, что европейское правосудие «не выдерживает никакой критики, демонстративно игнорирует неудобные для него факты».

«Со стороны МУС не было предпринято ни одного процессуального действия в отношении грузинских военных и должностных лиц, виновных в совершении документально подтвержденных военных преступлений в отношении гражданского населения Южной Осетии и представителей международного миротворческого контингента, располагавшегося в зоне конфликта. Абсолютно ангажированное решение Международного уголовного суда не имеет ничего общего с правосудием. В Южной Осетии никто и никогда не сможет согласиться с подобным избирательным применением международного права, когда расследование ведется не в отношении представителей страны-агрессора, а исключительно в отношении представителей пострадавшей от агрессии стороны. Напрашивается резонный вопрос о целях подобных действий МУС, который, перешагнув через международное право, полностью дискредитировал европейское правосудие», – сказано в заявлении.

В Цхинвали считают, что решение «было принято на фоне кризиса в международных отношениях, в условиях, когда против России ведется тотальная война, а антироссийские санкции достигли беспрецедентных размеров».

«И это против страны, которая своими действиями в августе 2008 года прекратила войну, развязанную преступным режимом Саакашвили против народа Южной Осетии. В Международном уголовном суде, по всей видимости, решили внести свой посильный вклад в усугубление международной обстановки и кинуть свой камень в сторону России», – говорится в заявлении.