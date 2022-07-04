Гомофобы, устроившие погром в офисе ЛГБТ-организации, отделались штрафами

Тбилисский городской суд установил штрафы в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов) для участников гомофобной акции 5 июля 2021 года, ворвавшихся в офис ЛГБТ-организации Tbilisi Pride.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», по этому эпизоду проходили трое человек. По фасаду здания они забрались на балкон на четвертом этаже – сожгли вывешенный там радужный флаг, а после ворвались внутрь офиса НПО и устроили там погром.

Содиректор Tbilisi Pride Мариам Кварацхелия сообщает, что суд признал обвиняемых виновными только по одной статье – «незаконное проникновение в жилище или иное владение группой лиц с применением насилия или с угрозой насилия».

«В решении суда не прозвучало примечания 53, что подразумевает преступление, совершенное по мотиву ненависти», – пишет Кварацхелия на своей странице в Facebook.

Одновременно она указывает, что обвинения предъявили только трем гражданам, тогда как в погроме офиса участие принимали не менее десяти человек, что подтверждают кадры разных СМИ с места.

Все трое обвиняемых дожидались приговора на свободе. В конце декабря прошлого года суд отпустил их под залог в размере 5 тысяч лари.