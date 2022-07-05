Время ожидания на проезд из России в Грузию доходит до суток

Объединение профсоюзов Грузии (GTUC) сообщает, что в 2021 году граждане Грузии, уехавшие в Германию на сезонные работы по сбору клубники, доказали в суде немецкому работодателю нарушение условий труда и получат компенсацию. Речь идет в общей сложности о 18 грузинах, покинувших страну весной прошлого года при условии трудоустройства на сезонные работы.

«Работодатель утверждал, что грузинские рабочие не являлись на работу вовремя, употребляли алкоголь, не хотели работать утром и раньше положенного самовольно покидали рабочее место. Следовательно, не работодатель помещал их в ненадлежащие условия, а работники не хотели выполнять свои обязанности. Наниматель не смог доказать ни одно из вышеперечисленных утверждений, все они были только на словах, без доказательств. Исходя из этого суд признал аргументы работодателя безосновательными», - говорится в заявлении профсоюзов.

По их информации, суд обязал работодателя выплатить компенсацию за вынужденный простой в пользу каждого работника за период с 11 мая по 31 мая 2021 года в размере 1018 евро, а за период с 1 июня по 17 июня - на сумму 909 евро. Эта сумма будет вычтена из той части денег, которую немецкий работодатель заплатил рабочей силе из Грузии.

«Суд первой инстанции в своем решении пишет, что не удовлетворит апелляционную жалобу работодателя, поскольку не ясны основания для апелляционной жалобы. Это означает, что он, скорее всего, не выиграет дело даже в апелляционной инстанции... По нашим расчетам, решение вступит в законную силу в срок от двух до пяти месяцев, и эти люди получат деньги», - сообщила грузинской службе Радио Свобода юрист профсоюзов Тамила Габаидзе.

Из этих 18 грузин 11 также внесли жалобу в суды на грузинское Агентство по содействию в трудоустройстве. Они требуют компенсации морального и материального ущерба и возлагают полную ответственность на государство. В этом им помогает Объединение профсоюзов Грузии.

18 мая трудовые мигранты впервые сообщили о тяжелых условиях, с которыми столкнулись по прибытии. В социальных сетях распространилась информация о том, что они оказались в тяжелом положении. Опубликованные видео свидетельствовали о том, что сезонные рабочие жили в условиях, унижающих достоинство.