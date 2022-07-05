Суд признал виновными трех человек по делу об обрушении дома в Батуми

Суд признал виновными всех трех задержанных по делу о трагедии 8 октября 2021 года, когда при обрушении жилого дома в Батуми погибли девять человек.

На скамье подсудимых оказались 47-летний владелец квартиры на первом этаже Заур Будагов, а также двое рабочих, нанятых им – Хусейн и Георгий Сурманидзе. По решению Батумского городского суда, первый приговорен к четырем годам тюрьмы, а двое других – к трем годам каждый.

Следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые «с грубым нарушением правил безопасности». Утверждается, что по поручению Будагова двое рабочих снесли как ненесущие, так и несущие стены.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», адвокат владельца квартиры Рамин Папидзе заявил, что обжалует сегодняшнее решение суда. Он считает, что Будагов не может нести ответственности за действия рабочих, нанятых им. Более того, по его словам, следствие не смогло правильно квалифицировать дело.

«Это позорное решение, аномалия, опасная тенденция, заданная судом», – сказал Папидзе после заседания.

Хусейн и Георгий Сурманидзе осуждены по статье «повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». Будагову вменяется «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия».