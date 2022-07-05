Обзор грузинской прессы

«Есть ли у протеста перспектива продолжения?» – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». Часть респондентов издания считает, что призыв организаторов акции «Домой, в Европу» к собравшимся остаться на всю ночь на проспекте Руставели – своеобразная проверка готовности общества к массовому протесту. И ситуация будет накаляться, предполагает политолог Заал Анджапаридзе:

«Я слышал, читал и мне рассказывали, что они (организаторы) сняли квартиры в Тбилиси, предусмотрели все, чтобы обеспечить явку на акцию приезжих и местных жителей. Понятно, что в такой ситуации одни и те же люди не смогут быть постоянно на митинге, они будут сменять друг друга и этим обеспечат продолжение протеста. Затем, вероятно, дождутся развития событий, и, когда сочтут необходимым, не исключаю, что придадут акции более радикальный характер. Я не исключаю, что эту акцию финансировали местные бизнесмены, настроенные против власти, некоторые из них даже заседают в парламенте и серьезно готовятся к протесту. Они точно будут стоять до конца, поскольку ставки достаточно высоки».

Однако в то же время организаторы не говорят о том, что будет в случае если правительство примет выдвинутые требования и уйдет в отставку, что лишает смысла подобные акции, говорит бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия политолог Паата Закареишвили.

«Вопрос в том, насколько осмысленны эти собрания. Если граждане выйдут на улицы, выйдут из своей зоны комфорта, они захотят увидеть какой-то результат. Вышел человек на улицу, простоял неделю, скажем, ушел Гарибашвили в отставку, а что в итоге, Гарибашвили №2? Какова цена того, что люди выходят на улицу? Если за всем стоит Саакашвили, то люди решат, зачем им менять неприемлемого Иванишвили на такого же неприемлемого для среднестатистического грузина Саакашвили? Если бы речь шла о результате, о том, что на место «Мечты» могут прийти действительно достойные люди, на улицы выйдет действительно много народа», – заявил респондент издания.

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Жертвы батумской трагедии считают неприемлемым приговор, вынесенный местным судом по делу о разрушении жилого корпуса. Семиэтажное здание в Батуми частично обрушилось 8 октября, в результате чего погибли девять человек. Следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире некоего Заура Будагова, «с грубым нарушением правил безопасности». Сегодня суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, а осуществлявших ремонт рабочих Хусеина и Георгия Сурманидзе к сроку на три года. Адвокат хозяина квартиры Рамин Папидзе приговор назвал абсурдным:

«В целом разрушение подъезда произошло из-за незаконного строительства (осуществленного ранее). На здании можно было увидеть пристроенные балконы, переоборудованные квартиры, например, однокомнатные в двухкомнатные и т.д. Мы не согласны с заключением экспертизы и обязательно обжалуем приговор, вынесенный в отношении моего клиента».

Между тем по словам прокурора, по окончании судебного заседания выявились новые обстоятельства, и следствие приступит к их изучению, при этом обвинитель не уточнил о каких обстоятельствах идет речь.

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Грузия завершила первый этап отборочного цикла чемпионата мира по баскетболу победой над Испанией со счетом 82:76. Это был один из самых напряженных матчей, пишет информационное интернет-агентство sportall. Верх над соперниками грузины смогли взять только в овертайме. После встречи капитан сборной Торнике Шенгелия заявил:

«Насколько вы знаете, ранее Испания обыграла нас с большим счетом, и мы хотели взять реванш. Мы планировали сыграть агрессивно, и это принесло результат – мы победили».

На послематчевой пресс-конференции выступление членов сборной Грузии оценил главный тренер сборной Испании Серхио Скариоло:

«Обе команды были близки (к победе) и могли выйти вперед до последних минут, разница в том, что наш соперник ошибался на последних минутах меньше, чем мы… Я хорошо знаю Торнике Шенгелия, он мне очень нравится и как человек, и как игрок. Он показал «умную» игру, бил по нашим слабым точкам, сыграл прекрасно, он отличный лидер своей команды».

Оценивает матч и испанская пресса, к примеру, местная газета AS пишет:

«Кавказцы «подожгли пол» в овертайме, и Испания потерпела первое поражение в групповом этапе. Грузины наказали испанцев с помощью ведущей тройки – Макфаддена, Шенгелия и Шермадини, а также Андроникашвили. Не стоит тревожиться, хоть это и был болезненный удар. Это был хороший баскетбольный вечер не для Испании, но для гордости Грузии».

Кстати самым результативным было выступление Георгия Шермадини, который набрал 18 очков за 35 минут, на одно очко от него отстал Рати Андроникашвили, завершивший встречу с 17-ю очками.