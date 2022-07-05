В Сухуми состоялось открытие олимпийского бассейна

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, арестованная в России по обвинению в контрабанде наркотиков, обратилась к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором просит оказать помощь в освобождении и возвращении на родину.

В минувшую пятницу она предстала перед судом в Московской области. Ей грозит 10 лет лишения свободы. Ранее суд продлил арест баскетболистки до 20 декабря.

"Сидя здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты своей семьи, друзей, олимпийской футболки или каких-либо достижений, я боюсь, что могу остаться здесь навсегда", – написала Грайнер в письме президенту Байдену, выдержками из которых поделились её представители. "Я понимаю, что вы имеете дело со столькими проблемами, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и других американских задержанных, сделайте всё возможное, чтобы вернуть нас домой, – добавила Грайнер. – Я впервые проголосовала в 2020 году, и я проголосовала за вас. Я верю в вас. У меня ещё так много хорошего, что можно сделать со своей свободой, которую вы можете помочь восстановить".

Совет национальной безопасности США подтвердил, что Белый дом получил письмо.

17 февраля Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево по прилёте из Нью-Йорка. В багаже спортсменки обнаружили, по данным следствия, картриджи с гашишным маслом для электронных сигарет. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США. Против баскетболистки возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.

Бриттни Грайнер выступает за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры. В мае США признали Грайнер "неправомерно задержанной" и передали её дело специальному посланнику президента США по делам заложников.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что "нет более приоритетной задачи", чем вернуть домой Грайнер и других американцев, "незаконно задержанных" в других странах.

В российских СМИ неоднократно высказывались предположения, что Грайнер могут обменять на российского торговца оружием Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в США за попытку продать оружие организации, признанной в США террористической.