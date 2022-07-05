Абхазские и российские ученые спорили о допустимой мере пессимизма

Сегодня состоялся организованный Центром социально-экономических исследований в Абхазии видеомост «Москва – Сухум» на тему «Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России».

Руководитель ЦСЭИ, кандидат философских наук Олег Дамения в своем выступлении снова изложил примерно те же геополитические взгляды, что и на предыдущем подобном видеомосте в июне. И закончил словами о том, что «неолиберализм» не подходит Абхазии и вообще Кавказу:

«Восток дорожит своим образом жизни. Это не только Индия, это не только Китай. Сейчас и Россия об этом говорит. Я думаю, что это вполне соответствует и нашему умонастроению, и нашим потребностям».

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Альпидовская долго с возмущением говорила о закрытии мелиоративного техникума в «городе-герое Сталинграде», в здании которого теперь будет областной суд. Это, на ее взгляд, олицетворяет падение интереса к техническим дисциплинам в России. Затем вспомнила недавнюю статью ученого с труднопроизносимым арабским именем:

«Это глава крупнейшего частного университета в Объединенных Арабских Эмиратах. И вот он на полном серьезе говорит о том, что в настоящее время обучение в нормальном классе, когда ребенок ходит с карандашами, тетрадями, это обедняет ребенка, «грабит» его. В будущем эти дети должны погрузиться в виртуальную реальность, в среду смешанной реальности. И самое главное – для чего? Чтобы они меньше выходили на улицу, меньше друг с другом общались и меньше выделяли углекислого газа. Вы понимаете, до какого абсурда вообще доходит?.. Что же на самом деле происходит в нашей стране вот сейчас? У нас демографический и миграционный кризис. И это не только российская проблема. Вот в 2021 году в России наблюдался рекордный уровень смертности – 16, 7 на тысячу населения. И одновременно с этим самый низкий с 2001 года коэффициент рождаемости – 9, 6 на тысячу человек населения. В итоге естественные изменения в численности населения без учета миграции составили минус 7,1 на тысячу человек. Естественная убыль населения составила более миллиона человек!»

Альпидовская в связи с этим была удивлена тем, что Минфин РФ собирается заложить в бюджет следующего года меньше средств на развитие производительного сектора экономики, строительство новых фабрик и заводов. Ведь нефть и газ многие страны сейчас у России отказываются покупать, даже золото, остается востребованным разве что лес…

Научный сотрудник ЦСЭИ Иллона Мерцхулава тоже привела безрадостные цифры статистики – уже относительно Абхазии:

«В демографии у нас наблюдается снижение темпов прироста численности населения и естественного воспроизводства, наблюдается миграционный отток сельского населения в города в целях поиска работы. Более того, наблюдается миграционный отток в Россию в целях оформления различного рода социальных выплат. В образовании в Абхазии также наблюдается сокращение числа студентов средних специальных образовательных заведений, несмотря на то, что существует реальная востребованность в этих профессиях, а также студентов вузов. На рынке труда ситуация еще сложнее. На сорок тысяч занятых приходится пятьдесят тысяч пенсионеров. Доля занятых в частном секторе не превышает 23% от общей численности занятости населения, то есть нагрузка, которую несет бизнес, очень значительна».

Среднемесячная заработная плата на сегодняшний день, продолжила она, составляет 13700 рублей, а величина прожиточного минимума – 9137 рублей. Размер только абхазской пенсии колеблется в пределах от 1500 до 3000 рублей, и в этом смысле мы должны, конечно же, выразить слова благодарности нашим стратегическим партнерам из Российской Федерации, которые взяли на себя бремя выплат российской пенсии 30 тысячам пенсионеров.

Таким образом, налицо необходимость проведения кардинальных реформ в социальной сфере, для чего необходим многократный рост собственных доходов. По данным ЦСЭИ, на эти цели в год нужно 13 миллиардов рублей.

Доцент, завкафедрой экономической теории Абхазгосуниверситета Александр Страничкин решил подкорректировать выступления обеих своих коллег – как российской, так и абхазской:

«Я вначале бы хотел сказать, Марина Леонидовна, я не совсем согласен с вашими тезисами. Особенно когда вы говорите о подготовке специалистов в области промышленности и так далее. Делать выводы на основе того, что вы увидели закрытым один техникум, нельзя. Сейчас в технические вузы Российской Федерации идет огромный наплыв студентов, именно наплыв. Я знаю от родственников своих, какой там конкурс. Теперь о смертности. Надо же понимать, что была и пандемия, которая внесла свою лепту в этот результат… Вы можете не соглашаться.

– Да, я не согласна…»

Дальше не менее пяти минут между ними шла дискуссия, в ходе которой оба повторяли, что убеждены в своей правоте. Потом Страничкин обратился к Иллоне Мерцхулава:

«О демографии. У нас здесь другая проблема. У нас не столько снизилась рождаемость, сколько снизились показатели по ней. Дело в том, что многие роженицы выезжают в Сочи и другие города, чтобы у них был материнский капитал. Поэтому в последние годы показатели рождаемости у нас меньше реального на 600-700 человек. Примерно. Оттого и такой разрыв».

Страничкин сказал также о том, что реально занятых в частном секторе экономики больше, просто тут такая хитрость, «скрытая занятость»: многие работники и работодатели не оформляют отношений, чтобы не платить налоги.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия