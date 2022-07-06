Кобахидзе: в случае начала войны в Грузии страна получит статус кандидата в ЕС

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе оценил шансы Грузии на получение статуса кандидата в члены ЕС. Он утверждает, что предпосылкой для этого может стать начало войны.

«Не дай бог, а если теоретически допустить, что в конце декабря в Грузии будет война, конечно же, статус кандидат у нас будет гарантирован, и, наверное, вы согласитесь, что принимать такой статус не стоит. Мы не сможем изменить этот фактор. Оппозиция была бы счастлива сделать это и все делает, однако мы на такое не пойдем ни в коем случае. Но что я хочу сказать – в том случае, если до декабря завершится война в Украине, конечно же, не будет этого эмоционального фона, который, в том числе, обосновал принятие противоположного решения по Грузии в Евросоюзе. Был определенный эмоциональный фон, из-за которого Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС, а мы нет», – заявил Кобахидзе в эфире Общественного вещателя Грузии.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал несправедливым непредоставление Грузии статуса кандидата в ЕС. Предоставление статуса Украине и Молдове глава правительства объяснил тем, что «это поощрительное решение». Он утверждает, что Украина находится в тяжелейшем положении из-за войны, а Молдова приняла на себя удар огромного потока беженцев.

С парламентской трибуны 22 июня Гарибашвили задался вопросом: «Грузию должны наказать за то, что в стране нет войны?!»

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что распространенный в Грузии «коварный нарратив» о том, что Соединенные Штаты хотят вовлечь страну в войну российско-украинскую войну, взят из «Руководства по дезинформации ФСБ России».